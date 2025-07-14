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15 июля 2025 в Украине будет жарким и солнечным: до +31 °C без осадков. Подробный прогноз по городам, советы и риски для здоровья.
15 июля 2025 в Украине будет жарким и солнечным: до +31 °C без осадков. Подробный прогноз по городам, советы и риски для здоровья.
Общество
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Прогноз погоды на 15 июля 2025 в Украине: жара и солнце по всей стране

Жаркий, солнечный, стабильный — таким будет 15 июля 2025 года. Прогноз погоды на этот день обещает летнее тепло без осадков, яркое солнце и комфортный вечер. На большей части страны температура превысит +28 °C, а кое-где поднимется до +31 °C. Переменная облачность не станет преградой для отдыха на свежем воздухе, работы в саду или морского купания. В статье от DNEWS — точные данные по регионам и городам, практичные советы и важные акценты для здоровья и комфорта.

Общие климатические условия на 15 июля

По всей территории Украины 15 июля сохранится устойчивый антициклон. Давление — в пределах нормы, 755–760 мм рт. ст., ветер — слабый или умеренный, преимущественно северо-западного направления. Облачность — переменная, но с преобладанием ясной погоды. Вероятность осадков — минимальная (до 10 %). Это идеальный день для прогулок, путешествий, поездок к морю и загородного отдыха.

Температурные показатели по регионам

Разница температур между областями будет незначительной. Южные и восточные регионы окажутся самыми жаркими — +30…+31 °C. В западных областях — немного прохладнее, до +26 °C. Ночью ожидается спад температуры до +18…+21 °C, что создаст ощущение свежести после жары.

Погода в ключевых городах Украины

Ниже — карта температур и погодных условий в крупнейших городах. Это поможет спланировать день каждому, вне зависимости от региона проживания.

Север

Киев — +29 °C, переменная облачность, комфортный ветер до 4 м/с
Чернигов — +27 °C, преимущественно облачно, влажность до 60 %
Сумы — +28 °C, ясно, без осадков
Житомир — +27 °C, переменная облачность, безветренно

Центр

Полтава — +29 °C, солнечно, умеренный ветер
Черкассы — +28 °C, ясно, лёгкий зной
Винница — +28 °C, утро облачное, день тёплый
Кропивницкий — +29 °C, ясно, сухо
Кременчуг — +29 °C, солнце и слабый ветер
Белая Церковь — +28 °C, солнце, вечером облачность

Запад

Львов — +26 °C, облачно с прояснениями, возможна лёгкая вечерняя прохлада
Ивано-Франковск — +26 °C, переменная облачность, свежо
Тернополь — +26 °C, утренний туман, потом солнечно
Ужгород — +27 °C, ясно, без осадков
Луцк — +26 °C, прохладный ветер
Ровно — +27 °C, облачность к вечеру
Хмельницкий — +27 °C, пасмурно утром, тепло днём

Восток

Харьков — +30 °C, ясно, высокая солнечная активность
Запорожье — +31 °C, солнечно, жара чувствуется особенно в центре города
Мариуполь — +30 °C, бриз с моря, сухо

Юг

Одесса — +31 °C, солнечно, вода в море — +26 °C
Херсон — +31 °C, зной, отсутствие облаков
Николаев — +30 °C, солнечно, комфортный ветер

Особенности дня: солнце, ветер и здоровье

15 июля потребует подготовки от всех, кто будет проводить время на открытом воздухе. Жаркое солнце, высокий УФ-индекс (до 8 единиц), слабый ветер — всё это влияет на здоровье и комфорт.

Ультрафиолетовая нагрузка

Максимальная активность солнца — с 11:00 до 16:00. В это время пребывание на улице должно быть ограничено или сопровождаться средствами защиты:
Крем SPF 30+
Головной убор
Очки с UV-фильтром
Вода каждые 30 хвилин

Тепловая нагрузка и водный режим

Тем, кто работает или отдыхает на солнце, важно соблюдать режим:
Пить не менее 2–3 л воды
Делать перерывы в тени
Отказаться от тяжёлой еды и алкоголя

Что делать 15 июля: советы по активности

Такой прогноз погоды на 15 июля в Украине открывает множество возможностей. Утром — свежесть и идеальные условия для спорта. Днём — отдых у воды или в помещении. Вечером — прогулки и встречи на открытом воздухе.

Утро

Прогулки, пробежки, йога на свежем воздухе
Сбор урожая, работа в саду
Планирование поездок на пляж

День

Купание в море или реке
Работа в тени, отдых с охлаждением
Обед на крытой террасе

Вечер

Визит к друзьям
Ужин в парке или на даче
Время с детьми на игровых площадках

Для дачников и огородников

Сельскохозяйственные работы 15 июля можно планировать смело. Погода — благоприятная, главное — избегать полуденного солнца.

Растения и полив

Утренний и вечерний полив даст максимальный эффект. Используйте мульчу, чтобы сохранить влагу. В жаркие дни растения теряют воду быстрее — особенно огурцы, томаты, капуста.

Вредители и профилактика

Тля, паутинный клещ и муравьи — активны в жару. Рекомендуется осматривать листья и использовать настои чеснока, полыни, хвои. Биозащита предпочтительнее химии.

Прогноз погоды на 15 июля 2025 в Украине предельно ясен: солнечно, жарко, стабильно. Температуры до +31 °C, ветер слабый, осадков нет. Это отличная возможность для отдыха, путешествий и сбора урожая. Главное — не забыть о защите от солнца и воде.

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