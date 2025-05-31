С наступлением лета всё больше людей обращают внимание на прогноз погоды, особенно в начале нового месяца. Первый день июня символизирует начало тёплого сезона, когда люди начинают активнее планировать поездки, отдых на природе и участие в массовых мероприятиях. Погодные условия играют решающую роль в принятии решений — от выбора одежды до организации праздничных событий. 1 июня — для многих семей это повод провести день на свежем воздухе. Однако начало лета может быть капризным: грозы, жара, резкие порывы ветра или, наоборот, прохлада и облачность. Поэтому важно знать прогноз погоды на 1 июня 2025 года по всем регионам и городам Украины. В этой статье DNEWS представлен подробный синоптический обзор по областям с учётом температуры, осадков, ветра и особенностей климата.

Общая климатическая картина по Украине на 1 июня 2025

Синоптические карты указывают на стабильную погодную ситуацию в большинстве областей Украины. Температурный режим соответствует началу лета, осадки будут локальными, в основном в западной части страны. Над большей территорией Украины сформируется область повышенного давления, что обеспечит ясную и комфортную погоду.

Днём температура воздуха составит от +21 до +30 °C в зависимости от региона. Ночью — от +12 до +18 °C. Ветер северо-западный, местами порывистый до 10 м/с. Возможны кратковременные дожди и грозы в Карпатах и Полесье, а также слабая облачность в северо-восточных областях.

Погода на севере Украины

Северные области встретят лето без существенных погодных аномалий. Переменная облачность, комфортная температура и незначительные осадки создадут благоприятные условия для отдыха и работы на открытом воздухе. Днём — до +24 °C, ночью — около +14 °C.

Киев

В столице Украины утром будет солнечно, но во второй половине дня возможна облачность с кратковременным дождём. Температура поднимется до +25 °C. Ветер умеренный, давление стабильное. Комфортная влажность сохранится в течение всего дня.

Чернигов

В Чернигове ожидается переменная облачность и возможен кратковременный дождь. Температура днём — +23 °C, ночью — +13 °C. Ветер северо-западный, до 6 м/с. Давление немного понижено.

Сумы

На Сумщине погодные условия будут стабильными, но возможны кратковременные дожди ближе к вечеру. Температура — до +24 °C днём, ночью — +14 °C. Ветер переменный, умеренный.

Прогноз по западной Украине

Запад страны окажется в зоне прохождения атмосферного фронта. Это принесёт повышенную облачность и локальные грозовые дожди, особенно в горных районах. Несмотря на это, температура останется летней — от +20 до +24 °C.

Львов

Львов встретит утро солнечным, но после полудня возможна гроза. Температура — до +22 °C. Атмосферное давление немного пониженное. Ветер северо-западный, порывами до 10 м/с.

Ивано-Франковск

В городе сохраняется вероятность дождей, особенно в обеденное время. Днём температура достигнет +21 °C. Уровень влажности повышен, что создаёт ощущение прохлады при ветре.

Ужгород

В Ужгороде ожидается преимущественно ясная погода до обеда, после чего возможен кратковременный дождь. Температура днём — +24 °C. Ветер юго-западный, до 8 м/с. Атмосферное давление стабильное.

Центральные регионы: тёплая и сухая погода

Центральная Украина порадует жителей стабильной, сухой и солнечной погодой. Дожди маловероятны, дневная температура — от +25 до +27 °C, ночью — около +15 °C. Идеальные условия для прогулок и поездок за город.

Винница

Во Виннице с утра будет ясно, а днём — тепло и солнечно. Температура воздуха — +26 °C. Ветер слабый, северо-западный. Без осадков и без резких перепадов давления.

Кропивницкий

Кропивницкий ожидает солнечный день с комфортной температурой. Осадков не предвидится, дневной максимум — +27 °C. Ночью — около +14 °C. Ветер северный, слабый.

Полтава

Полтава встретит 1 июня солнечной погодой с лёгкими облаками. Температура днём — +26 °C. Ветер переменный, 3–5 м/с. Атмосферное давление в норме.

Юг Украины: жара и солнце

Южные области порадуют тёплой погодой без осадков. Днём температура поднимется до +30 °C, на побережье возможен морской бриз. Уровень ультрафиолетового излучения высокий, особенно в полуденные часы.

Одесса

Одесса встретит лето по-настоящему жаркой погодой. Температура воздуха — +28 °C, влажность умеренная. Ветер морской, до 6 м/с. Вечером возможны лёгкие облака.

Николаев

В Николаеве день будет жарким и ясным. Температура — до +29 °C. Атмосферное давление в пределах нормы. Без осадков и сильного ветра.

Херсон

Херсон ожидает один из самых жарких дней: до +30 °C. Ветер слабый, но из-за высокой температуры возможна жара в тени. Небо — безоблачное, идеальные условия для отдыха на природе.

Восточная Украина: стабильное тепло и немного облаков

Восточные области встретят лето комфортной погодой. Температура днём — от +25 до +28 °C. В основном — ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления.

Харьков

В Харькове погода будет ясной и тёплой. Днём — до +26 °C. Утром прохладно, около +14 °C. Осадков не прогнозируется, ветер слабый.

Днепр

Днепр встретит первый день лета в условиях сухой и солнечной погоды. Температура — +27 °C. Ветер западный, до 5 м/с. Влажность умеренная.

Запорожье

В Запорожье 1 июня установится сухая и жаркая погода. Температура днём — +28 °C. Осадки маловероятны. Атмосферное давление и влажность — в пределах нормы.

Донецк

В Донецке ожидается ясная погода с лёгкой облачностью. Температура воздуха днём — до +27 °C. Утром — около +15 °C. Осадков не будет. Ветер слабый, северо-западный.

Луганск

Луганск порадует жителей и гостей региона тёплой погодой. Днём — +26 °C, ночью — +14 °C. Вероятность осадков крайне мала. Атмосферное давление стабильное, влажность на среднем уровне.

Карпаты: туманы и грозы

Горные районы Украины встретят 1 июня переменчивой погодой. Утром — туманы и прохлада, днём — дожди и грозы. Температура — от +16 до +21 °C. Видимость ухудшится в горах, на туристических маршрутах возможны сложности.

Яремче

В Яремче утром туман, который позже сменится дождём. Температура — до +18 °C. Ветер северный, умеренный. Не рекомендуется выходить в горы без подготовки.

Рахов

В Рахове во второй половине дня ожидается гроза. Днём — до +19 °C, ночью — +12 °C. Возможны порывы ветра до 10 м/с. Туристам стоит соблюдать осторожность.

Погода на 1 июня 2025 года по регионам Украины в целом благоприятна для активного отдыха, поездок и праздников. Южные и центральные области порадуют жарой и солнцем. На востоке — комфортное тепло и малый риск осадков. Север и запад — под влиянием нестабильных атмосферных процессов, с возможными грозами и дождями. Туристам, путешествующим в Карпаты, следует быть готовыми к непогоде и пониженной видимости. Независимо от региона, не забывайте о защите от солнца и соблюдении питьевого режима.

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