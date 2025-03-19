Повышение пенсий для работающих пенсионеров: когда ждать доплат

В апреле 2025 года в Украине запланирован перерасчет пенсий. Он будет касаться пенсионеров, которые официально работают.

Повышенные выплаты граждан смогут получить ориентировочно в июне. Об этом сообщает «24 Канал», ссылаясь на часть четвертую статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Начиная с 1 апреля 2025 года пенсионные выплаты для отдельных категорий пенсионеров будут автоматически пересмотрены. В частности, это касается лиц, которые после назначения или последнего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа. Также перерасчет осуществят для тех, кто имеет менее 24 месяцев стажа, но с момента назначения или предыдущей корректировки выплат прошло два года.

Размер пенсии может определяться на основе заработка, который был учтен во время ее назначения или последнего перерасчета. Кроме того, в расчет могут включать и доход, полученный гражданином в период работы после назначения или предыдущей корректировки пенсионных выплат.

Какие еще факторы принимают во внимание при перерасчете?

Вместе с тем, размер средней заработной платы или дохода, который учитывался при назначении или последнем перерасчете пенсии, остается неизменным. Если по состоянию на 1 марта 2025 года после назначения или предыдущей корректировки выплат накоплено менее 24 месяцев страхового стажа, пересмотр пенсии возможен не ранее чем через два года, с учетом только приобретенного стажа. В случае, если на эту дату зафиксировано не менее 24 месяцев страхового стажа, пенсионные выплаты пересматриваются с учетом стажа.

Когда граждане получат повышенные пенсии

Перерасчет пенсионных выплат состоится только после поступления в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования данных по уплате единого взноса за первый квартал 2025 года. Подача соответствующих отчетов продлится до 10 мая.

Итак, пенсионеры, для которых осуществят перерасчет, смогут получить повышенные пенсионные выплаты вместе с доплатой за предыдущие месяцы ориентировочно в июне. Выплаты будут предоставлены сразу за 3 месяца.