Жаркая погода в Украине сохраняет свои позиции. Лето уверенно диктует свои правила, и середина июля не станет исключением. Во многих регионах термометры покажут свыше +27 градусов, а в отдельных областях возможна аномально высокая температура. Осадков почти нигде не предвидится, небо будет либо ясным, либо с легкой облачностью. Это отличная новость для тех, кто планирует провести день на открытом воздухе, но с одной оговоркой — без защиты от солнца находиться на улице будет трудно. Ниже — детальный погодный прогноз на 16 июля 2025 года по основным городам страны от DNEWS.

Синоптическая картина по стране

В большинстве регионов Украины сохранится сухая и солнечная погода. Атмосферный фронт будет стабильным, резких изменений синоптики не прогнозируют. При этом уровень ультрафиолетового излучения в дневное время останется высоким — индекс УФ по данным Гидрометцентра составит 6–7 баллов, что требует осторожности на солнце.

Влажность воздуха в среднем по стране будет колебаться в пределах 40–55%, а ветер будет преимущественно северо-западного и западного направления, от 5 до 10 м/с. Несмотря на небольшое дуновение, прохлады точно не будет.

Погода в Киеве

Погода в столице будет жаркой и стабильной. Утро начнется с +20 градусов, а к полудню воздух прогреется до +28. Небо останется малооблачным, а вероятность осадков — нулевая.

Ветер сохранит умеренную силу — около 5–7 м/с. Ночью температура опустится до +18 градусов, что обеспечит комфортный отдых. Уровень УФ-излучения будет достигать 7, что требует солнцезащиты при длительном пребывании на улице.

Погода во Львове

Во Львове также будет солнечно и по-летнему тепло. Температура днём поднимется до +26 градусов, а ночью опустится до +16. Облачность — переменная, но без осадков.

Ветер северо-западный, 6–8 м/с, периодически возможны легкие порывы. Атмосферное давление стабильно — 757 мм рт. ст. Жителям рекомендуется пить больше воды и избегать перегрева.

Погода в Одессе

Одесситов и гостей города ждет жаркий день: до +30 градусов днем и около +21 ночью. С моря будет тянуть слабый бриз — 4–6 м/с, который не сильно снизит ощущаемую температуру.

Облачность практически отсутствует, а уровень влажности — 50–55%. Осадков не прогнозируется. При купании в море стоит быть осторожными: температура воды достигнет +25 градусов, но в обеденное время возможно кратковременное цветение водорослей.

Погода в Харькове

В Харькове жара не сдаёт позиции. В дневное время до +29 градусов, ночью — около +18. Небо чистое, ветер — 5–7 м/с, осадки исключены.

Погодные условия создадут повышенный тепловой стресс, особенно в центральных районах города. Жителям стоит избегать активных физических нагрузок в часы пиковой жары.

Погода в Днепре

В Днепре 16 июля — типичное знойное лето: от +28 до +29 градусов днём, около +19 — ночью. Влажность на уровне 40%, ветер умеренный — 6–8 м/с.

Небо останется почти без облаков. Это идеальный день для отдыха на набережной, однако без головного убора и воды долго находиться на солнце опасно.

Погода в Виннице

Винничане ощутят тепло до +27 днём и +17 в тёмное время суток. Облаков будет немного, ветер — западный, 5 м/с. Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Жара ощущается умеренно благодаря незначительной облачности и свежему утреннему воздуху. В целом — комфортная летняя погода.

Погода в Черновцах

Температура воздуха в Черновцах составит +26 градусов днём и +15 ночью. Ветер — 4–6 м/с, без осадков. Облачность — переменная, кратковременно возможны тени от кучевых облаков.

Комфортность погоды здесь выше, чем в восточных регионах: уровень влажности выше (до 55%), что смягчает жару.

Погода в Луцке

В Луцке синоптики прогнозируют до +27 градусов в дневное время. Ночь будет прохладнее — около +16. Ветер — 7 м/с, западного направления.

Осадков не ожидается, давление стабильное. Жителям рекомендуется планировать уличную активность до полудня.

Погода в Полтаве

Полтава встретит день при температуре +28 градусов, ночью — около +17. Ветер — 5 м/с, преимущественно северный. Облачность небольшая.

