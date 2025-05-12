13 мая 2025 года в Украине сохранится нестабильная, но в целом комфортная весенняя погода. После дождливого начала недели атмосфера начнёт стабилизироваться, однако местами всё ещё возможны кратковременные осадки, особенно в северных и западных областях. В большинстве регионов температура воздуха будет умеренно тёплой, а ветер слабым или умеренным. DNEWS рассматривает, какой погоды ждать в этот день по всей стране.

Общая погодная картина на 13 мая

Во вторник ожидается переменная облачность с прояснениями. В отдельных районах пройдут короткие дожди, преимущественно в первой половине дня. Средняя дневная температура составит от +18 до +25 °C, ночью — от +11 до +14 °C. Ветер юго-западного и западного направлений, 3–7 м/с. Давление нормализуется, а влажность останется на повышенном уровне.

Перейдём к детальному прогнозу по регионам и крупнейшим городам.

Юг Украины

На юге страны установится преимущественно сухая и тёплая погода. Дожди маловероятны, солнце будет чередоваться с лёгкой облачностью.

Одесса

Днём ожидается до +24 °C, ночью — около +15 °C. Погода без осадков, переменная облачность. Ветер юго-западный, слабый. Отличный день для прогулок и поездок к морю.

Херсон

Температура воздуха составит +24…+25 °C. В течение дня будет солнечно, без осадков. Умеренная влажность и спокойная атмосферная обстановка.

Николаев

Днём — +23 °C, ночью — около +14 °C. Погода устойчивая, сухая. Возможно незначительное усиление ветра ближе к вечеру.

Запад Украины

На западе сохранится влияние циклона: возможны дожди, особенно в утренние часы. Температура немного ниже, чем в других регионах.

Львов

Днём — +18…+20 °C. Утром возможны дожди, после обеда — прояснения. Ветер западный, 6–8 м/с. Облачно, сыро и прохладно.

Ивано-Франковск

Температура воздуха около +19 °C. Вероятны кратковременные осадки в первой половине дня. После обеда — облачно с прояснениями.

Ужгород

Теплее, чем в других западных городах — до +21 °C. Осадков не ожидается. Ветер слабый, переменной направленности.

Центр Украины

Центральная Украина получит перерыв от дождей. Погода будет комфортной, с переменной облачностью и умеренным ветром.

Киев

Температура днём — около +21 °C, ночью — до +13 °C. Без существенных осадков, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, умеренный.

Черкассы

Днём — +22 °C, вечером — около +14 °C. Облачно, но сухо. Ветер 4–6 м/с. Атмосферное давление стабильно.

Полтава

Температура около +21 °C. В течение дня без дождей. Вечером возможна лёгкая облачность и прохлада.

Восток Украины

На востоке страны сохранится жаркая и солнечная погода. Осадки маловероятны.

Донецк

Температура воздуха днём — +24 °C, ночью — +15 °C. Ясно, сухо. Лёгкий южный ветер. Комфортные погодные условия.

Луганск

До +25 °C днём, около +16 °C ночью. Солнечно, без осадков. Влажность низкая, а атмосферное давление стабильное.

Север Украины

Северные области сохранят нестабильность: возможны дожди и понижение температуры к вечеру.

Сумы

Днём — около +20 °C. Утром возможен кратковременный дождь. Ветер умеренный, западный. Во второй половине дня — прояснение.

Чернигов

Температура — +19…+21 °C. Возможны осадки в первой половине дня. Вечером — облачно, но без дождя.

Как подготовиться к погоде 13 мая

Во вторник большая часть Украины сможет насладиться комфортной весенней погодой. В центральных, южных и восточных регионах будет сухо и тепло. А вот на западе и севере возможны кратковременные дожди, особенно в первой половине дня. Планируя поездки или работу на открытом воздухе, стоит следить за локальными обновлениями прогноза.

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