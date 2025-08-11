Август в самом разгаре, и лето продолжает радовать теплом, хотя в разных частях страны погодные условия будут отличаться. 12 августа 2025 года ожидается день с умеренной температурой, без значительных осадков, с переменной облачностью и преимущественно слабым ветром. На юге сохранится летнее тепло с комфортной влажностью, а на западе и севере утренние часы будут прохладнее. Центральные регионы получат оптимальный баланс тепла и свежести, что сделает этот день подходящим для прогулок, работы на улице или поездок. DNEWS подготовил для вас актуальный прогноз по всем областным центрам, чтобы вы могли заранее распланировать своё время.

Общая синоптическая ситуация

12 августа над территорией страны будет преобладать антициклон, обеспечивая ясное небо и устойчивое атмосферное давление. Вероятность осадков крайне низкая — от 2% до 11% в зависимости от региона. Атмосферное давление останется стабильным в диапазоне 743–766 мм рт. ст., что создаст комфортные условия для людей, чувствительных к его колебаниям.

Средняя температура днём составит +24…+28°C, утром — +12…+19°C. На юге и в центре будет чуть теплее, чем на западе и севере. Ветер в основном слабый, но в восточных областях ожидаются порывы до 6–7 м/с. Долгота светового дня сокращается: солнце встаёт всё позже, а закаты наступают раньше.

Центральные регионы

Центральная часть страны встретит день солнечно и тепло. Утром ожидается лёгкая прохлада, а днём температура поднимется до комфортных значений.

Киев

Столица начнёт утро при +16°C и лёгком ветре 1,3–2,7 м/с. К полудню воздух прогреется до +24°C, влажность снизится с 64% утром до 45% днём. Давление устойчивое — 750–752 мм. Восход — 05:42, закат — 20:22. Рекорды: +36°C (2010 г.) и +8°C (1910 г.).

Кропивницкий

Утром +15°C, днём +27°C. Давление — 752–753 мм, влажность снизится с 64% до 35%. Ветер умеренный, 2,7–4,8 м/с. Закат — 20:10.

Полтава

От +15°C утром до +24°C днём. Давление — 755–758 мм, влажность — 38–73%. Ветер — 2,6–4,8 м/с. Восход — 05:28, закат — 20:04.

Кривой Рог

Температура утром +16°C, днём +27°C. Давление — 757–758 мм, влажность снизится до 31%. Ветер умеренный, 2,6–4,3 м/с.

Днепр

Утро — +18°C, день — +26°C. Давление — 749–752 мм, влажность — 28–50%. Ветер — 3,7–4,8 м/с.

Южные регионы

На юге сохранится настоящее лето. День будет тёплым и солнечным, а влажность воздуха — умеренной.

Одесса

От +19°C утром до +27°C днём. Давление — 761–762 мм, влажность снизится до 34%. Ветер слабый, 0,6–3,1 м/с.

Николаев

Утро +18°C, день +29°C. Давление — 764–766 мм. Влажность в полдень — 25%. Ветер — 2,9–3,4 м/с.

Херсон

Температура колеблется от +18°C до +29°C. Давление — 763–764 мм, влажность — 31–56%. Ветер — 2,6–4,3 м/с.

Восточные регионы

Восток встретит день тёплой погодой, местами с усилением ветра.

Харьков

Утро +16°C, день +24°C. Давление — 748–750 мм, влажность — 45–62%. Ветер — до 5,6 м/с.

Донецк

Температура утром +16°C, днём +27°C. Давление — 746–749 мм, влажность в полдень — 32%. Ветер — до 6,7 м/с.

Луганск

От +16°C до +25°C. Давление — 753–756 мм. Влажность — 41–73%. Ветер — до 6,8 м/с.

Запорожье

Утро +18°C, день +27°C. Давление — 753–755 мм, влажность — 23–58%. Ветер — 3,4–4,6 м/с.

Западные регионы

На западе утро будет прохладным, днём — солнечно и комфортно.

