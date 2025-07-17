Погода в Украине в середине июля традиционно жаркая, но 18 июля 2025 года обещает переменчивые условия в различных городах. В одних местах будет сухо и солнечно, в других — дождливо с кратковременными осадками. Важно заранее подготовиться к изменениям в погоде, чтобы быть готовым к любым условиям.
В этой статье от DNEWS мы расскажем о погодных условиях на 18 июля в ключевых городах Украины, включая Киев, Днепр, Львов, Донецк, Харьков и другие. Составим подробный прогноз, основанный на реальных данных, чтобы вы могли планировать свой день и быть уверены в том, что вас не застанет дождь в самый неподходящий момент.
Погода в Киеве 18 июля 2025 года
В Киеве облачная погода продержится до вечера 18 июля. Утром и днем возможен мелкий дождик, но к вечеру осадки прекратятся. С температурой в пределах +21°C днем и +20°C вечером, к вечеру будет немного прохладнее.
Температурные колебания:
- Ночь: +18°C
- Утро: +18°C
- День: +21°C
- Вечер: +20°C
Погода в Днепре 18 июля 2025 года
В Днепре утро будет ясным, без облаков. Однако во второй половине дня облака появятся, но осадков не будет. К вечеру погода снова станет ясной и сухой. Ожидаемая температура будет колебаться от +23°C утром до +28°C днем, а вечером понизится до +25°C.
Температурные колебания:
- Ночь: +23°C
- Утро: +27°C
- День: +28°C
- Вечер: +25°C
Погода во Львове 18 июля 2025 года
Во Львове облачность будет наблюдаться весь день. Сильный дождь начнется в первой половине дня и продолжится до вечера, когда осадки начнут ослабевать. Температура воздуха в этот день поднимется до +35°C днем, что является достаточно высоким значением для июля.
Температурные колебания:
- Ночь: +22°C
- Утро: +31°C
- День: +35°C
- Вечер: +29°C
Погода в Донецке 18 июля 2025 года
Донецк ожидает облачную погоду в течение дня. Несмотря на то, что утро и вечер будут ясными, днем на горизонте появятся облака, и возможно, будут небольшие осадки. Температура днем составит +31°C, а вечером понизится до +25°C.
Температурные колебания:
- Ночь: +17°C
- Утро: +21°C
- День: +25°C
- Вечер: +21°C
Погода в Харькове 18 июля 2025 года
Харьков ожидает переменную облачность в течение дня. Солнце будет редко появляться, а вечером возможен сильный дождь с грозой. Температура в Харькове утром составит +21°C, днем +31°C, а вечером температура немного понизится до +25°C.
Температурные колебания:
- Ночь: +21°C
- Утро: +26°C
- День: +31°C
- Вечер: +25°C
Погода в Сумах 18 июля 2025 года
Сумы встретят день с облаками, которые будут держаться до самого вечера. Несмотря на то что дождей не будет утром и ночью, днем возможен мелкий дождик, который завершится ближе к вечеру. Температура в Сумах будет варьироваться от +21°C ночью до +31°C днем.
Температурные колебания:
- Ночь: +21°C
- Утро: +26°C
- День: +31°C
- Вечер: +25°C
Прогноз погоды в других городах Украины
Для 10 других городов Украины 18 июля 2025 года, прогноз обещает аналогичные условия. Облачность будет переменной, местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве случаев дождей не будет. Для комфортного пребывания на улице рекомендуется иметь при себе зонт, так как в некоторых местах возможны дождливые моменты.
|Город
|Время восхода
|Время заката
|Температура днем
|Осадки
|Одесса
|05:15
|20:52
|+30°C
|Без осадков
|Запорожье
|04:50
|20:30
|+28°C
|Небольшой дождик
|Черкассы
|05:00
|20:40
|+27°C
|Солнечно
|Миколаїв
|05:05
|20:42
|+32°C
|Без осадков
|Полтава
|04:59
|20:37
|+29°C
|Без осадков
|Чернигов
|05:10
|20:45
|+29°C
|Без осадков
|Кривой Рог
|05:20
|20:55
|+29°C
|Без осадков
|Хмельницкий
|05:30
|20:40
|+30°C
|Небольшой дождик
|Житомир
|05:00
|20:20
|+28°C
|Без осадков
|Винница
|05:15
|20:50
|+29°C
|Без осадков
Народный прогноз погоды
Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые облака, словно мед, это предвестие дождя. «С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи – будет дождь». Это народное наблюдение помогает ориентироваться в погодных изменениях.
Согласно народному прогнозу, если облака желтого цвета, то дождя не избежать. Это же касается и явлений, как пасмурное небо и облака, напоминающие желтый мед, что для предков было всегда сигналом к тому, что дождь скоро начнется. Сегодняшняя погода будет немного отражать эти старинные приметы, но важно помнить, что она всегда требует осторожности и внимательности.
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