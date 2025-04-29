Вторник, 29 апреля, 2025
20.4 C
Киев
type here...
Праздники в мае 2025 в Украине: календарь всех праздников и выходных. Полный список важных дат и памятных дней с пояснениями и традициями.
Праздники в мае 2025 в Украине: календарь всех праздников и выходных. Полный список важных дат и памятных дней с пояснениями и традициями.
Общество
Время чтения 1 мин.

Праздники в мае 2025 в Украине: полный список важных дат и выходных

Май — это не только середина весны. Это месяц, наполненный знаковыми датами, культурными событиями и государственными праздниками. В Украине май особенно насыщен мероприятиями — от Дня труда до Дня Киева.

Важно заранее знать, какие дни будут праздничными, какие — выходными, и что именно мы отмечаем. Ниже DNEWS собрал полный календарь праздников в мае 2025 года, который поможет спланировать свой месяц.

Все праздники мая в Украине 2025

Каждый майский день несёт в себе смысл. Одни даты посвящены памяти, другие — радости, достижениям и традициям.

Первая неделя мая

1 мая — День труда
Этот день посвящён уважению к человеку труда. В Украине он остаётся официальным выходным. Во многих городах проводят тематические выставки и ярмарки.

3 мая — Всемирный день свободы прессы, День Львова, День кондитера
Праздник свободы слова был учреждён ООН. Львов в этот день оживает — проходят фестивали, экскурсии, выставки. Также поздравляют тех, кто создаёт сладкие шедевры — работников кондитерской отрасли.

4 мая — День пожарных
Дата выбрана в память об огнеборцах, погибших при тушении пожара в Австралии. В Украине вспоминают и чтят героизм спасателей.

5 мая — День акушерки, День борьбы за права людей с инвалидностью
Акушерки — те, кто первыми встречает нас на этом свете. Также в этот день внимание уделяют вопросам инклюзии и защиты прав людей с инвалидностью.

Вторая неделя мая

7 мая — День радио, День Ивано-Франковска
Праздник связи и технологий. А в Ивано-Франковске отмечают дату, когда город получил Магдебургское право. Горожане устраивают масштабные гулянья.

8 мая — День памяти и примирения
Этот день посвящён жертвам Второй мировой войны. По всей стране проходят мемориальные церемонии, минуты молчания, уроки истории.

9 мая — День Европы
С 2023 года в Украине праздник отмечается именно 9 мая. Он подчёркивает стремление страны к европейским ценностям и единству с соседями.

11 мая — День матери
Этот праздник — один из самых трогательных. Дети поздравляют своих мам с теплотой и признательностью. В школах и детских садах устраиваются утренники и флешмобы.

Третья неделя мая

12 мая — День медицинских сестёр
Поздравляют тех, кто ежедневно заботится о здоровье других. Медсёстры получают благодарности, подарки и поздравления.

15 мая — День вышиванки, Международный день семьи
Оба праздника подчёркивают украинскую идентичность. Люди надевают национальные рубашки, фотографируются, участвуют в флешмобах. Также вспоминают о значении семьи как основы общества.

17 мая — День науки, День пульмонолога, День телекоммуникаций
Научное сообщество подводит итоги и награждает лучших учёных. Врачей-пульмонологов чествуют за их вклад в здоровье нации.

18 мая — День крымскотатарского народа, День памяти жертв политических репрессий
Эти даты напоминают о трагических страницах истории. Вспоминают депортацию 1944 года, проводят митинги памяти и культурные мероприятия.

20 мая — День банковских работников, метрологов и травматологов
Поздравляют профессионалов, от работы которых зависит стабильность, точность и безопасность общества.

Последняя неделя мая

21 мая — День культурного разнообразия
По инициативе ООН в этот день обсуждают толерантность, многоязычие, культурные связи. В учреждениях культуры проходят тематические события.

22 мая — День биологического разнообразия
Экологи, учителя, студенты проводят акции и семинары, направленные на сохранение природы.

