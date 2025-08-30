31 августа — финальная точка лета. Этот день словно граница между двумя сезонами, когда вечерние сумерки наступают чуть раньше, а утро задерживается. Солнце уже не такое щедрое на свет, а долгота дня стремительно сокращается.
Чтобы провести этот переход осознанно и с пользой, важно понимать: во сколько начинается рассвет, когда происходит восход солнца, сколько длится день и во сколько солнце скроется за горизонтом. Детали читайте в статье от DNEWS.
Долгота дня 31 августа: с каждым часом ближе к осени
31 августа 2025 года световой день по Украине в среднем составляет 13 часов 11 минут. Это минимум лета — следующая дата уже будет считаться осенней. От Ужгорода до Луганска наблюдается постепенное убывание солнечного времени, что особенно важно учитывать в работе, планировании и самочувствии.
Даже разница в 5–7 минут может влиять на биоритмы, особенно если вы ведёте активный дневной образ жизни.
Когда начинается утро: рассвет и восход
Рассвет в разных уголках страны начинается от 05:27 до 06:21. Восход солнца — от 05:50 (на востоке) до 06:17 (на западе). Эти минуты и часы особенно ценны — именно с них начинается настрой на весь день.
Наблюдение рассвета — это способ синхронизировать своё внутреннее состояние с природным ритмом.
Время заката и заход солнца 31 августа
Закат ожидается с 19:15 до 19:58. Солнце уходит за горизонт на 2–4 минуты раньше, чем днём ранее. После заката наступает постепенный заход и сумеречный период — природный сигнал к снижению активности.
Независимо от региона, вечер 31 августа подсказывает: лето завершается, пора беречь силы и переходить к более размеренному режиму.
Полная таблица восхода, заката и светового времени 31.08.2025 по украинским городам
|Город
|Восход солнца
|Закат солнца
|Долгота дня
|Киев
|06:05
|19:28
|13 ч 23 мин
|Львов
|06:16
|19:49
|13 ч 33 мин
|Одесса
|06:10
|19:30
|13 ч 20 мин
|Харьков
|05:49
|19:15
|13 ч 26 мин
|Днепр
|05:56
|19:20
|13 ч 24 мин
|Запорожье
|05:57
|19:19
|13 ч 22 мин
|Донецк
|05:50
|19:14
|13 ч 24 мин
|Кривой Рог
|05:58
|19:20
|13 ч 22 мин
|Луцк
|06:20
|19:55
|13 ч 35 мин
|Житомир
|06:08
|19:36
|13 ч 28 мин
|Чернигов
|05:59
|19:28
|13 ч 29 мин
|Черкассы
|06:03
|19:28
|13 ч 25 мин
|Сумы
|05:53
|19:21
|13 ч 28 мин
|Полтава
|05:57
|19:23
|13 ч 26 мин
|Кропивницкий
|06:05
|19:23
|13 ч 18 мин
|Николаев
|06:09
|19:26
|13 ч 17 мин
|Херсон
|06:09
|19:25
|13 ч 16 мин
|Луганск
|05:26
|19:04
|13 ч 38 мин
|Ужгород
|06:23
|19:58
|13 ч 35 мин
|Ивано-Франковск
|06:18
|19:52
|13 ч 34 мин
|Тернополь
|06:17
|19:50
|13 ч 33 мин
|Черновцы
|06:17
|19:49
|13 ч 32 мин
Эти данные помогут вам спланировать активность и отдых в последний летний день с точностью до минуты.
Как не потерять энергию в момент сезонного перехода
31 августа — день, когда стоит быть особенно бережными к себе. Организм чувствует изменение освещённости, и, если его не слушать, можно столкнуться с упадком сил, раздражением или бессонницей.
Советы на утро
- Просыпайтесь ближе к восходу — не позже, чем через 30 минут после.
- Проводите утренние ритуалы при естественном освещении.
- Планируйте ключевые задачи до полудня.
Рекомендации на вечер
- Откажитесь от интенсивных дел за час до заката.
- Ужин — не позднее, чем за 2 часа до сна.
- Постарайтесь завершить дела до наступления темноты.
Польза от жизни по солнцу
- Гармонизация с солнечным временем снижает стресс.
- Долгота дня — ориентир для внутреннего баланса.
- Регулярный режим сна и бодрствования укрепляет иммунитет.
31 августа — день границы между летом и осенью
Проведите его осознанно: встаньте на рассвете, почувствуйте энергию восхода, проанализируйте итоги сезона. Закат в этот день особенно символичен — как занавес лета и приглашение в новый ритм.
