18 апреля 2025 года по всей территории Украины ожидается по-настоящему весеннее тепло. В большинстве регионов установится солнечная и сухая погода, что создаст комфортные условия для прогулок, поездок и работы на открытом воздухе. При этом температура днём будет стремиться к летним показателям — от +20 °C до +25 °C. Ниже DNEWS приводит подробный прогноз по регионам.
Центральная Украина
Погода в центре страны будет стабильной и ясной. Атмосферный фронт обеспечит солнечный день с комфортными температурными показателями.
Киев
Утро начнётся с яркого солнца, вторая половина дня будет чуть облачной. Без осадков.
Температура: ночью +10 °C, днём +24 °C.
Винница
На протяжении всего дня — ясно, осадки маловероятны.
Температура: ночью +8 °C, днём +24 °C.
Полтава
С утра переменная облачность, к обеду — солнечно.
Температура: ночью +7 °C, днём +24 °C.
Западная Украина
Западные области порадуют ярким солнцем и стабильным весенним теплом. Осадки маловероятны, ветер будет слабым и тёплым.
Львов
На небе ни облачка, весь день солнечно.
Температура: ночью +12 °C, днём +24 °C.
Ивано-Франковск
Погода будет ясной и спокойной, осадков не ожидается.
Температура: ночью +10 °C, днём +22 °C.
Восточная Украина
Жители восточных регионов также смогут насладиться тёплой и в основном ясной погодой. Возможна лёгкая облачность, но дожди маловероятны.
Харьков
Утро и вечер будут ясными, в дневные часы возможны облака.
Температура: ночью +9 °C, днём +24 °C.
Днепр
День будет солнечным, погода — по-настоящему весенняя.
Температура: ночью +10 °C, днём +22 °C.
Запорожье
Небольшая облачность утром, затем ясно и без осадков.
Температура: ночью +10 °C, днём +22 °C.
Южная Украина
На юге сохранится комфортная температура, хотя местами будет чуть прохладнее, чем в центре и на востоке.
Одесса
День пройдёт под знаком ясного неба, без осадков.
Температура: ночью +8 °C, днём +16 °C.
Северная Украина
Северные регионы встретят утро с лёгкой облачностью, но в течение дня погода наладится, станет тепло и сухо.
Чернигов
Погода переменная: сначала небольшая облачность, позже — солнечно.
Температура: ночью +9 °C, днём +24 °C.
Пятница, 18 апреля 2025 года, порадует жителей Украины настоящей весенней погодой. В большинстве регионов будет ясно, сухо и по-весеннему тепло. Это отличное время для прогулок, работы на даче или коротких путешествий по стране. Погода благоприятствует как отдыху, так и делам.
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