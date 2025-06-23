Продолжительность дня и ночи 24 июня 2025 года в Украине

24 июня 2025 года в Украине пройдет важное астрономическое событие — летнее солнцестояние. В этот день продолжительность дня будет максимальной, а ночь самой короткой. В различных уголках страны световой день и ночь будут иметь небольшие различия, но в целом день будет долгим, а ночь — короткой. Жители Украины смогут насладиться яркими солнечными днями, которые идеально подходят для активного отдыха на природе. Детали — в статье DNEWS.

Характеристики продолжительности дня и ночи

Солнцестояние происходит ежегодно в разное время июня, но в 2025 году оно выпадает на 24 июня. В этот день солнечные лучи достигают наибольшего наклона к северному полушарию Земли, что делает день самым длинным, а ночь самой короткой. Для большинства городов Украины это время сопровождается высокими температурами и желанием проводить больше времени на улице.

Продолжительность дня и ночи в разных городах страны будет варьироваться, и каждый город имеет свои особенности, связанные с географией и климатом.

Время восхода и захода солнца в Киеве

В Киеве 24 июня 2025 года солнце встанет в 04:39, а закат наступит в 21:01. Это дает 16 часов и 22 минуты дневного света. Ночь будет длиться 7 часов и 38 минут. Этот день будет самым длинным в году для жителей столицы, и они смогут наслаждаться долгими вечерами и прекрасными закатами.

Киев — центр культуры и отдыха, и летом особенно приятно проводить время на свежем воздухе. В этот день многие киевляне отправляются на прогулки, устраивают пикники и наслаждаются солнечной погодой.

Продолжительность дня в Харькове

В Харькове день начнется в 04:40 с восхода солнца и завершится в 21:03 с заходом. Это составит 16 часов и 23 минуты дневного света. Ночь будет длиться 7 часов и 37 минут. Харьков также переживает солнцестояние с максимальной продолжительностью дня, и его жители активно проводят время на свежем воздухе.

Город привлекает многих туристов в этот период, и его зеленые зоны и парки становятся отличным местом для отдыха. Летний день дарит яркие краски и хорошее настроение.

Львов и его летние особенности

Львов 24 июня 2025 года встретит восход солнца в 04:38, а закат наступит в 21:02. Продолжительность дня составит 16 часов и 24 минуты, а ночь будет длиться 7 часов и 36 минут. Львов — это город с богатой историей и уникальной атмосферой, которая особенно выражена в летние месяцы.

Летний Львов известен своими яркими закатами и прекрасными вечерними видами на архитектуру города. В это время года город наполнен туристами, а жители наслаждаются прогулками по старинным улочкам.

Одесса и её летнее солнцестояние

В Одессе 24 июня солнце встанет в 04:42, а закат наступит в 21:08. Это дает 16 часов и 26 минут солнечного света, а ночь будет длиться 7 часов и 34 минуты. Одесса — это город на Черном море, и в это время года она становится особенно привлекательной для отдыхающих.

Приятный морской бриз, длинные пляжи и теплая погода создают идеальные условия для отдыха. Одесситы и туристы могут наслаждаться уникальной атмосферой, когда день не спешит заканчиваться.

Запорожье и его ночные особенности

В Запорожье солнце восходит в 04:41, а закат в 21:05. Это дает 16 часов и 24 минуты светового дня, а ночь длится 7 часов и 35 минут. Запорожье — это город с уникальной природой и промышленной историей. Солнцестояние в этом городе создаёт особую атмосферу для отдыха на природе и прогулок.

Кроме того, запорожцы часто устраивают пикники на берегах Днепра, а летние дни здесь наполнены ярким светом и энергией.

Донецк и летние вечера

Донецк 24 июня 2025 года встретит восход в 04:43, а закат будет в 21:06. Это даст жителям города 16 часов и 23 минуты дневного света, а ночь будет длиться 7 часов и 37 минут. Донецк, как и другие города, наслаждается летним солнцестоянием, когда люди могут проводить время на свежем воздухе и в теплой летней атмосфере.

Местные жители активно участвуют в уличных событиях и наслаждаются ночными прогулками.

Другие города Украины

В других городах Украины продолжительность дня и ночи будет схожей. Вот примерное время восхода и захода солнца для некоторых городов:

Луцк : восход в 04:37, заход в 21:01, 16 часов и 24 минуты дня.

: восход в 04:37, заход в 21:01, 16 часов и 24 минуты дня. Черкасы : восход в 04:39, заход в 21:04, 16 часов и 25 минут дня.

: восход в 04:39, заход в 21:04, 16 часов и 25 минут дня. Тернополь : восход в 04:38, заход в 21:03, 16 часов и 25 минут дня.

: восход в 04:38, заход в 21:03, 16 часов и 25 минут дня. Полтава : восход в 04:40, заход в 21:05, 16 часов и 25 минут дня.

: восход в 04:40, заход в 21:05, 16 часов и 25 минут дня. Житомир : восход в 04:39, заход в 21:04, 16 часов и 25 минут дня.

: восход в 04:39, заход в 21:04, 16 часов и 25 минут дня. Черновцы : восход в 04:40, заход в 21:05, 16 часов и 25 минут дня.

: восход в 04:40, заход в 21:05, 16 часов и 25 минут дня. Николаев : восход в 04:42, заход в 21:07, 16 часов и 25 минут дня.

: восход в 04:42, заход в 21:07, 16 часов и 25 минут дня. Ивано-Франковск: восход в 04:37, заход в 21:01, 16 часов и 24 минуты дня.

Почему важно учитывать продолжительность дня и ночи

Продолжительность дня и ночи влияет на настроение и активность людей. В это время года многие планируют отпуск или путешествия, и продолжительные световые дни предоставляют больше времени для отдыха на улице. Кроме того, для сельского хозяйства, спорта и других областей деятельности эти данные тоже имеют значение.

Продолжительность дня и ночи 24 июня 2025 года в Украине будет почти одинаковой для большинства городов, но все же небольшие различия придают каждому региону свою атмосферу. Этот день — прекрасное время для того, чтобы насладиться солнечным светом и провести время на природе.

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