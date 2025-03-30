Президент Финляндии предложил Трампу дедлайн для прекращения огня в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с Дональдом Трампом предложил определить конкретную дату прекращения огня в Украине. По его словам, это поможет приблизить стороны к миру. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на YLE.

В ходе общения с американским лидером Александр Стубб подчеркнул важность установления точного срока прекращения боевых действий. Он предложил 20 апреля как ориентир, который мог бы стать отправной точкой для начала мирных процессов.

Финский президент акцентировал, что перемирие должно быть без предварительных условий, а сам дедлайн поможет сфокусировать усилия дипломатии.

Александр Стубб назвал несколько причин выбора этой даты:

необходимость чёткого временного ориентира

символичность Пасхи

три месяца пребывания Трампа в должности

Он уточнил: «Почему 20 апреля? Потому что нам нужен дедлайн. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет в должности уже три месяца».

Дата 20 апреля звучала и ранее как потенциальный день достижения договорённостей о перемирии между Россией и Украиной. По данным западных СМИ, США рассматривали этот срок как возможный для заключения соглашения.

В то же время представители Білого дома допускали, что обозначенные сроки могут быть сдвинуты с учётом політичної динаміки.

Украинская сторона также оценила перспективу достижения договорённостей в указанный срок. Отмечается, что временное прекращение огня до 20 апреля может быть достижимо, однако путь к устойчивому миру потребует значительно больше времени и усилий.

Аналитики называют несколько ключевых факторів, от которых зависит вероятность перемирия:

согласие обеих сторон на переговоры

давление со стороны международного сообщества

политическая воля на высшем уровне

наличие конкретного плана по выполнению договорённостей



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