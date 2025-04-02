Приватизация земли в Украине: сколько гектаров можно получить в собственность одному человеку

Каждый гражданин Украины имеет право на приватизацию земельного участка, которым он пользуется. Однако установлены определенные ограничения относительно максимальной площади, которую можно оформить в собственность.

Из-за введенного в Украине военного положения процедура приватизации земель имеет определенные ограничения, сообщает 24 Канал. Хотя сейчас существуют отдельные исключения, полноценный механизм оформления земли в собственность восстановится только после войны.

Согласно статье 121 Земельного кодекса, каждый гражданин Украины имеет право на безвозмездное получение земельного участка для разных нужд в таких пределах:

Фермерское хозяйство – в размере земельной доли (пая), определенной для членов местных сельскохозяйственных предприятий.

Личное крестьянское хозяйство – до 2,0 га.

Садоводство – не более 0,12 га.

Строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):

в селах – до 0,25 га;

в поселках – до 0,15 га;

в городах – до 0,10 га.

Индивидуальное дачное строительство – до 0,10 га.

Строительство гаража – до 0,01 га.

Закон позволяет гражданам единовременно получить землю в пределах указанных норм по каждому виду использования. Это означает, что один человек может приватизировать до шести земельных участков, если они имеют разное целевое назначение.

Ограничение на приватизацию земли во время военного положения

С 24 февраля 2022 года в Украине действует режим военного положения, введенный в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения».

Согласно подпункту 5 пункта 27 раздела X Земельного кодекса Украины, на период действия военного положения запрещено:

безвозмездную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность;

предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью дальнейшей безвозмездной приватизации;

разработка такой документации.

Однако есть исключения:

Запрет не распространяется на передачу земли в собственность лицам, имеющим на ней недвижимость (здания, постройки).

Также разрешено оформление в частную собственность земельных участков, которые были переданы в пользование еще до 1 января 2002 года (дата вступления в силу Земельного кодекса).

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