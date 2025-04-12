В воскресенье, 13 апреля 2025 года, в большинстве регионов Украины установится тёплая и преимущественно сухая весенняя погода. В некоторых областях ожидаются незначительные колебания температуры, но существенных осадков синоптики не прогнозируют. День будет подходящим для прогулок, выездов на природу и работ в саду.
На основании актуальных метеоданных, собранных по регионам, DNEWS составил детальный обзор погоды по ключевым городам Украины.
Киев
В столице день обещает быть прохладным утром, но довольно комфортным днём. Небо будет переменно облачным, без осадков.
- Ночная температура: +4°C
- Дневная температура: +13°C
- Осадки: не ожидаются
- Ветер: северо-западный, умеренный
Львов
Запад страны порадует самым тёплым днём — во Львове воздух прогреется почти до +20°C. Солнечно и сухо.
- Ночная температура: +2°C
- Дневная температура: +19°C
- Осадки: исключены
- Ветер: южный, слабый
Одесса
На побережье Чёрного моря сохранится облачная, но сухая погода. Будет ветрено, температура останется ниже, чем в центре страны.
- Ночная температура: +5°C
- Дневная температура: +10°C
- Осадки: не прогнозируются
- Ветер: северо-восточный, порывистый
Харьков
В Харьковской области день начнётся с облаков, но к вечеру ожидается прояснение. Температура останется умеренно весенней.
- Ночная температура: +8°C
- Дневная температура: +14°C
- Осадки: отсутствуют
- Ветер: южный, до 7 м/с
Днепр
В Днепре воскресенье пройдёт под знаком пасмурного неба, однако дождей не будет. Стабильная температура днём и ночью.
- Ночная температура: +10°C
- Дневная температура: +13°C
- Осадки: не ожидаются
- Ветер: юго-западный
Запорожье
Погода будет схожей с соседними регионами: облачность, отсутствие осадков, прохладное утро.
- Ночная температура: +8°C
- Дневная температура: +12°C
- Осадки: не предвидятся
- Ветер: юго-восточный, слабый
Винница
Центр Украины порадует солнечной погодой во второй половине дня. Возможна небольшая облачность утром.
- Ночная температура: +4°C
- Дневная температура: +15°C
- Осадки: не предвидятся
- Ветер: западный, до 5 м/с
Чернигов
На севере страны будет умеренно тепло, с переменной облачностью. Без осадков.
- Ночная температура: +5°C
- Дневная температура: +14°C
- Осадки: не прогнозируются
- Ветер: южный
Полтава
Пасмурно в течение всего дня, но без осадков. Температурный фон комфортный для апреля.
- Ночная температура: +8°C
- Дневная температура: +13°C
- Осадки: отсутствуют
- Ветер: северный, до 6 м/с
Николаев
Несмотря на близость к морю, в Николаеве сохранится прохладная утренняя температура. Днём будет солнечно и сухо.
- Ночная температура: +1°C
- Дневная температура: +12°C
- Осадки: не предвидятся
- Ветер: восточный, до 8 м/с
13 апреля 2025 года в Украине ожидается преимущественно комфортная весенняя погода. В большинстве регионов — без осадков, с переменной облачностью и дневной температурой от +10°C до +19°C. Особенно тепло будет во Львове, Чернигове и Виннице. Для жителей и гостей Украины это подходящий день для активного отдыха, поездок за город или прогулок на свежем воздухе.
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