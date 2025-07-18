19 июля 2025 года принесет украинцам разнообразные погодные условия — от прохладных утренних часов до жаркого полуденного солнца. В одних регионах ожидаются кратковременные дожди, в других — ясное небо и сухая погода. Например, в Киеве днем возможны осадки, а в Одессе и Харькове установится теплая и почти безветренная погода.

Этот день также знаменателен температурными рекордами: в прошлые годы 19 июля фиксировались как аномальная жара (+38°C), так и необычное похолодание (+7°C). Какой же будет погода в этом году? DNEWS разберется детально по каждому городу, чтобы вы могли спланировать свой день с комфортом.

Погода в Киеве 19 июля 2025 года

В столице Украины день начнется с умеренной температуры +17°C ночью и +18°C утром. Днем столбик термометра поднимется до +21°C, но из-за высокой влажности (67%) и облачности возможен кратковременный дождь с вероятностью 81%. К вечеру осадки прекратятся, а температура опустится до +19°C.

Особенности погоды в Киеве:

Ветер слабый, до 3.1 м/с днем

слабый, до 3.1 м/с днем Давление стабильное — около 741 мм рт. ст.

стабильное — около 741 мм рт. ст. Ощущается как +21°C из-за повышенной влажности

Рекомендации:

Если планируете прогулку, лучше взять зонт. Вечером станет прохладнее, поэтому легкая куртка не помешает.

Погода в Одессе 19 июля 2025 года

Одесситов ждет теплый и почти безоблачный день. Ночью температура составит +21°C, а к полудню поднимется до +30°C. Осадков почти не ожидается — лишь 19% к вечеру.

Особенности погоды в Одессе:

Влажность снижается с 94% ночью до 63% днем

снижается с 94% ночью до 63% днем Ветер слабый, до 2.4 м/с

слабый, до 2.4 м/с Ощущается как +34°C из-за высокой температуры

Рекомендации:

Идеальный день для пляжного отдыха, но не забывайте о солнцезащитных средствах.

Погода во Львове 19 июля 2025 года

Львов порадует комфортной температурой: ночью +13°C, днем до +22°C. Однако вероятность дождя составляет 54%, особенно во второй половине дня.

Особенности погоды во Львове:

Ветер усилится до 4.6 м/с днем

усилится до 4.6 м/с днем Давление немного пониженное — 736 мм рт. ст.

немного пониженное — 736 мм рт. ст. Ощущается как +22°C

Рекомендации:

Если соберетесь на экскурсию, возьмите дождевик. Вечером станет прохладнее — до +20°C.

Погода в Харькове 19 июля 2025 года

Харьковчан ждет жаркий день: ночью +22°C, днем до +30°C. Осадков почти не ожидается, лишь 14% днем.

Особенности погоды в Харькове:

Влажность упадет до 37% днем

упадет до 37% днем Ветер умеренный, до 3.4 м/с

умеренный, до 3.4 м/с Ощущается как +30°C

Рекомендации:

Отличный день для пикника, но избегайте длительного пребывания на солнце.

Погода в Днепре 19 июля 2025 года

В Днепре будет прохладнее, чем в южных регионах: ночью +13°C, днем до +21°C. Вероятность дождя — 62%.

Особенности погоды в Днепре:

Давление низкое — 733 мм рт. ст.

низкое — 733 мм рт. ст. Ветер до 4.1 м/с

до 4.1 м/с Ощущается как +21°C

Рекомендации:

Лучше перенести активный отдых на утро, пока нет дождя.

Погода в Запорожье 19 июля 2025 года

Запорожье встретит жителей теплой погодой: ночью +20°C, днем до +29°C. Осадков не ожидается, вероятность дождя всего 10%.

Особенности погоды в Запорожье:

Влажность 45% днем

45% днем Ветер 2.8 м/с

2.8 м/с Ощущается как +31°C

Рекомендации:

Хороший день для прогулок по набережной.

Погода в Ивано-Франковске 19 июля 2025 года

В Ивано-Франковске будет прохладно: ночью +12°C, днем до +20°C. Возможен дождь с вероятностью 58%.

Особенности погоды:

Ветер до 3.5 м/с

до 3.5 м/с Давление 735 мм рт. ст.

735 мм рт. ст. Ощущается как +20°C

Рекомендации:

Возьмите зонт и теплую одежду для вечера.

