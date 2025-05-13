Май — месяц, когда природа пробуждается, а температура воздуха постепенно повышается. Однако, несмотря на календарную весну, погода в Украине 14 мая 2025 года будет разнообразной. В некоторых регионах ожидаются дожди и похолодание, в то время как другие города встретят день солнечным небом и комфортной температурой. Чтобы помочь вам спланировать день, DNEWS предлагает подробный прогноз погоды по ключевым городам страны.

Общий прогноз погоды на 14 мая 2025 года

14 мая в Украине будет наблюдаться переменная погода. На западе страны возможны дожди, в то время как в центральных и восточных регионах температура воздуха будет выше, а осадков — меньше. Важно заранее ознакомиться с прогнозом для вашего региона, чтобы быть готовым к изменениям погоды.

Погода в Киеве

В Киеве 14 мая ожидается переменная облачность. Утром температура составит около +6°C, а к полудню поднимется до +16°C. Осадков не предсказывается. Вечером температура немного снизится, но в целом день будет комфортным для прогулок и активного отдыха.

Погода в Одессе

В Одессе первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Днем и вечером возможны дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +8°C до +15°C. Рекомендуется взять с собой зонт, особенно если планируете прогулки на свежем воздухе.

Погода во Львове

Во Львове 14 мая ожидается облачная погода с возможными дождями. Утром температура будет около +4°C, а к полудню поднимется до +13°C. Осадки возможны в течение всего дня, поэтому стоит подготовиться к дождливой погоде.

Погода в Днепре

В Днепре 14 мая будет облачно с прояснениями. Утром температура составит около +6°C, а к полудню поднимется до +15°C. Осадков не ожидается. Вечером температура немного снизится, но в целом день будет приятным для прогулок и активного отдыха.

Погода в Запорожье

В Запорожье 14 мая ожидается переменная облачность. Утром температура составит около +6°C, а к полудню поднимется до +16°C. Осадков не предсказывается. Вечером температура немного снизится, но в целом день будет комфортным для прогулок и активного отдыха.

Погода в Кривом Роге

В Кривом Роге 14 мая будет облачно с прояснениями. Утром температура составит около +4°C, а к полудню поднимется до +15°C. Осадков не ожидается. Вечером температура немного снизится, но в целом день будет приятным для прогулок и активного отдыха.

Погода в Житомире

В Житомире 14 мая ожидается переменная облачность. Утром температура составит около +5°C, а к полудню поднимется до +16°C. Осадков не предсказывается. Вечером температура немного снизится, но в целом день будет комфортным для прогулок и активного отдыха.

Погода в Харькове

В Харькове 14 мая будет облачно с прояснениями. Утром температура составит около +4°C, а к полудню поднимется до +15°C. Осадков не ожидается. Вечером температура немного снизится, но в целом день будет приятным для прогулок и активного отдыха.

Погода в Кременчуге

В Кременчуге 14 мая ожидается переменная облачность. Утром температура составит около +8°C, а к полудню поднимется до +15°C. Осадков не предсказывается. Вечером температура немного снизится, но в целом день будет комфортным для прогулок и активного отдыха.

Погода в Краматорске

В Краматорске 14 мая будет облачно с прояснениями. Утром температура составит около +6°C, а к полудню поднимется до +17°C. Осадков не ожидается. Вечером температура немного снизится, но в целом день будет приятным для прогулок и активного отдыха.

Рекомендации для жителей Украины

Одесса : Возьмите с собой зонт, особенно если планируете прогулки на свежем воздухе.

: Возьмите с собой зонт, особенно если планируете прогулки на свежем воздухе. Львов : Подготовьтесь к дождливой погоде, особенно во второй половине дня.

: Подготовьтесь к дождливой погоде, особенно во второй половине дня. Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Житомир, Харьков, Кременчуг, Краматорск: День будет комфортным для прогулок и активного отдыха.

Погода в Украине 14 мая 2025 года будет разнообразной. В некоторых регионах ожидаются дожди и похолодание, в то время как другие города встретят день солнечным небом и комфортной температурой. Чтобы быть готовым к изменениям погоды, рекомендуется заранее ознакомиться с прогнозом для вашего региона.

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