16 мая 2025 года в Украине будет наблюдаться довольно разнообразная погода, с характерным для весны сочетанием тёплых и дождливых дней. В некоторых регионах возможны осадки, в то время как другие города смогут наслаждаться ясным и тёплым днем. Подробности прогноза от DNEWS для разных городов помогут вам спланировать день и правильно подготовиться к погодным условиям.

Общий прогноз погоды на 16 мая 2025 года

В целом, 16 мая в Украине будет переменная облачность, с возможными дождями и температурой воздуха, которая варьируется в зависимости от региона. На западе и юге страны предполагаются небольшие дожди, а в центральной и восточной части будет тёплая и ясная погода. Следующие прогнозы дадут вам более точное представление о погодных условиях в различных городах.

Погода в Киеве

Киев 16 мая встретит день переменной облачности с небольшими дождями. Утром температура будет около +9°C, но в течение дня ожидается повышение до +18°C. Осадки могут быть кратковременными, однако стоит быть готовыми к дождю во второй половине дня. Вечером температура немного снизится до +14°C.

Погода в Одессе

Одесса будет наслаждаться тёплой и ясной погодой. Утром температура воздуха составит около +13°C, а к полудню температура поднимется до +22°C. Ветер будет лёгким, и осадки не ожидаются. Вечером температура снизится до +17°C. Это будет отличный день для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Погода во Львове

Во Львове 16 мая возможны дожди. Утром температура будет около +10°C, а к полудню температура поднимется до +18°C. Однако в течение дня возможны небольшие осадки, которые будут чередоваться с прояснениями. Вечером температура снизится до +14°C.

Погода в Днепре

В Днепре 16 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром температура составит около +7°C, а к полудню поднимется до +16°C. Осадков не ожидается. Вечером температура немного снизится, и в целом день будет комфортным для прогулок на свежем воздухе.

Погода в Запорожье

Запорожье 16 мая будет встречать день переменной облачности с небольшими дождями. Утром температура составит около +8°C, а к полудню поднимется до +17°C. Дожди возможны во второй половине дня. Вечером температура снизится до +13°C.

Погода в Кривом Роге

В Кривом Роге 16 мая ожидается переменная облачность. Утром температура будет около +7°C, а к полудню поднимется до +17°C. Осадков не предсказывается, но день будет облачным и прохладным. Вечером температура немного снизится, и будет комфортно для вечерних прогулок.

Погода в Житомире

Житомир 16 мая будет наслаждаться переменной облачностью. Утром температура составит около +8°C, а к полудню поднимется до +18°C. Вечером температура немного снизится до +14°C, осадки не предсказываются, и день будет тёплым и комфортным для отдыха на улице.

Погода в Харькове

Харьков в этот день будет находиться под облачным небом, с возможностью дождей. Утром температура составит около +9°C, а к полудню поднимется до +19°C. Возможны кратковременные осадки. Вечером температура немного снизится до +15°C.

Погода в Кременчуге

В Кременчуге 16 мая ожидается переменная облачность, с возможными дождями. Утром температура составит около +8°C, а к полудню поднимется до +18°C. Дождь возможен во второй половине дня. Вечером температура снизится до +13°C.

Погода в Краматорске

В Краматорске 16 мая будет облачно с возможными дождями. Утром температура составит около +9°C, а к полудню поднимется до +17°C. Осадки могут начаться во второй половине дня, и в целом день будет прохладным и дождливым. Вечером температура снизится до +14°C.

Рекомендации для жителей Украины

Одесса : В этот день будет солнечно и тепло, не забудьте захватить с собой солнцезащитные очки.

: В этот день будет солнечно и тепло, не забудьте захватить с собой солнцезащитные очки. Львов, Запорожье, Краматорск : Подготовьтесь к дождям во второй половине дня, рекомендуется взять с собой зонт.

: Подготовьтесь к дождям во второй половине дня, рекомендуется взять с собой зонт. Днепр, Житомир, Кривой Рог: В течение дня будет облачно, но дождей не предсказывается, стоит ожидать комфортную погоду для прогулок.

Погода в Украине 16 мая 2025 года будет разнообразной: от дождливых дней на западе и востоке до солнечных и тёплых на юге и в центре. Для каждого региона будут свои погодные особенности, так что важно заранее ознакомиться с прогнозом и подготовиться к возможным изменениям погоды.

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