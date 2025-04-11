Член британской королевской семьи, принц Гарри, впервые с начала полномасштабной войны посетил Украину. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на страницу в Facebook Андрея Ставницера, основателя Всеукраинского центра военной травмы Superhumans.

Его визит не анонсировался заранее — герцог Сассекский прибыл во Львов, где навестил пациентов и персонал реабилитационного центра Superhumans.

Принц Гарри основал в 2014 году The Invictus Games Foundation — международные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения. За десятилетие существования игр Гарри лично поддержал сотни участников, продвигая идею уважения к военным и их возвращения к активной жизни.

Служба в армии длилась для принца 10 лет, в том числе дважды он находился в Афганистане, где потерял боевых товарищей. Личный опыт и пережитые потери стали мотивацией для создания Invictus Games. Идея возникла у Гарри после посещения Warrior Games в США в 2013 году. Уже через год прошли первые соревнования Invictus в Лондоне, а название игр было вдохновлено стихотворением Уильяма Хенли — «Я хозяин своей судьбы, я капитан своей души».

Слова, которые так точно резонируют с миссией львовского Superhumans Center, где восстанавливаются по-настоящему сильные духом люди. Один из таких моментов — видео, на котором принц Гарри поправляет украинский флаг на форме участника Игр Алексея Притулы. Сам Притула позже признался, что был «в абсолютном восторге» от встречи — редкая характеристика от сурового ветерана.

Во время соревнований в Канаде украинская делегация подарила Гарри браслет с надписью: «Кто спасает одну жизнь — спасает весь мир». Принц не просто принял его с благодарностью, но и носит по сей день.

Именно этот жест стал началом цепи событий, которая привела герцога Сассекского в Украину, центр, где предоставляется полный спектр помощи для военных и гражданских, которые получили ранения: от протезирования и реконструктивной хирургии и психологической помощи.

Принц Гарри лично пообщался с ветеранами, в том числе с теми, кто принимал участие в Invictus Games. Он был открыт, эмоционален, внимателен, отказавшись от любых королевских формальностей. Он обнимал бойцов, интересовался их историями и с искренним вниманием прошёл экскурсию по Центру.

«Это мой первый визит в Украину — и точно не последний. Для меня огромная честь приехать сюда вместе с делегацией Invictus и увидеть ту невероятную реабилитацию, которую здесь предоставляют. Это просто поражает», — сказал принц Гарри.

Визит длился несколько часов и оставил глубокий след. Возможно, однажды на табличке при въезде во Львов появится надпись: «Здесь был принц Гарри. Настоящий Superhuman».

Ранее мы писали о том, что Франция и Великобритания начали тайно обсуждать отправку войск в Украину.