23 мая — День Героев, День морской пехоты
Военнослужащих чествуют торжественно. Проводятся парады, возложение цветов, уроки мужества в школах.

24 мая — День славянской письменности
Посвящён Кириллу и Мефодию — создателям славянского алфавита. Проводятся мероприятия в библиотеках, литературные чтения, тематические выставки.

25 мая — День Киева, День химика, День филолога, День пропавших детей
В столице проходят концерты, спортивные соревнования, фейерверки. В этот же день поздравляют специалистов гуманитарных и технических направлений.

25–31 мая — Неделя солидарности с народами, борющимися за самоопределение
Поддерживаются народы, которые до сих пор живут под внешним управлением. Проводятся дискуссии и образовательные встречи.

29 мая — День миротворцев ООН
Признаётся работа тех, кто защищает мир в зонах конфликтов. Украина, как участник миротворческих миссий, чествует своих героев.

30 мая — День борьбы с астмой и аллергией
Проводятся медицинские акции, бесплатные консультации и информационные кампании.

31 мая — День без табака, День работников издательств и полиграфии
ВОЗ напоминает о вреде курения. Также поздравляют всех, кто работает с книгами, журналами, печатной продукцией.

Выходные в мае 2025 года

Государственные выходные — важная часть планирования. В 2025 году украинцы смогут отдохнуть в такие дни:

1 мая (четверг) — официальный выходной
4 мая (воскресенье) — стандартный выходной
9 мая (пятница) — государственный выходной
11 мая (воскресенье) — День матери

Обратите внимание: возможны переносы рабочих дней согласно решению Кабмина. Следите за обновлённым календарём.

Май 2025 года в Украине — это насыщенный событиями месяц. Он наполнен теплом, смыслом и уважением к труду, истории, культуре. Важно не просто знать даты, но и осознавать, что стоит за каждым праздником.

Пусть этот календарь поможет вам вовремя поздравить родных, вспомнить важные события и сделать май действительно особенным.

Ранее мы писали о том, как празднуют День труда в Германии 2025: история, особенности празднования, актуальные поздравления и открытки на немецком.

Горячее за неделю

Статьи

Как отличить аллергию от простуды: симптомы, признаки и рекомендации врачей

0
Как отличить аллергию от простуды: таблица симптомов, признаки. Когда стоит обратиться к врачу и чем опасно неправильное лечение.
Общество

Прогноз погоды на 24 апреля 2025: температура и осадки в разных регионах Украины

0
Подробный прогноз погоды на 24 апреля 2025 года по Украине: температура, осадки и ветер по регионам. Советы, как подготовиться к изменениям.
Спорт

Искусственные покрытия для футбольных полей и теннисных площадок 

0
Существует несколько типов искусственных покрытий для футбольных полей, и каждый из них имеет свои особенности.
Общество

Точный гороскоп на сегодня 26 апреля 2025 для всех знаков

0
Точный гороскоп на 26 апреля 2025 года: практичный день, когда детали решают всё. Что готовят звёзды каждому знаку.
Статьи

Что за спиральки в селёдке: опасно ли это и можно ли есть такую рыбу

0
Что означают белые спиральки в селёдке: паразиты или нет, опасны ли они, как отличить, что делать и можно ли есть такую рыбу.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Почему болит голова во время месячных
Следующая статья
Цены на б/у авто в Украине могут вырасти: что изменилось с налогами и кого это затронет

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какой лунный день 25 апреля 2025 и что говорит астрологический прогноз

0
Какой лунный день 25 апреля 2025: что советуют астрологи, как действовать и чего избегать каждому знаку в 27 лунный день.

Почему слезятся глаза от лука и что при этом делать: 8 простых советов

0
Почему текут слёзы от лука? Объясняем простыми словами и даём 8 советов, как уменьшить слёзы при резке. Удобные решения и советы.

Что нужно знать о помидорах черри: в чем их особенность и польза

0
Чем полезны помидоры черри и как они отличаются от обычных томатов? Узнайте всё о составе, свойствах и лучших способах употребления.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.