31 августа — финальная точка лета. Этот день словно граница между двумя сезонами, когда вечерние сумерки наступают чуть раньше, а утро задерживается. Солнце уже не такое щедрое на свет, а долгота дня стремительно сокращается.

Чтобы провести этот переход осознанно и с пользой, важно понимать: во сколько начинается рассвет, когда происходит восход солнца, сколько длится день и во сколько солнце скроется за горизонтом. Детали читайте в статье от DNEWS.

Долгота дня 31 августа: с каждым часом ближе к осени

31 августа 2025 года световой день по Украине в среднем составляет 13 часов 11 минут. Это минимум лета — следующая дата уже будет считаться осенней. От Ужгорода до Луганска наблюдается постепенное убывание солнечного времени, что особенно важно учитывать в работе, планировании и самочувствии.

Даже разница в 5–7 минут может влиять на биоритмы, особенно если вы ведёте активный дневной образ жизни.

Когда начинается утро: рассвет и восход

Рассвет в разных уголках страны начинается от 05:27 до 06:21. Восход солнца — от 05:50 (на востоке) до 06:17 (на западе). Эти минуты и часы особенно ценны — именно с них начинается настрой на весь день.

Наблюдение рассвета — это способ синхронизировать своё внутреннее состояние с природным ритмом.

Время заката и заход солнца 31 августа

Закат ожидается с 19:15 до 19:58. Солнце уходит за горизонт на 2–4 минуты раньше, чем днём ранее. После заката наступает постепенный заход и сумеречный период — природный сигнал к снижению активности.

Независимо от региона, вечер 31 августа подсказывает: лето завершается, пора беречь силы и переходить к более размеренному режиму.

Полная таблица восхода, заката и светового времени 31.08.2025 по украинским городам

Город Восход солнца Закат солнца Долгота дня Киев 06:05 19:28 13 ч 23 мин Львов 06:16 19:49 13 ч 33 мин Одесса 06:10 19:30 13 ч 20 мин Харьков 05:49 19:15 13 ч 26 мин Днепр 05:56 19:20 13 ч 24 мин Запорожье 05:57 19:19 13 ч 22 мин Донецк 05:50 19:14 13 ч 24 мин Кривой Рог 05:58 19:20 13 ч 22 мин Луцк 06:20 19:55 13 ч 35 мин Житомир 06:08 19:36 13 ч 28 мин Чернигов 05:59 19:28 13 ч 29 мин Черкассы 06:03 19:28 13 ч 25 мин Сумы 05:53 19:21 13 ч 28 мин Полтава 05:57 19:23 13 ч 26 мин Кропивницкий 06:05 19:23 13 ч 18 мин Николаев 06:09 19:26 13 ч 17 мин Херсон 06:09 19:25 13 ч 16 мин Луганск 05:26 19:04 13 ч 38 мин Ужгород 06:23 19:58 13 ч 35 мин Ивано-Франковск 06:18 19:52 13 ч 34 мин Тернополь 06:17 19:50 13 ч 33 мин Черновцы 06:17 19:49 13 ч 32 мин

Эти данные помогут вам спланировать активность и отдых в последний летний день с точностью до минуты.

Как не потерять энергию в момент сезонного перехода

31 августа — день, когда стоит быть особенно бережными к себе. Организм чувствует изменение освещённости, и, если его не слушать, можно столкнуться с упадком сил, раздражением или бессонницей.

Советы на утро

Просыпайтесь ближе к восходу — не позже, чем через 30 минут после.

Проводите утренние ритуалы при естественном освещении.

Планируйте ключевые задачи до полудня.

Рекомендации на вечер

Откажитесь от интенсивных дел за час до заката.

Ужин — не позднее, чем за 2 часа до сна.

Постарайтесь завершить дела до наступления темноты.

Польза от жизни по солнцу

Гармонизация с солнечным временем снижает стресс.

Долгота дня — ориентир для внутреннего баланса.

Регулярный режим сна и бодрствования укрепляет иммунитет.

31 августа — день границы между летом и осенью

Проведите его осознанно: встаньте на рассвете, почувствуйте энергию восхода, проанализируйте итоги сезона. Закат в этот день особенно символичен — как занавес лета и приглашение в новый ритм.

Ранее мы писали о том, как долго человек может не спать.