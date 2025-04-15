15 апреля 2025 года в Украине сохранится весенняя и в целом комфортная погода, однако в некоторых регионах стоит ожидать локальные похолодания и утренние заморозки. День будет преимущественно сухим, но в отдельных областях возможны короткосрочные осадки. По данным синоптиков, температура воздуха в среднем по стране поднимется до +15…+18 °C днём, а ночью всё ещё возможны понижения до +3 °C и ниже. DNEWS приводит подробный прогноз погоды на 15 апреля по ключевым регионам Украины.

Центральная Украина

Киев

В столице — переменная облачность без осадков. Днём потеплеет до +17 °C, ночью температура составит около +5 °C. Ветер южный, слабый до умеренного. Утром возможна туманность и прохлада на почве.

Черкасы

Облачно с прояснениями, температура воздуха +16 °C днём и +4 °C ночью. Ветер юго-западный, до 5 м/с. Без осадков.

Полтава

Ясно в течение дня. Температура до +17 °C днём и +3 °C ночью. Возможны незначительные утренние заморозки в низинах.

Западная Украина

Львов

Ожидаются кратковременные осадки. Температура днём до +13 °C, ночью +6 °C. Влажность высокая, возможны порывы ветра до 8 м/с. Облачно весь день.

Ивано-Франковск

Пасмурно и дождливо. Температура +12 °C днём, ночью +7 °C. В течение дня возможен ветер и повышение влажности.

Тернополь

Погода облачная, с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Днём до +14 °C, ночью около +6 °C.

Восточная Украина

Харьков

Преимущественно ясно. Днём +18 °C, ночью +4 °C. Ветер юго-западный, умеренный. Утром возможна прохлада и незначительный туман.

Луганск

Погода будет сухой и тёплой. Температура до +19 °C днём и +5 °C ночью. Осадки маловероятны. Ветер слабый, западный.

Донецк

Солнечно, без существенных изменений. Днём воздух прогреется до +18 °C, ночью — до +6 °C. Атмосферное давление в норме.

Южная Украина

Одесса

Погода солнечная и комфортная. Температура воздуха +15 °C днём, ночью — около +7 °C. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность умеренная.

Николаев

Ясно, без осадков. Температура днём до +16 °C, ночью около +5 °C. Ветер восточный, незначительный.

Херсон

Сухо и солнечно. Максимальная температура — +17 °C, ночью — +6 °C. Возможны лёгкие порывы ветра.

Северная Украина

Чернигов

Преимущественно облачно, но без осадков. Температура днём +16 °C, ночью +5 °C. Ветер северо-западный, до 4 м/с.

Сумы

День будет тёплым и ясным. Температура поднимется до +17 °C, ночью — до +4 °C. Утром возможна прохлада.

Запорожская и Днепровская области

Днепр

Погода ясная, солнечная. Температура днём +17 °C, ночью +5 °C. Влажность пониженная, осадков не ожидается.

Запорожье

Без осадков, умеренно тёпло. Температура днём до +16 °C, ночью — около +6 °C. Ветер западный, спокойный.

В большинстве областей — сухо, тепло, с незначительной облачностью.

На западе возможны кратковременные осадки и более прохладная погода.

Утром сохраняется риск заморозков на почве , особенно в центральных и северо-восточных регионах.

, особенно в центральных и северо-восточных регионах. Температура воздуха в среднем составит +15…+18 °C, ночью +3…+7 °C.

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