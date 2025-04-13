14 апреля 2025 года в Украине ожидаются магнитная буря средней силы. Причиной станет выброс корональной массы, зафиксированный на Солнце 11 апреля. Поток солнечного ветра достигнет Земли утром и вызовет геомагнитные колебания уровня G2. Это означает, что интенсивность бури составит 6 баллов по шкале Kp. Такая активность способна повлиять на самочувствие людей и стабильность радиосвязи.

Многие украинцы замечают: в дни солнечных магнитных бурь ухудшается настроение, болит голова, падает работоспособность. Весной, когда организм ослаблен, даже умеренные геомагнитные возмущения ощущаются особенно остро. Поэтому DNEWS рассказывает, чего ожидать и как защитить себя.

Что говорят специалисты о буре 14 апреля

По прогнозам Центра космического мониторинга NOAA, магнитная буря начнётся утром — около 09:00 по киевскому времени. Пик активности ожидается с 11:00 до 16:00. После этого влияние постепенно ослабеет. К вечеру колебания перейдут в слабую фазу.

В северных и восточных регионах Украины возможны перебои в работе навигации и мобильной связи. Устройства, чувствительные к магнитному фону, могут давать сбои.

Кто особенно чувствителен к магнитным бурям

Не все одинаково реагируют на геомагнитные колебания. Однако есть группы, которым стоит быть особенно осторожными:

– люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

– пациенты с вегето-сосудистой дистонией

– беременные женщины

– пожилые люди

– подростки с проблемами сна

– люди с перенесёнными респираторными инфекциями

Этим категориям желательно заранее подготовиться. Важно избегать лишней нагрузки и внимательно следить за самочувствием.

Какие симптомы могут возникнуть

Даже при умеренной активности возможны неприятные ощущения. Чаще всего люди жалуются на:

– головную боль или пульсацию в висках

– скачки давления

– усталость, сонливость или, наоборот, тревогу

– головокружение и неуверенность при ходьбе

– учащённое сердцебиение

– трудности с концентрацией

Если ранее подобных симптомов не наблюдалось, но они появились 14 апреля, вероятно, причина в солнечной активности.

Как подготовиться к магнитной буре

Следите за давлением

Измеряйте его утром и вечером. Если вы гипертоник, держите лекарства рядом. Не откладывайте приём препаратов, если есть риск скачков.

Пейте больше воды

Обезвоживание усиливает нагрузку на сердце и сосуды. Тёплая вода или травяной чай — хороший выбор. Это поможет стабилизировать давление и улучшит общее состояние.

Ограничьте кофе и сигареты

Кофеин и никотин сужают сосуды и усиливают нагрузку на нервную систему. В дни магнитной активности они особенно вредны.

Уменьшите нагрузку

Физический и эмоциональный покой — лучшая профилактика в такие дни. Избегайте спешки и стрессов. Если можно, перенесите важные дела на другой день.

Ешьте легко

Отдайте предпочтение овощам, кашам, рыбе и зелени. Исключите жареное, солёное и слишком сладкое. Тяжёлая пища ухудшает общее состояние при нестабильной магнитной погоде.

Гуляйте на свежем воздухе

Даже 30 минут медленной прогулки нормализуют дыхание, улучшат кровообращение и успокоят нервную систему. Старайтесь дышать глубоко и равномерно.

Наладьте режим сна

Ложитесь спать до 23:00. Отключите гаджеты хотя бы за час до сна. Хороший отдых делает организм устойчивее к внешним факторам.

Когда нужно обратиться к врачу

Если на фоне магнитной бури появляются сильные боли в сердце, обмороки, онемение конечностей — не откладывайте помощь. Вызовите скорую. Также стоит проконсультироваться с терапевтом, если скачки давления повторяются чаще обычного.

Как распознать свою чувствительность к бурям

Ведите дневник самочувствия. Записывайте, как вы себя чувствуете в разные дни и сравнивайте с прогнозом магнитных бурь. Через месяц можно будет понять, реагирует ли ваш организм на колебания.

Если вы замечаете, что в дни бурь у вас ухудшается настроение, появляется головная боль или бессонница — скорее всего, вы метеочувствительны. Это не болезнь, а особенность. С ней можно жить, если знать, как помочь себе заранее.

Спокойствие и режим — ваши союзники

14 апреля не станет катастрофой. Однако для чувствительных людей день может быть сложным. Чтобы избежать проблем, достаточно немного внимания к себе: пейте воду, не спешите, ешьте легко, больше отдыхайте. При первых симптомах — не игнорируйте сигналы организма.

Космическая погода — часть нашей жизни. Если понимать, как она влияет, можно адаптироваться и чувствовать себя уверенно даже в дни геомагнитных бурь.

Ранее мы писали точный прогноз магнитных бурь на неделю: 7–13 апреля.