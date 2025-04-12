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Общество
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Потери урожая в Украине доходят до 80%: какими будут цены на популярные фрукты летом

Потери урожая в Украине доходят до 80%: какими будут цены на популярные фрукты летом

Из-за заморозков в Украине в апреле прогнозируется дефицит косточковых плодов, особенно абрикосов и персиков. В 2025 году цена на персики может повыситься примерно на 25% по сравнению с прошлогодней.

Такую оценку озвучил Максим Бойко – главный агроном агропредприятия из Одесской области, пишет Forbes Ukraine. По его расчетам, если в 2024 году персики стоили от 60 грн за килограмм, то в 2025-м цена ниже 75 грн/кг маловероятна.

По оценкам экспертов, аномальные заморозки, ударившие по Украине в апреле, уничтожили до 80% абрикосового цвета. По словам Андрея Мелеша, совладельца фермерского хозяйства на Закарпатье, последствия для урожая будут катастрофическими: его абрикосовый сад, занимающий 18 гектаров, принесет лишь около 50 тонн фруктов вместо привычных 260 тонн – урожайность упадет более чем в пять раз.

Что касается персиков, то некоторые сельхозпредприятия потеряли до 90% ранних сортов и около 30% поздних. В то же время окончательные объемы нанесенного погодой ущерба пока остаются неизвестными. Оценить ситуацию с другими плодовыми культурами станет возможным только после начала цветения – примерно через две-три недели.

«Для оценки уровня потерь нужно время. Кроме того, в Украине угроза заморозков сохраняется примерно до 15 мая», – отмечает Андрей Ярмак, экономист инвестиционного подразделения ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Цены на фрукты в этом году однозначно вырастут – это неизбежно. Причиной стали сложные погодные условия, которые привели к серьезным потерям урожая. Чтобы спасти остатки, аграрии вынуждены использовать дорогостоящие технологии. Среди них:

  • капельное орошение крон деревьев, создающее на цветах защитную ледяную оболочку;
  • использование открытого огня, специальных свечей или дымовых шашек, что позволяет повысить температуру вблизи цветков на 1–2 °C;
  • прогон теплого воздуха с помощью вентиляторов для предотвращения заморозков.

Обычно дефицит фруктов в Украине компенсируется за счет импорта, однако в этом году ситуация осложнилась – непогода задела и основных поставщиков. Например, в Чехии и Сербии из-за аномального похолодания под угрозой оказалось от 40% до 95% урожая абрикосов.

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