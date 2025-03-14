Проблемные купюры евро: что нужно знать украинцам, чтобы не потерять деньги

Не все украинцы знают, что Европейский Союз приостановил выпуск одного из номиналов евро. Еще в 2019 году Европейский центральный банк остановил печать этой купюры, но она все еще встречается в обращении, поскольку люди продолжают ей рассчитываться.

Возникает вопрос: можно ли обменять такую валюту и на что следует обратить внимание ее владельцам. Новости.LIVE рассказывают, какие номиналы евро уже не выпускаются.

Остановка печати коснулась купюры номиналом в 500 евро. 27 января 2019 года Европейский центральный банк принял решение об изъятии этой банкноты из оборота из-за беспокойства по поводу подделок. Именно купюры номиналом 500 евро чаще всего использовались в незаконных схемах, в частности, для отмывания денег и уклонения от налогов.

Из-за репутационных проблем номинал 500 евро больше не печатается, но в обращении остались банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. В то же время владельцы купюр в 500 евро могут продолжать использовать их в финансовых операциях или обменивать на другую валюту.

Изъятие банкноты из обращения не означает, что оно потеряло статус законного платежного средства. Следовательно, купюра может использоваться для расчетов в магазинах или в обмене.

Действительны ли евро 2002 года выпуска

Что касается евро, выпущенных в 2002 году, то возникают некоторые вопросы, касающиеся их использования. Наличные купюры номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро были введены в обращение в 2002 году, но впоследствии появились обновленные банкноты с новыми защитными элементами, такими как:

Голограмма, изменяющая цвет.

Водяной знак с портретом богини Европы.

Рельефные элементы на банкнотах.

Подпись главы Европейского центрального банка.

Новый дизайн.

Бумага, обработанная специальными веществами для продления срока использования.

Обновление защитных технологий не влияет на законность использования банкнот в 2002 году. Год эмиссии не имеет значения для действительности купюр. Потому евро всех выпусков можно беспрепятственно использовать или обменивать.