День будет солнечным и сухим, что благоприятно скажется на урожае, но может вызвать перегрев у чувствительных групп населения.

Погода в Чернигове

Жаркая погода в Чернигове сохранится: до +28 днём, ночью — +18. Ветер — 6 м/с, без дождей. УФ-индекс будет высоким.

Уровень солнечной активности требует осторожности, особенно в полуденные часы. Ожидается отличная видимость и минимальный риск атмосферных явлений.

Погода в Хмельницком

В Хмельницком температура воздуха поднимется до +27, ночью — около +16. Осадков не предвидится, ветер — западный, до 7 м/с.

Ясное небо и умеренная влажность обеспечат хорошую переносимость жары. Утро начнётся с легкой прохлады.

Погода в Тернополе

Днём — +26 градусов, ночью — +15. Ветер — 5 м/с, слабый. Облачность переменная, но без дождя. Влажность — около 50%.

Атмосферные условия стабильно комфортные для прогулок и выезда на природу. Давление около 759 мм рт. ст.

Погода в Житомире

До +27 градусов днём и +17 ночью. Ветер — северо-западный, 6 м/с. Ясное небо и сухая погода будут способствовать активному дню.

Солнце будет ощутимо палить уже с утра. Ультрафиолетовая нагрузка высокая — рекомендуется использовать кремы с SPF.

Погода в Сумах

Синоптики ожидают +28 градусов днём, ночью — около +18. Без осадков, ветер — 5–6 м/с. Преобладает солнечная погода.

День будет душным и жарким, особенно в городской черте. Влажность — 45%. Осадков в ближайшие дни не предвидится.

Погода в Кропивницком

Температура днём до +29, ночью — +18. Солнечно, сухо, безоблачно. Ветер слабый — 4 м/с. Уровень комфорта — ниже среднего из-за жары.

Жителям стоит избегать пребывания на открытом солнце с 11 до 16 часов. Влажность — около 42%.

Погода в Ужгороде

В Ужгороде 16 июля температура воздуха составит +27 днём и +16 ночью. Облачность незначительная, ветер — 5 м/с.

Характер погоды идеален для путешествий и прогулок по городу. Давление — 756 мм рт. ст., стабильное.

Погода в Николаеве

Ожидается жара до +30 градусов, ночь — +20. Ветер — южный, до 7 м/с. Облачность практически отсутствует. Влажность — около 50%.

Море — тёплое, +26 градусов. Купаться можно, но солнце в обед будет особенно активным.

Погода в Запорожье

В Запорожье будет жарко — до +29, ночью — +19. Ясно, сухо, ветер слабый — 4 м/с. Уровень комфорта низкий из-за зноя и отсутствия тени.

Жителям стоит ограничить физическую активность в первой половине дня. Атмосфера стабильно жаркая.

Погода в Ивано-Франковске

Ивано-Франковск порадует мягким теплом: днём +26, ночью — +15. Лёгкий ветер — 4–5 м/с. Возможна переменная облачность, но дождей не будет.

Такая погода идеально подходит для выездов за город и активных прогулок.

Погода в Ровно

До +27 днём, +16 ночью. Ясно, ветер — 6 м/с. Атмосферное давление — около 758 мм рт. ст. Облаков почти не будет.

Комфортная жара, особенно в утренние и вечерние часы. Вода в местных водоёмах прогрета до +24.

Погода в Черкассах

Черкассы встретят 16 июля температурой +28 днём и +18 ночью. Небо — ясное, ветер — 6 м/с. УФ-индекс — высокий.

Рекомендуется избегать длительного нахождения на солнце. Облачность — минимальна, осадков нет.

Погода в Кременчуге

Днём — +29, ночью — +18. Ветер — слабый, 4 м/с. Ясно, атмосферное давление стабильное. Влажность — 43–45%.

Обстановка жаркая, но ветреная. Осадков не ожидается до конца недели.

Погода в Мариуполе

Мариуполь: +28 днём, +19 ночью. Ветер — с моря, 6 м/с. Ясно и солнечно. Температура воды — +25.

Морской воздух немного смягчит жара, но в обед солнце будет палить особенно сильно.

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