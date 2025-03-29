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Общество
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Предпасхальный скачок цен: какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают

В преддверии Пасхи из-за растущего спроса и ряда других факторов цены на три популярных продукта в Украине подскочат. Речь идет о яйцах, мясе и молочных изделиях.

О возможном удорожании этих продуктов рассказал в комментарии для Главреда заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

«В период перед Пасхой традиционно повышается спрос на яйца, что уже сказалось на их стоимости. После кратковременного снижения цен в феврале они снова начали расти. Основная причина – холодная зима, которая увеличила расходы на обогрев помещений для производства. Кроме того, подорожали корма, поскольку цены на зерно выросли», – отметил эксперт.

Еще одним немаловажным фактором он назвал повышение затрат на оплату труда. Из-за нехватки рабочей силы многие производители вынуждены автоматизировать процессы, что требует значительных финансовых вложений. Все это оказывает непосредственное влияние на конечную цену продукции.

«Несмотря на то, что стоимость молочной продукции несколько снизилась, в розничных сетях цены продолжают расти. Основные причины остаются неизменными: дефицит рабочей силы, высокая себестоимость кормов и рост затрат на энергоносители», – отметил Денис Марчук.

Он также предостерег, что подорожание может затронуть и мясную продукцию, в частности говядину и свинину.

«Что касается мяса, то сейчас его стоимость остается относительно стабильной. Однако перед Пасхой и майскими праздниками, когда спрос традиционно растет, возможно подорожание говядины и свинины. Насколько именно изменятся цены — сказать трудно, ведь рынок мясной продукции нестабильный: закупочная стоимость меняется фактически еженедельно», – пояснил он.

Ранее мы рассказывали, что в Украине резко снизят цены на яйца и когда следует ожидать удешевления.

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