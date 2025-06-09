Погода в Украине 10 июня 2025 года будет играть значительную роль в планах миллионов людей — от туристов и дачников до аграриев и родителей с детьми. Лето вступает в полную силу, но капризы природы по-прежнему напоминают о себе: где-то жара, где-то кратковременные дожди, а в отдельных регионах возможны грозы. Именно поэтому так важно заранее знать, какой будет завтра погода во всех регионах Украины, чтобы грамотно спланировать день, избежать неприятных сюрпризов и сохранить здоровье.

Точный прогноз на 10 июня поможет ориентироваться не только тем, кто собирается в поездки, но и тем, кто работает на открытом воздухе. В некоторых областях ожидается резкое потепление, в других возможны понижение давления и осадки. Влияние погоды на самочувствие особенно ощутимо в период смены температурных режимов, и для метеозависимых людей информация о погодных колебаниях становится жизненно необходимой. Прогноз DNEWS основан на данных синоптиков, и охватывает все области Украины — от Закарпатья до Луганщины.

Запад Украины: тепло, но с дождями

На западе Украины ожидается переменчивая погода. Солнечные утренние часы сменятся облачностью и местами дождями во второй половине дня. Атмосферное давление будет неустойчивым.

Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области

В этих регионах температура воздуха составит от +18°C утром до +25°C днём. Ветер умеренный, северо-западный. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. В вечерние часы станет прохладнее, около +16°C.

Закарпатье и Черновицкая область

В Закарпатье будет теплее — до +27°C днём, без существенных осадков. Небо переменно облачное, давление стабильно. В Черновицкой области возможны локальные осадки, температура — в пределах +20…+24°C.

Центральная Украина: жарко и сухо

Погода в центре страны будет преимущественно ясной. Осадки маловероятны, но влажность воздуха может повыситься к вечеру. Сильных ветров не прогнозируется.

Киев, Черкассы, Кропивницкий

В столице и близлежащих регионах будет сухо и солнечно. Температура воздуха днём поднимется до +28°C. Утро начнётся с +19°C. Ветер слабый, юго-восточный. Давление повышенное, что может вызвать сонливость у метеозависимых.

Полтава и Винница

Полтава встречает день с ясным небом, до +29°C днём. Осадков не будет, жара усилится к полудню. Во Виннице чуть прохладнее — +26°C. Небольшая облачность возможна в вечерние часы.

Восточная Украина: жара с возможностью гроз

В восточных регионах — Харьковской, Луганской и Донецкой областях — погода будет жаркой, но нестабильной. Возможны осадки во второй половине дня.

Харьков, Донецк, Луганск

Утро начнётся с +21°C. Днём воздух прогреется до +31°C. Во второй половине дня вероятны локальные грозы, особенно в Донецкой области. Атмосферное давление может резко колебаться, что повлияет на самочувствие чувствительных людей.

Днепр и Запорожье

В этих городах погода останется жаркой и сухой — до +32°C. Ветер южный, слабый. Возможна сухая гроза в окрестностях Запорожья, но вероятность осадков низкая.

Юг Украины: летняя жара и палящее солнце

На юге Украины ожидается по-настоящему летняя жара. Осадков не предвидится, солнце будет светить на протяжении всего дня.

Одесса и Николаев

В Одессе — до +30°C, высокая влажность, лёгкий бриз с моря. Облака могут появиться к вечеру, но без дождей. Николаев прогреется до +32°C, солнечно, жарко. Следует избегать длительного пребывания на солнце в полдень.

Херсон и Крым

Температура днём достигнет +33°C. В Крыму — ясно, сухо, возможен лёгкий ветер. Погодные условия благоприятны для отдыха, но стоит использовать солнцезащитные средства.

Север Украины: комфортная температура и ясное небо

Северные регионы порадуют умеренным теплом и стабильной погодой. Ветер преимущественно западный, слабый, небо безоблачное.

Сумская, Черниговская и Житомирская области

Днём ожидается от +24°C до +27°C. Утро начнётся прохладно, около +17°C. В течение дня воздух будет сухим и чистым. Давление стабильное, что создаёт благоприятные условия для прогулок и поездок.

Карпаты: переменчивый прогноз и возможные ливни

Горные районы встретят 10 июня со свежестью и влажным воздухом. В первой половине дня будет солнечно, но после обеда возможны осадки.

Горные районы и пригороды

Температура в Карпатах будет колебаться от +14°C в утренние часы до +22°C днём. На вершинах возможен туман и дождь. Туристам стоит быть готовыми к резкой смене погоды, особенно ближе к вечеру.

Буковель и Яремче

Погода в популярных туристических зонах останется благоприятной до полудня. После 15:00 возможны кратковременные дожди. Температура днём — до +23°C, комфортная для прогулок и отдыха.

Прогноз для метеозависимых людей

Изменения давления, влажности и температуры могут повлиять на состояние здоровья. Особенно это актуально для пожилых людей, беременных и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Рекомендации врачей и синоптиков

Рекомендуется избегать перегрева и прямых солнечных лучей, особенно в полуденные часы. Следует пить больше жидкости, носить лёгкую одежду, пользоваться солнцезащитными кремами и соблюдать режим отдыха.

Особенности погодных рисков

Возможны сухие грозы и резкие порывы ветра в восточных регионах. При первых признаках ухудшения погоды желательно находиться в помещении. Водителям стоит учитывать погодные колебания при планировании маршрутов.

Сравнение с прошлым годом

В 2024 году аналогичная дата запомнилась резкими ливнями в западных областях и прохладной погодой в центре. В этом году погодные условия заметно стабильнее, особенно в южных и центральных регионах.

Долгосрочная тенденция

По наблюдениям метеорологов, лето 2025 года обещает быть тёплым, с продолжительными периодами засухи. Особенно это касается восточной и южной частей страны. Погода 10 июня подтверждает эту тенденцию.

Выводы по климатической ситуации

С каждым годом климат в Украине становится всё более контрастным. Одни регионы страдают от нехватки осадков, другие — от внезапных ливней. Прогнозы на конкретные даты помогают адаптироваться к таким условиям и планировать активность грамотно.

Запад — переменная облачность, до +27°C, кратковременные дожди

Центр — сухо и ясно, температура до +29°C

Восток — жара до +32°C, возможны грозы

Юг — солнечно, до +33°C, комфорт для отдыха

Север — ясно, до +27°C, умеренная температура

Карпаты — переменная погода, дожди после обеда

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