Львов

Температура от +12°C до +23°C. Давление — 743 мм, влажность днём — 47%. Ветер — до 1,6 м/с.

Ивано-Франковск

От +12°C утром до +24°C днём. Давление — 744–746 мм. Влажность — 40–68%. Ветер — 0,5–1,5 м/с.

Черновцы

Утро +14°C, день +24°C. Давление — 752–754 мм. Влажность — 52–80%. Ветер — 1–2 м/с.

Ровно

Температура от +12°C до +24°C. Давление — 748–749 мм. Влажность — 43–77%. Ветер — 1,2–2,9 м/с.

Северные регионы

На севере погода будет умеренно тёплой, без осадков.

Чернигов

Утро +13°C, день +24°C. Давление — 755–756 мм. Влажность — 44–71%. Ветер — 1,9–3,9 м/с.

Сумы

От +15°C до +25°C. Давление — 748–751 мм. Влажность — 46–73%. Ветер — 1,6–2,7 м/с.

Винница

Температура утром +13°C, днём +25°C. Давление — 745–746 мм. Влажность — 36–75%. Ветер — 1,3–3,1 м/с.

Исторические максимумы и минимумы температуры 12 августа

В разные годы 12 августа погода демонстрировала значительный разброс температур. Эти данные помогают понять, насколько текущий прогноз близок к экстремальным значениям.

Киев — максимум +36°C (2010), минимум +8°C (1910)

— максимум +36°C (2010), минимум +8°C (1910) Кропивницкий — максимум +36°C (2010), минимум +7°C (1950)

— максимум +36°C (2010), минимум +7°C (1950) Полтава — максимум +37°C (2010), минимум +7°C (1956)

— максимум +37°C (2010), минимум +7°C (1956) Кривой Рог — максимум +38°C (2010), минимум +10°C (1926)

— максимум +38°C (2010), минимум +10°C (1926) Днепр — максимум +38°C (2010), минимум +10°C (1926)

— максимум +38°C (2010), минимум +10°C (1926) Одесса — максимум +38°C (2010), минимум +11°C (1921)

— максимум +38°C (2010), минимум +11°C (1921) Николаев — максимум +39°C (2010), минимум +12°C (1958)

— максимум +39°C (2010), минимум +12°C (1958) Херсон — максимум +38°C (2010), минимум +10°C (1950)

— максимум +38°C (2010), минимум +10°C (1950) Харьков — максимум +38°C (2010), минимум +6°C (1956)

— максимум +38°C (2010), минимум +6°C (1956) Донецк — максимум +39°C (2010), минимум +8°C (1996)

— максимум +39°C (2010), минимум +8°C (1996) Луганск — максимум +42°C (2010), минимум +8°C (1975)

— максимум +42°C (2010), минимум +8°C (1975) Запорожье — максимум +39°C (2010), минимум +10°C (1980)

— максимум +39°C (2010), минимум +10°C (1980) Львов — максимум +32°C (2015), минимум +5°C (1995)

— максимум +32°C (2015), минимум +5°C (1995) Ивано-Франковск — максимум +34°C (2015), минимум +6°C (1958)

— максимум +34°C (2015), минимум +6°C (1958) Черновцы — максимум +36°C (1946), минимум +7°C (1958)

— максимум +36°C (1946), минимум +7°C (1958) Ровно — максимум +34°C (1946), минимум +6°C (1995)

— максимум +34°C (1946), минимум +6°C (1995) Чернигов — максимум +35°C (2010, 2015), минимум +5°C (1956)

— максимум +35°C (2010, 2015), минимум +5°C (1956) Сумы — максимум +36°C (2010), минимум +5°C (1956)

— максимум +36°C (2010), минимум +5°C (1956) Винница — максимум +35°C (1946), минимум +7°C (1980)

Народные приметы на 12 августа

Согласно народным наблюдениям, если в этот день погода пасмурная и прохладная, дождей в ближайшие дни ждать не стоит. Если же день душный и с обилием насекомых, велика вероятность скорых осадков.

