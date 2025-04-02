Среда, 2 апреля, 2025
9.8 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Приватизация земли в Украине: сколько гектаров можно получить в собственность одному человеку

Приватизация земли в Украине: сколько гектаров можно получить в собственность одному человеку

Каждый гражданин Украины имеет право на приватизацию земельного участка, которым он пользуется. Однако установлены определенные ограничения относительно максимальной площади, которую можно оформить в собственность.

Из-за введенного в Украине военного положения процедура приватизации земель имеет определенные ограничения, сообщает 24 Канал. Хотя сейчас существуют отдельные исключения, полноценный механизм оформления земли в собственность восстановится только после войны.

Согласно статье 121 Земельного кодекса, каждый гражданин Украины имеет право на безвозмездное получение земельного участка для разных нужд в таких пределах:

  • Фермерское хозяйство – в размере земельной доли (пая), определенной для членов местных сельскохозяйственных предприятий.
  • Личное крестьянское хозяйство – до 2,0 га.
  • Садоводство – не более 0,12 га.

Строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):

  • в селах – до 0,25 га;
  • в поселках – до 0,15 га;
  • в городах – до 0,10 га.
  • Индивидуальное дачное строительство – до 0,10 га.
  • Строительство гаража – до 0,01 га.

Закон позволяет гражданам единовременно получить землю в пределах указанных норм по каждому виду использования. Это означает, что один человек может приватизировать до шести земельных участков, если они имеют разное целевое назначение.

Ограничение на приватизацию земли во время военного положения

С 24 февраля 2022 года в Украине действует режим военного положения, введенный в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения».

Согласно подпункту 5 пункта 27 раздела X Земельного кодекса Украины, на период действия военного положения запрещено:

  • безвозмездную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность;
  • предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью дальнейшей безвозмездной приватизации;
  • разработка такой документации.

Однако есть исключения:

  • Запрет не распространяется на передачу земли в собственность лицам, имеющим на ней недвижимость (здания, постройки).
  • Также разрешено оформление в частную собственность земельных участков, которые были переданы в пользование еще до 1 января 2002 года (дата вступления в силу Земельного кодекса).

Ранее мы говорили, что в Украине изменилась стоимость земли.

Горячее за неделю

Статьи

31 марта праздник: традиции, приметы и важные события этого дня

0
31 марта – это день, когда совмещаются религиозные...
Общество

Как Кварцяный убеждал футболистов: история легендарного трансфера

0
В 1988 году нападающий Владимир Великий присоединился к луцкой...
Культура

Украинское жюри на Евровидение-2025: результаты опроса будут известны 17 мая

0
В "Дія" завершился опрос по выбору состава украинского жюри на Евровидение-2025. Результаты голосования будут объявлены 17 мая в день гранд-финала конкурса.

На півдні України масово запрацювали інноваційні освітні простори для дітей

0
Общество

Какая будет сегодня погода в разных городах Украины 2 апреля 2025

0
Прогноз погоды в Украине на 2 апреля 2025 года: температура, осадки и условия в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и других городах страны.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Можно ли родить здорового ребёнка после 40 лет
Следующая статья
Бейонсе и Jay-Z оказались в новом скандале: они проходят по делу Diddy о сексуальном насилии

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.