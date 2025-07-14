С 2025 года в Украине начали действовать обновлённые правила поверки счетчиков воды, и они коснулись практически каждого жителя многоквартирного дома. Согласно новым нормативам, проверка должна проводиться раз в три месяца, что значительно чаще, чем ранее. Такая частота направлена на предотвращение манипуляций с показаниями и на обеспечение точности данных, от которых зависит начисление платы за водоснабжение. В этой статье от DNEWS подробно рассмотрим, какие изменения вступили в силу, как они повлияют на потребителей, к чему может привести отказ от проверки, а также разберём практические советы, которые помогут избежать штрафов и лишних затрат.

Новые правила поверки счетчиков воды в Украине

Обновлённые нормы обслуживания приборов учёта воды касаются всех без исключения многоэтажек. Цель — ужесточить контроль за достоверностью потребления воды, чтобы предотвратить злоупотребления, неверные начисления и утечки.

Перед тем как перейти к подробному описанию, важно понимать: поверка в 2025 году — это не разовая акция, а обязательная процедура, соблюдение которой теперь будет контролироваться системно.

Обязательность ежеквартальной проверки

Согласно новым нормам, с января 2025 года коммунальные службы обязаны проверять состояние и показания водомеров каждые три месяца. Такое решение было принято с учётом:

Увеличения случаев фальсификации данных;

Потребности в более точном контроле за расходом воды;

Упрощения администрирования и расчётов.

Таким образом, поверка счётчиков воды в Украине становится регулярной процедурой, игнорирование которой может повлечь за собой последствия.

Методы уведомления жильцов

Коммунальные службы обязаны уведомлять жильцов о грядущей поверке заблаговременно. Применяются разные способы связи:

Личное уведомление под подпись;

Заказное письмо на почту;

SMS-сообщение с подтверждением доставки;

Электронные уведомления через приложения, если такая форма предусмотрена.

Такая система направлена на то, чтобы потребитель не мог сослаться на неинформированность.

Последствия отказа от поверки или отсутствия доступа

Обязательность соблюдения новых правил подкрепляется административной ответственностью. Игнорирование уведомлений и отказ предоставить доступ к счётчику — это не просто неудобство, а нарушение, которое имеет конкретные последствия.

Штрафные санкции и перерасчёт по нормам

Если представитель коммунального предприятия не сможет попасть в квартиру для поверки, жильцу может быть:

Начислена оплата по средним или общим нормативам потребления воды;

Выставлен штраф за несоблюдение правил;

При повторных нарушениях возможны ограничения в предоставлении услуги.

Согласование даты проверки

Житель, который по уважительной причине не может присутствовать в момент проверки, обязан в течение трёх дней после получения уведомления связаться с коммунальной службой и согласовать другую дату. Несоблюдение этого правила также может повлечь санкции.

Исключения на время военного положения

Украинское законодательство учитывает сложные обстоятельства, в том числе действия военного положения. В этот период правила проверки смягчаются, однако после его окончания они вступают в силу в полном объёме.

Отсрочка на три месяца

На период военного положения и ещё в течение трёх месяцев после его завершения поверка может быть отложена. Однако важно не злоупотреблять этим послаблением.

Возобновление обязательной поверки

После завершения переходного периода коммунальные службы начнут проверку в плановом порядке. Если после этого владелец жилья не предоставит доступ к прибору, это будет приравниваться к нарушению правил и повлечёт административную ответственность.

Практические рекомендации для жильцов

Чтобы избежать недоразумений и финансовых потерь, важно соблюдать простые, но обязательные рекомендации.

Проверка работоспособности прибора

Не нужно ждать прихода контролёра, чтобы узнать, что ваш счётчик вышел из строя. Регулярно проверяйте:

наличие повреждений на корпусе;

герметичность соединений;

отсутствие подозрительных шумов;

точность отображения данных.

Установка бойлера как способ контроля расхода

Для тех, кто хочет контролировать потребление горячей воды, хорошим решением станет установка бойлера. Он позволяет:

снизить расходы на централизованное горячее водоснабжение;

использовать воду по мере необходимости;

избежать зависимости от коммунальных графиков.

Как подготовиться к поверке счётчика

Зная, что проверка будет проводиться раз в три месяца, жильцы могут заранее подготовиться, чтобы избежать проблем.

Убедитесь в доступе к прибору

Счётчик должен быть легко доступен для контролёра. Не следует заставлять его мебелью или коробками, особенно если он находится в кухне или ванной.

Проверьте наличие пломб

На приборе должны быть все необходимые пломбы — как от производителя, так и от коммунальной службы. Их отсутствие может быть истолковано как попытка вмешательства в работу устройства.

Что делать, если вы не согласны с результатами поверки

Случаются ситуации, когда потребитель считает, что поверка была проведена с ошибкой. В таком случае нужно знать, как правильно действовать.

Оспаривание результатов

Если есть сомнения в корректности поверки, можно:

запросить повторную проверку с участием независимых специалистов;

зафиксировать состояние прибора фото- или видеосъёмкой;

направить письменную жалобу в адрес коммунальной службы и копию в управление по защите прав потребителей.

Соблюдение процедуры подачи жалобы

Важно соблюдать все процессуальные шаги: сроки подачи, оформление заявления, наличие доказательств. Только тогда жалоба будет рассмотрена по существу.

Новые правила как элемент цифровой трансформации ЖКХ

Ужесточение контроля и частота поверки — это часть более масштабной стратегии цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Внедрение смарт-счётчиков

Одним из направлений развития станет внедрение интеллектуальных приборов учёта, которые:

автоматически передают показания;

фиксируют несанкционированное вмешательство;

имеют повышенную точность измерений.

Единые электронные платформы

Внедряются порталы, через которые жители смогут:

просматривать историю поверок;

согласовывать даты визитов;

получать уведомления в режиме онлайн.

Такой подход повышает прозрачность и доверие к системе.

Как заказать поверку счётчика в июле 2025 года

Иногда стоит задуматься о внеочередной поверке счётчиков, особенно если в платёжках наблюдается резкий рост сумм или есть сомнения в корректной работе прибора. Такие ситуации требуют немедленного реагирования.

Когда стоит заказывать поверку

Поверка может понадобиться, если:

вы не меняли бытовых привычек, но счёт растёт;

не приобретали новую технику;

индикаторы на счётчике выдают ошибки или сигналы («Внимание», «Реверс», «Земля», зона Т4);

счётчик считает киловатты, даже когда все электроприборы выключены.

Как оформить заявку онлайн

Для поверки электрических счётчиков в июле 2025 года можно обратиться на сайт ДТЭК. В разделе «Услуги по счетчику» можно:

оставить онлайн-заявку на экспертизу;

получить временный прибор учёта, пока основной проверяется;

оплатить выставленный счёт в зависимости от характеристик электроустановки.

Такой подход упрощает процедуру, делает её прозрачной и позволяет быстро выявить неисправности.

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