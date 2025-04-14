14 апреля 2025 года погода в Украине будет меняться от региона к региону, сочетая первые настоящие тёплые деньки с ночными заморозками, характерными для середины весны. DNEWS даёт точный прогноз погоды. По данным синоптиков, в большинстве областей сохраняется влияние антициклона, обеспечивающего сухую и преимущественно солнечную погоду днём, но при этом ночью температура может опускаться ниже нуля, особенно на открытых участках и в низинах.

Жителям Украины рекомендуется учитывать колебания температур при выборе одежды, а садоводам — быть осторожными с посадками: возможны заморозки на поверхности почвы.

Киев: прохладное утро и ясный день

Прогноз погоды сообщает, что в столице утро начнётся с прохлады: температура воздуха на рассвете составит около +5 °C, а на поверхности почвы возможны заморозки до -4…-5 °C. Днём ожидается переменная облачность без осадков, температура поднимется до +17 °C. Ветер слабый, юго-западный, до 3 м/с. Атмосферное давление — в пределах нормы.

Рекомендация дня: утренние часы стоит начинать с лёгкой куртки, а к полудню — готовиться к более комфортной температуре. Отличный день для прогулок в парках и работы на открытом воздухе.

Львов: дождливо и влажно

На западе Украины 14 апреля ожидается влияние атмосферного фронта. Во Львове — пасмурно с осадками. Возможны кратковременные дожди во второй половине дня. Утром +8 °C, днём воздух прогреется до +15 °C. Влажность — повышенная, около 80%. Ветер южный, 5–7 м/с, порывами до 10 м/с.

Рекомендация дня: зонт и водонепроницаемая обувь — обязательные спутники. Воздержитесь от дальних поездок по области.

Одесса: пасмурно и прохладно

На юге страны будет облачно с прояснениями. В Одессе температура воздуха составит от +4 °C утром до +10 °C днём. Утренние заморозки на почве возможны в пригородных районах. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, до 4 м/с.

Рекомендация дня: хорошее время для дел в городе, однако утром стоит одеться теплее — возможен пронизывающий ветер с моря.

Харьков: погода без сюрпризов

В Харькове прогноз погоды обещает стабильную обстановку: без осадков, с переменной облачностью. Утром около +4 °C, к обеду потеплеет до +17 °C. Ветер южный, 3–5 м/с. Влажность воздуха умеренная. На почве возможны кратковременные заморозки.

Рекомендация дня: отличная возможность заняться спортом на свежем воздухе или устроить пикник.

Днепр: солнечно и весенне

В Днепре будет солнечно, днём воздух прогреется до +16 °C. Утром прохладно — около +6 °C, на почве возможны заморозки до -3 °C. Ветер западный, 2–4 м/с, давление стабильное. Небо преимущественно ясное, влажность воздуха около 55%.

Рекомендация дня: благоприятный день для прогулок и садовых работ.

Запорожье: сухо и комфортно

В Запорожье — ясная и тёплая погода. Утром около +5 °C, днём до +15 °C. Ветер юго-западный, 3–5 м/с. На открытых участках возможны утренние заморозки. Осадков не предвидится, солнечная активность высокая.

Рекомендация дня: хорошее время для проветривания помещений и уборки.

Винница: весенняя стабильность

В Виннице ожидается ясная, солнечная погода без осадков. Температура утром +6 °C, днём — до +18 °C. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление стабильное. Утренние заморозки маловероятны, но не исключены в низинах.

Рекомендация дня: один из самых комфортных дней недели для долгих прогулок и поездок за город.

Полтава: без осадков, но прохладно

В Полтаве — переменная облачность, без осадков. Утром температура около +3 °C, днём до +16 °C. Возможны кратковременные заморозки на почве. Ветер южный, 2–4 м/с. Давление стабильное.

Рекомендация дня: хорошее время для занятий спортом, однако детям и пожилым следует одеваться теплее утром.

Сумы: сдержанное весеннее тепло

В Сумах ожидается преимущественно ясная погода. Утром — около +3 °C, возможны заморозки в районах с повышенной влажностью. Днём воздух прогреется до +17 °C. Ветер юго-западный, умеренный.

Рекомендация дня: отличное время для выезда на природу, но лучше взять с собой тёплую одежду.

Чернигов: свежо и светло

В Чернигове 14 апреля будет облачно с прояснениями. Утром +6 °C, днём до +18 °C. На почве местами возможны заморозки. Ветер слабый, влажность воздуха умеренная. Прогноз погоды благоприятный

Рекомендация дня: дышите глубже — воздух свежий, а день подходит для прогулок и отдыха.

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