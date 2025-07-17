Погода в Украине в середине июля традиционно жаркая, но 18 июля 2025 года обещает переменчивые условия в различных городах. В одних местах будет сухо и солнечно, в других — дождливо с кратковременными осадками. Важно заранее подготовиться к изменениям в погоде, чтобы быть готовым к любым условиям.

В этой статье от DNEWS мы расскажем о погодных условиях на 18 июля в ключевых городах Украины, включая Киев, Днепр, Львов, Донецк, Харьков и другие. Составим подробный прогноз, основанный на реальных данных, чтобы вы могли планировать свой день и быть уверены в том, что вас не застанет дождь в самый неподходящий момент.

Погода в Киеве 18 июля 2025 года

В Киеве облачная погода продержится до вечера 18 июля. Утром и днем возможен мелкий дождик, но к вечеру осадки прекратятся. С температурой в пределах +21°C днем и +20°C вечером, к вечеру будет немного прохладнее.

Температурные колебания:

Ночь : +18°C

: +18°C Утро : +18°C

: +18°C День : +21°C

: +21°C Вечер: +20°C

Погода в Днепре 18 июля 2025 года

В Днепре утро будет ясным, без облаков. Однако во второй половине дня облака появятся, но осадков не будет. К вечеру погода снова станет ясной и сухой. Ожидаемая температура будет колебаться от +23°C утром до +28°C днем, а вечером понизится до +25°C.

Температурные колебания:

Ночь : +23°C

: +23°C Утро : +27°C

: +27°C День : +28°C

: +28°C Вечер: +25°C

Погода во Львове 18 июля 2025 года

Во Львове облачность будет наблюдаться весь день. Сильный дождь начнется в первой половине дня и продолжится до вечера, когда осадки начнут ослабевать. Температура воздуха в этот день поднимется до +35°C днем, что является достаточно высоким значением для июля.

Температурные колебания:

Ночь : +22°C

: +22°C Утро : +31°C

: +31°C День : +35°C

: +35°C Вечер: +29°C

Погода в Донецке 18 июля 2025 года

Донецк ожидает облачную погоду в течение дня. Несмотря на то, что утро и вечер будут ясными, днем на горизонте появятся облака, и возможно, будут небольшие осадки. Температура днем составит +31°C, а вечером понизится до +25°C.

Температурные колебания:

Ночь : +17°C

: +17°C Утро : +21°C

: +21°C День : +25°C

: +25°C Вечер: +21°C

Погода в Харькове 18 июля 2025 года

Харьков ожидает переменную облачность в течение дня. Солнце будет редко появляться, а вечером возможен сильный дождь с грозой. Температура в Харькове утром составит +21°C, днем +31°C, а вечером температура немного понизится до +25°C.

Температурные колебания:

Ночь : +21°C

: +21°C Утро : +26°C

: +26°C День : +31°C

: +31°C Вечер: +25°C

Погода в Сумах 18 июля 2025 года

Сумы встретят день с облаками, которые будут держаться до самого вечера. Несмотря на то что дождей не будет утром и ночью, днем возможен мелкий дождик, который завершится ближе к вечеру. Температура в Сумах будет варьироваться от +21°C ночью до +31°C днем.

Температурные колебания:

Ночь : +21°C

: +21°C Утро : +26°C

: +26°C День : +31°C

: +31°C Вечер: +25°C

Прогноз погоды в других городах Украины

Для 10 других городов Украины 18 июля 2025 года, прогноз обещает аналогичные условия. Облачность будет переменной, местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве случаев дождей не будет. Для комфортного пребывания на улице рекомендуется иметь при себе зонт, так как в некоторых местах возможны дождливые моменты.

Город Время восхода Время заката Температура днем Осадки Одесса 05:15 20:52 +30°C Без осадков Запорожье 04:50 20:30 +28°C Небольшой дождик Черкассы 05:00 20:40 +27°C Солнечно Миколаїв 05:05 20:42 +32°C Без осадков Полтава 04:59 20:37 +29°C Без осадков Чернигов 05:10 20:45 +29°C Без осадков Кривой Рог 05:20 20:55 +29°C Без осадков Хмельницкий 05:30 20:40 +30°C Небольшой дождик Житомир 05:00 20:20 +28°C Без осадков Винница 05:15 20:50 +29°C Без осадков

Народный прогноз погоды

Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые облака, словно мед, это предвестие дождя. «С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи – будет дождь». Это народное наблюдение помогает ориентироваться в погодных изменениях.

Согласно народному прогнозу, если облака желтого цвета, то дождя не избежать. Это же касается и явлений, как пасмурное небо и облака, напоминающие желтый мед, что для предков было всегда сигналом к тому, что дождь скоро начнется. Сегодняшняя погода будет немного отражать эти старинные приметы, но важно помнить, что она всегда требует осторожности и внимательности.

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