6 июля 2025 года — важный день для всех, кто следит за длительностью светового дня в разных уголках Украины. Этот день будет интересен тем, кто планирует активный отдых на природе, путешествия или же просто хочет знать, как долго будет светить солнце в его городе. Мы собрали информацию о продолжительности светового дня в 30 городах Украины, чтобы помочь вам лучше ориентироваться в планировании дел и досуга. Узнайте в этой статье от DNEWS, когда именно начнется и закончится световой день, чтобы максимально эффективно использовать солнечные часы.

Продолжительность светового дня в городах Украины 6 июля 2025

Каждый город Украины имеет свою продолжительность светового дня. Это зависит от географического положения, а также от времени года. В 2025 году 6 июля солнечный день будет достаточно долгим, но для разных городов эти часы будут варьироваться. Приведем точные данные о продолжительности светового дня для самых крупных и известных городов Украины.

Киев

В столице Украины, Киеве, 6 июля 2025 года день начнется в 5:04 и завершится в 20:59. Общая продолжительность светового дня составит 15 часов 55 минут. Это вполне типично для летнего периода, когда солнце стоит высоко, и мы получаем максимальное количество дневного света.

Харьков

В Харькове 6 июля 2025 года рассвет будет в 5:14, а закат — в 21:00. Продолжительность светового дня в этом городе составит 15 часов 46 минут. Несмотря на то, что Харьков расположен немного восточнее Киева, разница в продолжительности светового дня здесь незначительная.

Одесса

В Одессе продолжительность светового дня будет 15 часов 39 минут. Рассвет в 5:27, закат в 21:06. Одесса, расположенная на побережье Черного моря, имеет свои особенности в продолжительности светового дня, которые могут варьироваться в зависимости от ближайших природных факторов.

Львов

В Львове светлый день 6 июля 2025 года начнется в 5:11 и закончится в 21:01, продолжительность составит 15 часов 50 минут. Этот город имеет типично западноукраинский климат, но продолжительность светового дня почти не отличается от других крупных городов.

Днепр

В Днепре продолжительность светового дня составит 15 часов 50 минут, с рассветом в 5:10 и закатом в 20:59. Расположение города на реке Днепр также не влияет значительно на длину светлого времени суток.

Запорожье

6 июля 2025 года в Запорожье продолжительность светового дня составит 15 часов 49 минут. Рассвет в 5:09, закат в 20:58. Этот город на юге Украины также имеет довольно продолжительный день в летний период.

Черновцы

Черновцы, находящиеся на западной границе страны, будут встречать день с рассветом в 5:12 и закатом в 21:02, что даст 15 часов 50 минут дневного света. Это продолжительность света, характерная для юго-западных регионов Украины.

Сумы

В Сумах продолжительность светового дня 6 июля составит 15 часов 52 минуты. День начнется в 5:14, а закат наступит в 21:06. Это еще один город, который располагается в центральной части Украины, и длительность светового дня для него почти не отличается от столицы.

Полтава

В Полтаве светлый день будет длиться 15 часов 55 минут, с рассветом в 5:13 и закатом в 20:59. Полтава расположена в центре страны, и ее продолжительность светового дня практически совпадает с Киевом.

Чернигов

6 июля в Чернигове продолжительность светового дня составит 15 часов 58 минут, с рассветом в 5:12 и закатом в 21:10. Город, расположенный недалеко от Киева, имеет продолжительность дня, схожую с центральными областями.

Житомир

В Житомире светлый день продлится 15 часов 57 минут. Рассвет начнется в 5:13, а закат будет в 21:10. Этот город также не имеет значительных отличий в длительности светового дня от других центральных городов Украины.

Николаев

Николаев 6 июля встретит день с рассветом в 5:18 и закатом в 21:09. Продолжительность светового дня составит 15 часов 51 минуту. Николаев находится на юге Украины, но длина светового дня схожа с другими регионами.

Кременчуг

В Кременчуге 6 июля продолжительность светового дня будет составлять 15 часов 54 минуты, с рассветом в 5:12 и закатом в 21:06. Город на севере Украины имеет немного более поздний рассвет по сравнению с южными регионами.

Ровно

Ровно, расположенное в западной части Украины, встретит день с продолжительностью светового времени 15 часов 51 минуту, с рассветом в 5:14 и закатом в 21:05.

Тернополь

Тернополь — город в западной части страны с продолжительностью светового дня 15 часов 55 минут, с рассветом в 5:13 и закатом в 21:08. Эта цифра похожа на показатели в соседних областях.

Хмельницкий

Продолжительность светового дня в Хмельницком будет 15 часов 54 минуты, с рассветом в 5:12 и закатом в 21:06.

Киевская область

В Киевской области светлый день будет длиться 15 часов 55 минут. Рассвет в 5:04, закат в 20:59. Это данные для более широкой зоны вокруг столицы.

Винница

В Виннице 6 июля продолжительность светового дня составит 15 часов 52 минуты. Рассвет в 5:12, закат в 21:04.

Севастополь

Продолжительность дня в Севастополе составит 15 часов 50 минут, с рассветом в 5:20 и закатом в 21:10.

Донецк

В Донецке продолжительность светового дня будет 15 часов 52 минуты. Рассвет в 5:12, закат в 21:04. Город, расположенный на востоке Украины, имеет продолжительность светового дня, схожую с другими центральными и восточными городами.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске светлый день начнется в 5:14 и закончится в 21:03. Общая продолжительность составит 15 часов 49 минут. Это один из западных городов, где продолжительность светового дня остается на уровне других городов страны.

Кривой Рог

В Кривом Роге продолжительность светового дня составит 15 часов 50 минут. Рассвет в 5:12, закат в 20:59. Город, расположенный в центре юга Украины, характеризуется средней продолжительностью светового дня, схожей с другими регионами.

Мелитополь

Мелитополь 6 июля 2025 года встретит день с рассветом в 5:21 и закатом в 21:07. Продолжительность светового дня в городе составит 15 часов 46 минут. Этот город на юге Украины также имеет продолжительный светлый день.

Продолжительность светового дня 6 июля 2025 года в разных городах Украины варьируется в пределах 15 часов 39 минут до 15 часов 58 минут. Эта информация полезна для планирования дня, особенно если вы планируете путешествия или активный отдых.

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