Погода в Чернигове 19 июля 2025 года

Чернигов ожидает облачная погода: ночью +15°C, днем до +22°C. Вероятность дождя — 70%.

Особенности погоды:

Ветер 3.2 м/с

3.2 м/с Давление 738 мм рт. ст.

738 мм рт. ст. Ощущается как +22°C

Рекомендации:

День лучше провести в помещении из-за дождей.

Погода в Виннице 19 июля 2025 года

В Виннице будет переменная облачность: ночью +16°C, днем до +24°C. Возможен кратковременный дождь (40%).

Особенности погоды:

Ветер 2.5 м/с

2.5 м/с Давление 740 мм рт. ст.

740 мм рт. ст. Ощущается как +24°C

Рекомендации:

Подойдет для прогулок, но с зонтом на всякий случай.

Погода в Житомире 19 июля 2025 года

Житомир встретит прохладным утром (+14°C) и теплым днем (+23°C). Вероятность дождя — 50%.

Особенности погоды:

Ветер 3.0 м/с

3.0 м/с Давление 737 мм рт. ст.

737 мм рт. ст. Ощущается как +23°C

Рекомендации:

Лучше запланировать дела на первую половину дня.

Погода в Полтаве 19 июля 2025 года

В Полтаве ожидается +19°C ночью и +26°C днем. Дождь маловероятен (20%).

Особенности погоды:

Ветер 2.0 м/с

2.0 м/с Давление 742 мм рт. ст.

742 мм рт. ст. Ощущается как +28°C

Рекомендации:

Идеально для поездок на природу.

Погода в Черкассах 19 июля 2025 года

Черкассы: ночью +18°C, днем +25°C. Возможен кратковременный дождь (35%).

Особенности погоды:

Ветер 2.7 м/с

2.7 м/с Давление 739 мм рт. ст.

739 мм рт. ст. Ощущается как +26°C

Рекомендации:

Хороший день для экскурсий по городу.

Погода в Сумах 19 июля 2025 года

В Сумах будет +17°C ночью и +24°C днем. Вероятность дождя — 45%.

Особенности погоды:

Ветер 3.3 м/с

3.3 м/с Давление 736 мм рт. ст.

736 мм рт. ст. Ощущается как +25°C

Рекомендации:

Подойдет для прогулок в парках.

Погода в Тернополе 19 июля 2025 года

Тернополь: ночью +13°C, днем +20°C. Вероятность дождя — 55%.

Особенности погоды:

Ветер 2.9 м/с

2.9 м/с Давление 734 мм рт. ст.

734 мм рт. ст. Ощущается как +20°C

Рекомендации:

День подойдет для посещения музеев и кафе.

Погода в Луцке 19 июля 2025 года

Луцк: ночью +15°C, днем +22°C. Возможен дождь (50%).

Особенности погоды:

Ветер 2.8 м/с

2.8 м/с Давление 736 мм рт. ст.

736 мм рт. ст. Ощущается как +22°C

Рекомендации:

Можно запланировать прогулку, но с зонтом.

Погода в Хмельницком 19 июля 2025 года

Хмельницкий: ночью +14°C, днем +21°C. Вероятность дождя — 50%.

Особенности погоды:

Ветер 3.0 м/с

3.0 м/с Давление 737 мм рт. ст.

737 мм рт. ст. Ощущается как +21°C

Рекомендации:

Хороший день для неспешных прогулок.

Погода в Ужгороде 19 июля 2025 года

Ужгород: ночью +16°C, днем +24°C. Дождь маловероятен (20%).

Особенности погоды:

Ветер 1.8 м/с

1.8 м/с Давление 742 мм рт. ст.

742 мм рт. ст. Ощущается как +25°C

Рекомендации:

Отличный день для поездки в горы.

Народные приметы на 19 июля

В старину в этот день наблюдали за природой:

Яркий закат предвещал ясную погоду

предвещал ясную погоду Густое варенье из смородины сулило жару

19 июля 2025 года погода в Украине будет разнообразной:

Юг (Одесса, Харьков, Запорожье) — жарко и сухо

— жарко и сухо Запад (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь) — прохладно и дождливо

— прохладно и дождливо Центр (Киев, Чернигов, Винница) — переменная облачность с осадками

Планируйте день с учетом прогноза, и пусть погода не станет для вас сюрпризом!

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