Май — это не только середина весны. Это месяц, наполненный знаковыми датами, культурными событиями и государственными праздниками. В Украине май особенно насыщен мероприятиями — от Дня труда до Дня Киева.

Важно заранее знать, какие дни будут праздничными, какие — выходными, и что именно мы отмечаем. Ниже DNEWS собрал полный календарь праздников в мае 2025 года, который поможет спланировать свой месяц.

Все праздники мая в Украине 2025

Каждый майский день несёт в себе смысл. Одни даты посвящены памяти, другие — радости, достижениям и традициям.

Первая неделя мая

— 1 мая — День труда

Этот день посвящён уважению к человеку труда. В Украине он остаётся официальным выходным. Во многих городах проводят тематические выставки и ярмарки.

— 3 мая — Всемирный день свободы прессы, День Львова, День кондитера

Праздник свободы слова был учреждён ООН. Львов в этот день оживает — проходят фестивали, экскурсии, выставки. Также поздравляют тех, кто создаёт сладкие шедевры — работников кондитерской отрасли.

— 4 мая — День пожарных

Дата выбрана в память об огнеборцах, погибших при тушении пожара в Австралии. В Украине вспоминают и чтят героизм спасателей.

— 5 мая — День акушерки, День борьбы за права людей с инвалидностью

Акушерки — те, кто первыми встречает нас на этом свете. Также в этот день внимание уделяют вопросам инклюзии и защиты прав людей с инвалидностью.

Вторая неделя мая

— 7 мая — День радио, День Ивано-Франковска

Праздник связи и технологий. А в Ивано-Франковске отмечают дату, когда город получил Магдебургское право. Горожане устраивают масштабные гулянья.

— 8 мая — День памяти и примирения

Этот день посвящён жертвам Второй мировой войны. По всей стране проходят мемориальные церемонии, минуты молчания, уроки истории.

— 9 мая — День Европы

С 2023 года в Украине праздник отмечается именно 9 мая. Он подчёркивает стремление страны к европейским ценностям и единству с соседями.

— 11 мая — День матери

Этот праздник — один из самых трогательных. Дети поздравляют своих мам с теплотой и признательностью. В школах и детских садах устраиваются утренники и флешмобы.

Третья неделя мая

— 12 мая — День медицинских сестёр

Поздравляют тех, кто ежедневно заботится о здоровье других. Медсёстры получают благодарности, подарки и поздравления.

— 15 мая — День вышиванки, Международный день семьи

Оба праздника подчёркивают украинскую идентичность. Люди надевают национальные рубашки, фотографируются, участвуют в флешмобах. Также вспоминают о значении семьи как основы общества.

— 17 мая — День науки, День пульмонолога, День телекоммуникаций

Научное сообщество подводит итоги и награждает лучших учёных. Врачей-пульмонологов чествуют за их вклад в здоровье нации.

— 18 мая — День крымскотатарского народа, День памяти жертв политических репрессий

Эти даты напоминают о трагических страницах истории. Вспоминают депортацию 1944 года, проводят митинги памяти и культурные мероприятия.

— 20 мая — День банковских работников, метрологов и травматологов

Поздравляют профессионалов, от работы которых зависит стабильность, точность и безопасность общества.

Последняя неделя мая

— 21 мая — День культурного разнообразия

По инициативе ООН в этот день обсуждают толерантность, многоязычие, культурные связи. В учреждениях культуры проходят тематические события.

— 22 мая — День биологического разнообразия

Экологи, учителя, студенты проводят акции и семинары, направленные на сохранение природы.

— 23 мая — День Героев, День морской пехоты

Военнослужащих чествуют торжественно. Проводятся парады, возложение цветов, уроки мужества в школах.

— 24 мая — День славянской письменности

Посвящён Кириллу и Мефодию — создателям славянского алфавита. Проводятся мероприятия в библиотеках, литературные чтения, тематические выставки.

— 25 мая — День Киева, День химика, День филолога, День пропавших детей

В столице проходят концерты, спортивные соревнования, фейерверки. В этот же день поздравляют специалистов гуманитарных и технических направлений.

— 25–31 мая — Неделя солидарности с народами, борющимися за самоопределение

Поддерживаются народы, которые до сих пор живут под внешним управлением. Проводятся дискуссии и образовательные встречи.

— 29 мая — День миротворцев ООН

Признаётся работа тех, кто защищает мир в зонах конфликтов. Украина, как участник миротворческих миссий, чествует своих героев.

— 30 мая — День борьбы с астмой и аллергией

Проводятся медицинские акции, бесплатные консультации и информационные кампании.

— 31 мая — День без табака, День работников издательств и полиграфии

ВОЗ напоминает о вреде курения. Также поздравляют всех, кто работает с книгами, журналами, печатной продукцией.

Выходные в мае 2025 года

Государственные выходные — важная часть планирования. В 2025 году украинцы смогут отдохнуть в такие дни:

— 1 мая (четверг) — официальный выходной

— 4 мая (воскресенье) — стандартный выходной

— 9 мая (пятница) — государственный выходной

— 11 мая (воскресенье) — День матери

Обратите внимание: возможны переносы рабочих дней согласно решению Кабмина. Следите за обновлённым календарём.

Май 2025 года в Украине — это насыщенный событиями месяц. Он наполнен теплом, смыслом и уважением к труду, истории, культуре. Важно не просто знать даты, но и осознавать, что стоит за каждым праздником.

Пусть этот календарь поможет вам вовремя поздравить родных, вспомнить важные события и сделать май действительно особенным.

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