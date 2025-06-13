Погода — это то, что всегда важно для каждого, особенно в летние дни, когда погодные условия могут оказать значительное влияние на повседневную активность. 14 июня 2025 года не исключение. Хотите знать, стоит ли брать с собой зонтик или, наоборот, подготовиться к жарким лучам солнца? Прогноз на этот день будет полезен для всех, кто планирует отдых, работу на свежем воздухе или просто прогулку по городу. Понимание того, какая погода ожидает нас, поможет лучше организовать день и избежать неприятных сюрпризов. Прочитав прогноз от DNEWS, вы сможете спланировать свой день с максимальной пользой.

Центральная Украина

Центральная Украина будет наслаждаться переменной облачностью и небольшими дождями в течение дня. Утро начнется с комфортной температуры, но во второй половине дня стоит ожидать кратковременные осадки, которые принесут небольшое снижение температуры.

Погода в Киеве

В Киеве 14 июня 2025 года будет переменная облачность с возможными кратковременными дождями во второй половине дня. Утром температура составит около +20°C, а к полудню воздух прогреется до +23°C. Вечером температура снизится до +17°C, что создаст прохладные условия для прогулок по городу.

Как и в других центральных областях, в Киеве ожидаются переменные погодные условия. Не забудьте взять с собой зонтик, особенно если планируете прогулки или активный отдых на свежем воздухе.

Погода в Полтаве

В Полтаве утро начнется с температуры около +20°C, а днем она поднимется до +23°C. Вечером температура опустится до +18°C с возможными дождями в течение дня.

Полтава, как и Киев, будет испытывать переменную облачность и кратковременные дожди, особенно во второй половине дня. Это создаст идеальные условия для вечерних прогулок в прохладе.

Погода в Житомире

В Житомире температура будет колебаться от +18°C утром до +22°C днем. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди, которые немного снизят температуру. Вечером температура опустится до +17°C.

Для тех, кто планирует выйти на прогулку, важно быть готовыми к дождям во второй половине дня, которые могут принести временные неудобства. Это не будет долгий дождь, но он обеспечит кратковременное освежение.

Восточная Украина

Восток Украины в день 14 июня будет подвержен переменной облачности и возможным дождям. Несмотря на это, температура останется комфортной для большинства активностей на свежем воздухе, особенно в первой половине дня.

Погода в Харькове

В Харькове 14 июня 2025 года будет переменная облачность, с возможными дождями во второй половине дня. Утром температура около +18°C, в полдень воздух прогреется до +24°C. Вечером температура опустится до +20°C, и возможны кратковременные осадки.

Харьков, как и другие города на востоке, встретит этот день с переменной облачностью. Несмотря на дождь, погода останется достаточно комфортной для прогулок.

Погода в Луганске

В Луганске температура будет около +18°C утром и до +24°C днем. Вечером ожидаются дожди, которые могут немного понизить температуру до +20°C.

На востоке дождей будет меньше, чем в других регионах, но они могут проявиться позже в течение дня, особенно в вечернее время, создавая прохладные условия для вечерних прогулок.

Погода в Донецке

В Донецке температура будет колебаться от +19°C утром до +24°C днем. Ожидается переменная облачность с возможными кратковременными дождями во второй половине дня, и температура ночью снизится до +19°C.

Как и в других восточных областях, Донецк проведет этот день с переменной облачностью, но в целом осадков будет немного. Температура останется комфортной для большинства людей, несмотря на кратковременные дожди.

Западная Украина

Запад Украины, как правило, будет более облачным, чем восток, и осадки могут проявиться в вечернее время. Тем не менее, температура останется в пределах комфортных значений, и вечерний дождь не создаст значительных неудобств.

Погода во Львове

Западные области Украины, включая Львов, будут иметь переменную облачность, с небольшими дождями вечером. Утром температура в Львове составит +19°C, а в обед поднимется до +22°C. Вечером температура опустится до +17°C, и возможны кратковременные дожди.

День во Львове будет комфортным, но для вечерней прогулки стоит учитывать вероятность дождя. В целом, погода будет достаточно мягкой и подходящей для отдыха на улице.

Погода в Черновцах

В Черновцах 14 июня 2025 года температура утром составит +19°C, днем поднимется до +23°C, а вечером температура снизится до +16°C, возможны кратковременные дожди.

Черновцы, как и другие западные города, будут испытывать переменную облачность с осадками в вечернее время. Это создаст комфортные условия для вечерних прогулок, несмотря на кратковременные дожди.

Погода в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске 14 июня температура утром составит +19°C, а днем поднимется до +23°C. Вечером температура понизится до +16°C, возможны дожди с кратковременными грозами.

День в Ивано-Франковске будет типично летним, с высокой температурой и возможными грозами в конце дня. Вечер принесет кратковременные осадки и снижение температуры, что сделает вечернее время освежающим.

Северная Украина

На севере страны будет наблюдаться переменная облачность и кратковременные дожди. С утра температура будет комфортной, но с возможными осадками в течение дня. Стоит быть готовыми к прохладному вечеру с дождями.

Погода в Чернигове

В Чернигове температура утром будет около +18°C, днем составит около +21°C, а вечером температура опустится до +16°C. Ожидаются дожди с возможной грозой в вечернее время.

Северные регионы также не обойдут дожди стороной, поэтому будьте готовы к осадкам, особенно во второй половине дня.

Погода в Сумах

В Сумах утром температура будет около +18°C, в полдень поднимется до +23°C, а к вечеру температура понизится до +17°C. Ожидаются кратковременные осадки во второй половине дня.

Как и в Чернигове, в Сумах ожидаются дождливые условия, которые начнутся после полудня, добавляя прохлады в вечернее время.

Карпаты

В Карпатах 14 июня 2025 года температура утром будет колебаться от +16°C до +18°C, а днем температура поднимется до +22°C. Прогнозируется облачная погода с возможными дождями и грозами во второй половине дня. Туристам, которые планируют походы по горам, рекомендуется брать с собой дождевики и быть готовыми к холодному вечернему спаду температуры до +14°C.

Карпаты ожидают переменную облачность с дождями, что повлияет на условия для туристов, особенно в вечернее время, когда температура резко понизится.

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