В воскресенье, 13 апреля 2025 года, в большинстве регионов Украины установится тёплая и преимущественно сухая весенняя погода. В некоторых областях ожидаются незначительные колебания температуры, но существенных осадков синоптики не прогнозируют. День будет подходящим для прогулок, выездов на природу и работ в саду.

На основании актуальных метеоданных, собранных по регионам, DNEWS составил детальный обзор погоды по ключевым городам Украины.

Содержание Toggle Киев

Львов

Одесса

Харьков

Днепр

Запорожье

Винница

Чернигов

Полтава

Николаев

Киев

В столице день обещает быть прохладным утром, но довольно комфортным днём. Небо будет переменно облачным, без осадков.

Ночная температура: +4°C

Дневная температура: +13°C

Осадки: не ожидаются

Ветер: северо-западный, умеренный

Львов

Запад страны порадует самым тёплым днём — во Львове воздух прогреется почти до +20°C. Солнечно и сухо.

Ночная температура: +2°C

Дневная температура: +19°C

Осадки: исключены

Ветер: южный, слабый

Одесса

На побережье Чёрного моря сохранится облачная, но сухая погода. Будет ветрено, температура останется ниже, чем в центре страны.

Ночная температура: +5°C

Дневная температура: +10°C

Осадки: не прогнозируются

Ветер: северо-восточный, порывистый

Харьков

В Харьковской области день начнётся с облаков, но к вечеру ожидается прояснение. Температура останется умеренно весенней.

Ночная температура: +8°C

Дневная температура: +14°C

Осадки: отсутствуют

Ветер: южный, до 7 м/с

Днепр

В Днепре воскресенье пройдёт под знаком пасмурного неба, однако дождей не будет. Стабильная температура днём и ночью.

Ночная температура: +10°C

Дневная температура: +13°C

Осадки: не ожидаются

Ветер: юго-западный

Запорожье

Погода будет схожей с соседними регионами: облачность, отсутствие осадков, прохладное утро.

Ночная температура: +8°C

Дневная температура: +12°C

Осадки: не предвидятся

Ветер: юго-восточный, слабый

Винница

Центр Украины порадует солнечной погодой во второй половине дня. Возможна небольшая облачность утром.

Ночная температура: +4°C

Дневная температура: +15°C

Осадки: не предвидятся

Ветер: западный, до 5 м/с

Чернигов

На севере страны будет умеренно тепло, с переменной облачностью. Без осадков.

Ночная температура: +5°C

Дневная температура: +14°C

Осадки: не прогнозируются

Ветер: южный

Полтава

Пасмурно в течение всего дня, но без осадков. Температурный фон комфортный для апреля.

Ночная температура: +8°C

Дневная температура: +13°C

Осадки: отсутствуют

Ветер: северный, до 6 м/с

Николаев

Несмотря на близость к морю, в Николаеве сохранится прохладная утренняя температура. Днём будет солнечно и сухо.

Ночная температура: +1°C

Дневная температура: +12°C

Осадки: не предвидятся

Ветер: восточный, до 8 м/с

13 апреля 2025 года в Украине ожидается преимущественно комфортная весенняя погода. В большинстве регионов — без осадков, с переменной облачностью и дневной температурой от +10°C до +19°C. Особенно тепло будет во Львове, Чернигове и Виннице. Для жителей и гостей Украины это подходящий день для активного отдыха, поездок за город или прогулок на свежем воздухе.

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