17 мая 2025 года в Украине ожидается переменная погода с разной интенсивностью осадков и колебаниями температуры в зависимости от региона. Весенние погодные условия сохранятся, при этом западные и северные области могут столкнуться с дождями, а юг и восток порадуют солнечными и теплыми днями. Детальный прогноз от DNEWS поможет лучше подготовиться к погодным изменениям.

Общий прогноз погоды на 17 мая 2025

По всей территории Украины 17 мая сохранится переменная облачность. В западных и северных регионах ожидаются дожди и грозы, местами возможны сильные осадки. В центральных, восточных и южных областях прогнозируется преимущественно сухая и теплая погода с легкими прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от +10°C до +22°C.

Погода в Киеве

В столице 17 мая ожидается облачная погода с кратковременными дождями во второй половине дня. Утром температура воздуха будет около +12°C, днем поднимется до +19°C. Ветер слабый, восточного направления. Вечером осадки прекратятся, температура снизится до +15°C.

Погода в Одессе

Одесса встретит день ясной и солнечной погодой. Температура воздуха утром составит +14°C, к полудню ожидается повышение до +22°C. Осадков не предвидится, ветер будет слабым. Это хороший день для прогулок и отдыха у моря.

Погода во Львове

Во Львове 17 мая сохранится облачность с периодическими дождями. Утром температура около +10°C, днем — до +17°C. Возможны грозы. Рекомендуется взять зонт и быть готовым к переменам погоды.

Погода в Днепре

В Днепре прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура утром около +11°C, днем — до +20°C. Ветер слабый, северо-восточный. День будет теплым и комфортным для прогулок.

Погода в Запорожье

Запорожье будет встречать 17 мая переменной облачностью, возможен небольшой дождь утром. Температура воздуха утром около +12°C, днем ожидается до +21°C. Ветер умеренный, западный.

Погода в Кривом Роге

В Кривом Роге сохранится облачная погода с возможностью кратковременного дождя во второй половине дня. Утром температура около +11°C, днем — до +19°C. Вечером осадки могут прекратиться.

Погода в Житомире

Житомир ожидает пасмурную погоду с дождями утром и днем. Температура воздуха колеблется от +10°C утром до +17°C днем. Ветер слабый, восточный.

Погода в Харькове

В Харькове 17 мая переменная облачность с прояснениями. Возможен небольшой дождь утром. Температура утром +11°C, днем — до +20°C. Вечером без осадков.

Погода в Кременчуге

Кременчуг будет под влиянием облачности с кратковременными прояснениями. Температура утром около +11°C, днем — до +20°C. Осадков не ожидается.

Погода в Краматорске

В Краматорске 17 мая ожидается облачно с прояснениями. Температура воздуха утром около +12°C, днем — до +21°C. Возможен легкий дождь утром, днем — сухо.

Рекомендации для жителей Украины

В западных областях, таких как Львов, стоит иметь при себе зонт из-за вероятных дождей и гроз.

Для Киева и Житомира рекомендуется быть готовыми к кратковременным осадкам во второй половине дня.

Одесса, Днепр и восточные города порадуют теплом и ясной погодой — отличный день для прогулок.

Запорожье и Кривой Рог могут столкнуться с небольшими дождями утром, но днем ожидается улучшение погоды.

Погода 17 мая 2025 года будет разнообразной по всей Украине. От дождливых и прохладных дней на западе до теплых и солнечных на юге и востоке. Учитывая прогноз, каждый сможет подобрать оптимальный гардероб и планы на день.

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