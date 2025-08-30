Суббота, 30 августа, 2025
Во сколько рассвет, закат и сколько длится день 31 августа 2025. Таблица по городам Украины, время восхода и захода солнца.
Общество
Время чтения 1 мин.

Последний летний день 2025 года: как изменилось время восхода и заката 31 августа 2025

31 августа — финальная точка лета. Этот день словно граница между двумя сезонами, когда вечерние сумерки наступают чуть раньше, а утро задерживается. Солнце уже не такое щедрое на свет, а долгота дня стремительно сокращается.

Чтобы провести этот переход осознанно и с пользой, важно понимать: во сколько начинается рассвет, когда происходит восход солнца, сколько длится день и во сколько солнце скроется за горизонтом. Детали читайте в статье от DNEWS.

Долгота дня 31 августа: с каждым часом ближе к осени

31 августа 2025 года световой день по Украине в среднем составляет 13 часов 11 минут. Это минимум лета — следующая дата уже будет считаться осенней. От Ужгорода до Луганска наблюдается постепенное убывание солнечного времени, что особенно важно учитывать в работе, планировании и самочувствии.

Даже разница в 5–7 минут может влиять на биоритмы, особенно если вы ведёте активный дневной образ жизни.

Когда начинается утро: рассвет и восход

Рассвет в разных уголках страны начинается от 05:27 до 06:21. Восход солнца — от 05:50 (на востоке) до 06:17 (на западе). Эти минуты и часы особенно ценны — именно с них начинается настрой на весь день.

Наблюдение рассвета — это способ синхронизировать своё внутреннее состояние с природным ритмом.

Время заката и заход солнца 31 августа

Закат ожидается с 19:15 до 19:58. Солнце уходит за горизонт на 2–4 минуты раньше, чем днём ранее. После заката наступает постепенный заход и сумеречный период — природный сигнал к снижению активности.

Независимо от региона, вечер 31 августа подсказывает: лето завершается, пора беречь силы и переходить к более размеренному режиму.

Полная таблица восхода, заката и светового времени 31.08.2025 по украинским городам

ГородВосход солнцаЗакат солнцаДолгота дня
Киев06:0519:2813 ч 23 мин
Львов06:1619:4913 ч 33 мин
Одесса06:1019:3013 ч 20 мин
Харьков05:4919:1513 ч 26 мин
Днепр05:5619:2013 ч 24 мин
Запорожье05:5719:1913 ч 22 мин
Донецк05:5019:1413 ч 24 мин
Кривой Рог05:5819:2013 ч 22 мин
Луцк06:2019:5513 ч 35 мин
Житомир06:0819:3613 ч 28 мин
Чернигов05:5919:2813 ч 29 мин
Черкассы06:0319:2813 ч 25 мин
Сумы05:5319:2113 ч 28 мин
Полтава05:5719:2313 ч 26 мин
Кропивницкий06:0519:2313 ч 18 мин
Николаев06:0919:2613 ч 17 мин
Херсон06:0919:2513 ч 16 мин
Луганск05:2619:0413 ч 38 мин
Ужгород06:2319:5813 ч 35 мин
Ивано-Франковск06:1819:5213 ч 34 мин
Тернополь06:1719:5013 ч 33 мин
Черновцы06:1719:4913 ч 32 мин

Эти данные помогут вам спланировать активность и отдых в последний летний день с точностью до минуты.

Как не потерять энергию в момент сезонного перехода

31 августа — день, когда стоит быть особенно бережными к себе. Организм чувствует изменение освещённости, и, если его не слушать, можно столкнуться с упадком сил, раздражением или бессонницей.

Советы на утро

  • Просыпайтесь ближе к восходу — не позже, чем через 30 минут после.
  • Проводите утренние ритуалы при естественном освещении.
  • Планируйте ключевые задачи до полудня.

Рекомендации на вечер

  • Откажитесь от интенсивных дел за час до заката.
  • Ужин — не позднее, чем за 2 часа до сна.
  • Постарайтесь завершить дела до наступления темноты.

Польза от жизни по солнцу

  • Гармонизация с солнечным временем снижает стресс.
  • Долгота дня — ориентир для внутреннего баланса.
  • Регулярный режим сна и бодрствования укрепляет иммунитет.

31 августа — день границы между летом и осенью

Проведите его осознанно: встаньте на рассвете, почувствуйте энергию восхода, проанализируйте итоги сезона. Закат в этот день особенно символичен — как занавес лета и приглашение в новый ритм.

Ранее мы писали о том, как долго человек может не спать.

