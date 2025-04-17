18 апреля 2025 года по всей территории Украины ожидается по-настоящему весеннее тепло. В большинстве регионов установится солнечная и сухая погода, что создаст комфортные условия для прогулок, поездок и работы на открытом воздухе. При этом температура днём будет стремиться к летним показателям — от +20 °C до +25 °C. Ниже DNEWS приводит подробный прогноз по регионам.

Центральная Украина

Погода в центре страны будет стабильной и ясной. Атмосферный фронт обеспечит солнечный день с комфортными температурными показателями.

Киев

Утро начнётся с яркого солнца, вторая половина дня будет чуть облачной. Без осадков.

Температура: ночью +10 °C, днём +24 °C.

Винница

На протяжении всего дня — ясно, осадки маловероятны.

Температура: ночью +8 °C, днём +24 °C.

Полтава

С утра переменная облачность, к обеду — солнечно.

Температура: ночью +7 °C, днём +24 °C.

Западная Украина

Западные области порадуют ярким солнцем и стабильным весенним теплом. Осадки маловероятны, ветер будет слабым и тёплым.

Львов

На небе ни облачка, весь день солнечно.

Температура: ночью +12 °C, днём +24 °C.

Ивано-Франковск

Погода будет ясной и спокойной, осадков не ожидается.

Температура: ночью +10 °C, днём +22 °C.

Восточная Украина

Жители восточных регионов также смогут насладиться тёплой и в основном ясной погодой. Возможна лёгкая облачность, но дожди маловероятны.

Харьков

Утро и вечер будут ясными, в дневные часы возможны облака.

Температура: ночью +9 °C, днём +24 °C.

Днепр

День будет солнечным, погода — по-настоящему весенняя.

Температура: ночью +10 °C, днём +22 °C.

Запорожье

Небольшая облачность утром, затем ясно и без осадков.

Температура: ночью +10 °C, днём +22 °C.

Южная Украина

На юге сохранится комфортная температура, хотя местами будет чуть прохладнее, чем в центре и на востоке.

Одесса

День пройдёт под знаком ясного неба, без осадков.

Температура: ночью +8 °C, днём +16 °C.

Северная Украина

Северные регионы встретят утро с лёгкой облачностью, но в течение дня погода наладится, станет тепло и сухо.

Чернигов

Погода переменная: сначала небольшая облачность, позже — солнечно.

Температура: ночью +9 °C, днём +24 °C.

Пятница, 18 апреля 2025 года, порадует жителей Украины настоящей весенней погодой. В большинстве регионов будет ясно, сухо и по-весеннему тепло. Это отличное время для прогулок, работы на даче или коротких путешествий по стране. Погода благоприятствует как отдыху, так и делам.

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