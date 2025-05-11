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12 мая 2025 в Украине ожидается дождливая погода: осадки, грозы, снижение температуры и ветер в большинстве регионов.
12 мая 2025 в Украине ожидается дождливая погода: осадки, грозы, снижение температуры и ветер в большинстве регионов.
Общество
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Прогноз погоды на 12 мая 2025 года по регионам Украины: дождливое начало недели

Понедельник, 12 мая 2025 года, начнёт неделю в Украине с переменной и преимущественно дождливой погодой. Атмосферный фронт, продвигающийся с запада, принесёт кратковременные осадки, понижение температуры и усиление ветра в ряде областей. Такой погодный сценарий может повлиять как на рабочие планы, так и на самочувствие метеозависимых людей. Чтобы быть готовыми, важно рассмотреть прогноз от DNEWS по каждому региону отдельно.

Общая метеокартина на 12 мая 2025 года

На большей части территории страны ожидается облачная погода с прояснениями, однако кратковременные дожди и локальные грозы не исключены. Температура воздуха днём будет колебаться от +16°C на севере до +24°C на юге. Ветер преимущественно юго-западный, умеренный, местами порывистый. В некоторых регионах возможны резкие колебания давления.

Рассмотрим детальный прогноз погоды по регионам Украины на понедельник.

Юг Украины

Южные области сохранят сравнительно тёплый температурный фон, однако здесь тоже не обойдётся без дождей.

Одесса

Температура воздуха днём +22…+24°C. Утром облачно с прояснениями, к обеду возможны дожди. Ветер юго-западный, до 8 м/с. Влажность повышенная, возможна духота перед осадками.

Херсон

Погода будет тёплой, но неустойчивой. Днём +23°C, облачно с вероятными дождями во второй половине дня. Ветер умеренный, местами порывистый. Вечером возможны прояснения.

Николаев

Ожидается до +22°C. Утро начнётся с переменной облачности, затем возможны кратковременные ливни. Вечером – спад температуры и высокая влажность.

Запад Украины

Западные области первыми встретят фронт дождей, и осадки здесь будут наиболее выраженными.

Львов

Дождь прогнозируется в течение всего дня. Температура +17…+19°C. Облачность густая, возможны грозы. Ветер до 10 м/с. На дорогах мокро и скользко.

Ивано-Франковск

Днём температура не поднимется выше +18°C. Ожидаются сильные кратковременные осадки. Облачность высокая, без солнечных прояснений.

Черновцы

Дождливый день с температурой около +18°C. Осадки начнутся ещё с утра и могут продлиться до вечера. Влажность высокая, не исключены грозы.

Центр Украины

В центральной части страны будет наблюдаться сочетание облачности, осадков и снижения температуры.

Киев

Утро начнётся с пасмурной погоды. К обеду ожидается дождь, возможны локальные грозы. Температура +18…+20°C. Ветер южный, 6–9 м/с.

Черкассы

В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура +19°C. Облачность переменная. Вечером – прояснение, но с резким похолоданием.

Полтава

Дождливо и облачно. Температура воздуха +17…+19°C. Ветер умеренный. Послеобеденное похолодание до +15°C. Не исключены грозы.

Восток Украины

На востоке Украины дожди также ожидаются, однако они будут менее продолжительными, чем на западе и в центре.

Донецк

Днём +22…+23°C. Вероятность дождя высокая во второй половине дня. Ветер западный, до 7 м/с. Облачность плотная, с прояснениями к вечеру.

Луганск

Температура воздуха +23°C. Утро сухое и облачное, к обеду возможен кратковременный дождь. Вечером – стабилизация погоды и снижение температуры.

Север Украины

Северные регионы почувствуют влияние атмосферного фронта уже с раннего утра.

Сумы

Дождь начнётся в первой половине дня и продлится до вечера. Температура +17…+18°C. Ветер юго-западный, порывами до 10 м/с. Возможна гроза.

Чернигов

Облачность и осадки с самого утра. Днём +18°C, вечером прохладнее. Сильные порывы ветра и повышенная влажность создадут ощущение прохлады.

Что учесть на 12 мая 2025 года

Погода 12 мая будет дождливой и нестабильной. Рекомендуется заранее запланировать защиту от осадков — взять зонт, дождевик, надеть водостойкую обувь. Тем, кто чувствителен к перепадам давления, стоит уделить особое внимание самочувствию. Водителям следует быть особенно осторожными на скользких дорогах.

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