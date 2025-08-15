16 августа 2025 года обещает быть комфортным и тёплым днем для большинства регионов. По данным синоптиков, погода будет стабильной, без резких перепадов температур и сильных осадков. Это отличный повод для прогулок, поездок на природу и дачных работ. Однако стоит учитывать локальные особенности по регионам: в некоторых областях будет жарко, а в других немного прохладнее. DNEWS расскажет, чего ожидать от субботнего дня в разных уголках страны.

Погода в Киеве: умеренно тепло и сухо

В столице Украины, Киеве, 16 августа установится приятная летняя погода. Утром столбики термометров поднимутся до +21°C, днём будет до +27°C, а к вечеру температура опустится до +23°C. Ночью сохранится +17°C. Атмосферное давление немного снизится с 751 до 746 мм рт. ст., но останется в пределах нормы. Влажность воздуха в течение дня будет колебаться от 78% до 40%, что обеспечит комфортные условия для горожан.

Вероятность осадков минимальна

На протяжении дня осадки маловероятны: вероятность дождя составляет не более 2.2% в дневное время. Ветер будет слабым, с постоянной скоростью около 2 м/с. Солнце взойдёт в 05:48 и зайдёт в 20:14. Это почти 14,5 часов светового дня.

Погода в Полтаве: почти идентичная киевской

Полтава встретит 16 августа с минимальной температурой +16°C ночью и максимальной +26°C днём. Утром будет +21°C, вечером +23°C. Атмосферное давление стабильно: от 757 до 754 мм рт. ст. Влажность составит от 82% до 40%, а ветер останется слабым: от 1.4 до 2.2 м/с. Солнце поднимется в 05:34, закат — в 19:56.

Погода в Чернигове: свежесть утром и жара днём

Утро в Чернигове начнётся с +21°C, а днём температура поднимется до +28°C. Ночью будет +12°C, вечером — +21°C. Атмосферное давление немного снизится с 755 до 750 мм рт. ст. Осадков не ожидается, влажность умеренная, от 94% ночью до 40% днём. Ветер не превысит 2 м/с. Восход солнца в 05:42, закат в 20:14.

Днепр: стабильное тепло и низкая влажность

В Днепре будет по-летнему тепло: от +17°C ночью до +28°C днём. Утро и вечер пройдут при +21–24°C. Давление 751–748 мм рт. ст., влажность сравнительно низкая: от 73% ночью до 29% днём. Ветер слабо выражен. Восход солнца в 05:35, закат в 19:52.

Кривой Рог: жара днём и сухо

С самого утра температура составит +22°C, днём — +29°C, к ночи опустится до +16°C. Давление немного снизится с 757 до 754 мм рт. ст. Влажность снизится с 71% до 30%. Ветер слабый, не более 2 м/с. Рассвет в 05:43, закат в 19:57.

Запорожье: солнечно и комфортно

Температурный фон в течение суток составит от +17°C до +28°C. Утром будет +22°C, вечером — +24°C. Влажность воздуха упадёт до 30%, давление в пределах нормы. Вероятность осадков — не более 2%. Восход в 05:36, закат в 19:50.

Кропивницкий: классическая летняя погода

Температура в городе составит от +15°C ночью до +29°C днём. Утро начнётся с +20°C, а вечером будет +22°C. Атмосферное давление от 752 до 749 мм рт. ст., влажность днём упадёт до 34%, ветер умеренный. Солнце взойдёт в 05:46, закат — в 20:03.

Львов: тепло и сухо, как в сказке

На западе страны также благоприятная погода. Утром ожидается +20°C, днём — +28°C, вечером — +22°C, ночью — +16°C. Давление от 740 до 736 мм рт. ст., влажность от 89% до 43%. Вероятность осадков — менее 1%. Восход солнца в 06:15, закат в 20:39.

Ивано-Франковск: классический летний пик

Температура будет колебаться от +16°C ночью до +30°C днём. Утром — +19°C, вечером — +24°C. Давление около 740 мм рт. ст., влажность от 80% до 40%. Ветер слабый. Солнце взойдёт в 06:15, закат в 20:34.

Ровно: лето продолжается

Температура: +14°C ночью, +29°C днём. Утро +19°C, вечер +24°C. Давление 746–742 мм рт. ст., влажность от 84% до 34%. Ветер стабильный, слабый. Рассвет в 06:04, закат в 20:32.

Винница: тепло, но не душно

В течение дня температура составит от +13°C ночью до +28°C днём. Утром +18°C, вечером +21°C. Давление 743–740 мм рт. ст., влажность от 76% до 32%. Ветер 1.3–1.8 м/с. Восход в 05:59, закат в 20:20.

Черновцы: комфортное тепло на весь день

От +18°C ночью до +28°C днём. Утром +19°C, вечером +24°C. Давление от 751 до 746 мм рт. ст., влажность от 79% до 47%. Осадков не будет. Восход солнца в 06:12, закат в 20:28.

Донецк: сухо и солнечно

День начнётся с +22°C, днём температура поднимется до +29°C, к вечеру — +23°C, ночью — +15°C. Давление стабильно 748–746 мм рт. ст. Влажность от 61% до 30%. Ветер слабый, без осадков. Рассвет в 05:25, закат в 19:39.

Харьков: тёплый летний день

Утром +20°C, днём +27°C, вечером +23°C. Ночью +16°C. Давление 750–748 мм рт. ст. Влажность в пределах 85–45%. Ветер слабый, дождей не ожидается. Солнце взойдёт в 05:26, закат в 19:50.

Луганск: погожий субботний день

Температура поднимется до +29°C днём. Утром будет +23°C, ночью +16°C. Давление стабильно, влажность не выше 33%, ветер умеренный. Рассвет в 05:17, закат в 19:35.

Одесса: мягкая жара и морской бриз

От +20°C ночью до +27°C днём. Утром +23°C, вечером +24°C. Влажность комфортная, от 56% до 42%. Давление до 760 мм рт. ст., ветер до 2.8 м/с. Восход в 05:57, закат в 20:04.

Херсон: жара к полудню

Температура: ночь +17°C, утро +24°C, день +30°C, вечер +24°C. Влажность от 52% до 34%, ветер до 2.7 м/с. Давление до 762 мм рт. ст. Солнце взойдёт в 05:49, закат в 19:57.

Николаев: знойный пик дня

Ночью +18°C, утром +23°C, днём до +31°C, вечером +24°C. Давление от 764 до 761 мм рт. ст., влажность от 50% до 27%, ветер умеренный. Рассвет в 05:50, закат в 20:00.

Ранее мы писали о том, что возможны смерчи и торнадо в Украине: чего ждать от лета 2025 года.