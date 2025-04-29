Май — это не только середина весны. Это месяц, наполненный знаковыми датами, культурными событиями и государственными праздниками. В Украине май особенно насыщен мероприятиями — от Дня труда до Дня Киева.
Важно заранее знать, какие дни будут праздничными, какие — выходными, и что именно мы отмечаем. Ниже DNEWS собрал полный календарь праздников в мае 2025 года, который поможет спланировать свой месяц.
Все праздники мая в Украине 2025
Каждый майский день несёт в себе смысл. Одни даты посвящены памяти, другие — радости, достижениям и традициям.
Первая неделя мая
— 1 мая — День труда
Этот день посвящён уважению к человеку труда. В Украине он остаётся официальным выходным. Во многих городах проводят тематические выставки и ярмарки.
— 3 мая — Всемирный день свободы прессы, День Львова, День кондитера
Праздник свободы слова был учреждён ООН. Львов в этот день оживает — проходят фестивали, экскурсии, выставки. Также поздравляют тех, кто создаёт сладкие шедевры — работников кондитерской отрасли.
— 4 мая — День пожарных
Дата выбрана в память об огнеборцах, погибших при тушении пожара в Австралии. В Украине вспоминают и чтят героизм спасателей.
— 5 мая — День акушерки, День борьбы за права людей с инвалидностью
Акушерки — те, кто первыми встречает нас на этом свете. Также в этот день внимание уделяют вопросам инклюзии и защиты прав людей с инвалидностью.
Вторая неделя мая
— 7 мая — День радио, День Ивано-Франковска
Праздник связи и технологий. А в Ивано-Франковске отмечают дату, когда город получил Магдебургское право. Горожане устраивают масштабные гулянья.
— 8 мая — День памяти и примирения
Этот день посвящён жертвам Второй мировой войны. По всей стране проходят мемориальные церемонии, минуты молчания, уроки истории.
— 9 мая — День Европы
С 2023 года в Украине праздник отмечается именно 9 мая. Он подчёркивает стремление страны к европейским ценностям и единству с соседями.
— 11 мая — День матери
Этот праздник — один из самых трогательных. Дети поздравляют своих мам с теплотой и признательностью. В школах и детских садах устраиваются утренники и флешмобы.
Третья неделя мая
— 12 мая — День медицинских сестёр
Поздравляют тех, кто ежедневно заботится о здоровье других. Медсёстры получают благодарности, подарки и поздравления.
— 15 мая — День вышиванки, Международный день семьи
Оба праздника подчёркивают украинскую идентичность. Люди надевают национальные рубашки, фотографируются, участвуют в флешмобах. Также вспоминают о значении семьи как основы общества.
— 17 мая — День науки, День пульмонолога, День телекоммуникаций
Научное сообщество подводит итоги и награждает лучших учёных. Врачей-пульмонологов чествуют за их вклад в здоровье нации.
— 18 мая — День крымскотатарского народа, День памяти жертв политических репрессий
Эти даты напоминают о трагических страницах истории. Вспоминают депортацию 1944 года, проводят митинги памяти и культурные мероприятия.
— 20 мая — День банковских работников, метрологов и травматологов
Поздравляют профессионалов, от работы которых зависит стабильность, точность и безопасность общества.
Последняя неделя мая
— 21 мая — День культурного разнообразия
По инициативе ООН в этот день обсуждают толерантность, многоязычие, культурные связи. В учреждениях культуры проходят тематические события.
— 22 мая — День биологического разнообразия
Экологи, учителя, студенты проводят акции и семинары, направленные на сохранение природы.
— 23 мая — День Героев, День морской пехоты
Военнослужащих чествуют торжественно. Проводятся парады, возложение цветов, уроки мужества в школах.
— 24 мая — День славянской письменности
Посвящён Кириллу и Мефодию — создателям славянского алфавита. Проводятся мероприятия в библиотеках, литературные чтения, тематические выставки.
— 25 мая — День Киева, День химика, День филолога, День пропавших детей
В столице проходят концерты, спортивные соревнования, фейерверки. В этот же день поздравляют специалистов гуманитарных и технических направлений.
— 25–31 мая — Неделя солидарности с народами, борющимися за самоопределение
Поддерживаются народы, которые до сих пор живут под внешним управлением. Проводятся дискуссии и образовательные встречи.
— 29 мая — День миротворцев ООН
Признаётся работа тех, кто защищает мир в зонах конфликтов. Украина, как участник миротворческих миссий, чествует своих героев.
— 30 мая — День борьбы с астмой и аллергией
Проводятся медицинские акции, бесплатные консультации и информационные кампании.
— 31 мая — День без табака, День работников издательств и полиграфии
ВОЗ напоминает о вреде курения. Также поздравляют всех, кто работает с книгами, журналами, печатной продукцией.
Выходные в мае 2025 года
Государственные выходные — важная часть планирования. В 2025 году украинцы смогут отдохнуть в такие дни:
— 1 мая (четверг) — официальный выходной
— 4 мая (воскресенье) — стандартный выходной
— 9 мая (пятница) — государственный выходной
— 11 мая (воскресенье) — День матери
Обратите внимание: возможны переносы рабочих дней согласно решению Кабмина. Следите за обновлённым календарём.
Май 2025 года в Украине — это насыщенный событиями месяц. Он наполнен теплом, смыслом и уважением к труду, истории, культуре. Важно не просто знать даты, но и осознавать, что стоит за каждым праздником.
Пусть этот календарь поможет вам вовремя поздравить родных, вспомнить важные события и сделать май действительно особенным.
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