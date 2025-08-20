Четверг, 21 августа, 2025
21 августа 2025 года в Украине ожидается повышенная геомагнитная активность с 00:00 до 08:00, после чего геомагнитный фон вернется в норму.
Общество
Время чтения 1 мин.

Прогноз магнитной бури на 21 августа 2025 года в Украине

Магнитные бури могут оказать значительное влияние на состояние здоровья, работу электроники и другие аспекты повседневной жизни. Особенно важно отслеживать прогнозы геомагнитной активности для того, чтобы подготовиться к возможным последствиям этих природных явлений. В этой статье от DNEWS представлен точный прогноз магнитной бури на 21 августа 2025 года для Украины с подробной разбивкой по часам.

Что такое геомагнитная буря

Геомагнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Эти буря могут проявляться в виде скачков напряжения, нарушений работы спутниковых систем, а также влиять на самочувствие людей. Геомагнитные бури оцениваются с помощью индекса Kp, который варьируется от 0 до 9. Чем выше индекс, тем сильнее воздействие на Землю. Например, если Kp равен 0, это означает отсутствие магнитной бури, в то время как Kp 5 и выше свидетельствует о сильной геомагнитной буре.

Прогноз геомагнитной активности на 21 августа 2025 года

Прогноз на 21 августа 2025 года предполагает изменения геомагнитной активности в течение дня. Важно понимать, что геомагнитные бури могут оказывать различное влияние на людей и технику в зависимости от уровня активности, который наблюдается в тот или иной момент времени. Рассмотрим более детально прогноз, разбитый по часам, чтобы подготовиться к возможным воздействиям этого природного явления.

00:00 — 08:00: Повышенный геомагнитный фон (N2)

С 00:00 до 08:00 ночи ожидается повышение геомагнитной активности с индексом Kp равным 4. Это означает повышенную геомагнитную активность, что может повлиять на работоспособность некоторых электронных устройств и самочувствие чувствительных людей. В этот период рекомендуется следить за самочувствием, особенно если вы склонны к головным болям или другим неприятным симптомам, связанным с магнитными бурями.

08:00 — 23:59: Нормальный геомагнитный фон (N1)

С 08:00 утра до конца дня геомагнитный фон стабилизируется, вернувшись в нормальное состояние с индексом Kp от 2.33 до 3.33. В это время магнитная буря не ожидается, и влияние на здоровье будет минимальным. Даже люди, чувствительные к геомагнитной активности, смогут почувствовать облегчение, и день пройдет без значительных изменений в самочувствии.

Влияние геомагнитной активности на здоровье

Геомагнитные бури могут влиять на людей, особенно тех, кто страдает от хронических заболеваний. В периоды повышенной геомагнитной активности могут наблюдаться такие симптомы, как головные боли, усталость, нарушения сна и обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в дни повышенной геомагнитной активности важно уделить внимание своему здоровью и, при необходимости, проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности в периоды повышенной активности

  1. Ограничьте физическую активность. В дни повышенной геомагнитной активности рекомендуется снизить интенсивность тренировок и избегать чрезмерных физических нагрузок. Людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми проблемами, следует быть особенно осторожными.
  2. Подготовьте свою технику. В периоды геомагнитных бурь могут возникать сбои в работе электронных устройств, включая спутниковые навигационные системы. Подготовьте запасные источники питания и обновите программное обеспечение.

Прогноз по часам на 21 августа 2025 года

ВремяKpСостояние
00:004Повышенный фон
06:00 3.67 Повышенный фон
09:003.33Нормальный фон
12:002.67Нормальный фон
15:002.33Нормальный фон
18:002.33Нормальный фон
21:002.33Нормальный фон

Прогноз на 21 августа 2025 года предполагает, что с 00:00 до 08:00 ожидается повышенная геомагнитная активность, а с 08:00 до конца дня геомагнитный фон вернется в норму. Эта буря не должна вызвать серьезных последствий, но важно следить за своим самочувствием, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

Ранее мы писали о том, почему во время магнитных бурь портится настроение и появляется раздражительность.

>Прогноз по часам на 21 августа 2025 года

Dnews.dn.ua

