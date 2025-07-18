19 июля 2025 года принесет украинцам разнообразные погодные условия — от прохладных утренних часов до жаркого полуденного солнца. В одних регионах ожидаются кратковременные дожди, в других — ясное небо и сухая погода. Например, в Киеве днем возможны осадки, а в Одессе и Харькове установится теплая и почти безветренная погода.
Этот день также знаменателен температурными рекордами: в прошлые годы 19 июля фиксировались как аномальная жара (+38°C), так и необычное похолодание (+7°C). Какой же будет погода в этом году? DNEWS разберется детально по каждому городу, чтобы вы могли спланировать свой день с комфортом.
Погода в Киеве 19 июля 2025 года
В столице Украины день начнется с умеренной температуры +17°C ночью и +18°C утром. Днем столбик термометра поднимется до +21°C, но из-за высокой влажности (67%) и облачности возможен кратковременный дождь с вероятностью 81%. К вечеру осадки прекратятся, а температура опустится до +19°C.
Особенности погоды в Киеве:
- Ветер слабый, до 3.1 м/с днем
- Давление стабильное — около 741 мм рт. ст.
- Ощущается как +21°C из-за повышенной влажности
Рекомендации:
Если планируете прогулку, лучше взять зонт. Вечером станет прохладнее, поэтому легкая куртка не помешает.
Погода в Одессе 19 июля 2025 года
Одесситов ждет теплый и почти безоблачный день. Ночью температура составит +21°C, а к полудню поднимется до +30°C. Осадков почти не ожидается — лишь 19% к вечеру.
Особенности погоды в Одессе:
- Влажность снижается с 94% ночью до 63% днем
- Ветер слабый, до 2.4 м/с
- Ощущается как +34°C из-за высокой температуры
Рекомендации:
Идеальный день для пляжного отдыха, но не забывайте о солнцезащитных средствах.
Погода во Львове 19 июля 2025 года
Львов порадует комфортной температурой: ночью +13°C, днем до +22°C. Однако вероятность дождя составляет 54%, особенно во второй половине дня.
Особенности погоды во Львове:
- Ветер усилится до 4.6 м/с днем
- Давление немного пониженное — 736 мм рт. ст.
- Ощущается как +22°C
Рекомендации:
Если соберетесь на экскурсию, возьмите дождевик. Вечером станет прохладнее — до +20°C.
Погода в Харькове 19 июля 2025 года
Харьковчан ждет жаркий день: ночью +22°C, днем до +30°C. Осадков почти не ожидается, лишь 14% днем.
Особенности погоды в Харькове:
- Влажность упадет до 37% днем
- Ветер умеренный, до 3.4 м/с
- Ощущается как +30°C
Рекомендации:
Отличный день для пикника, но избегайте длительного пребывания на солнце.
Погода в Днепре 19 июля 2025 года
В Днепре будет прохладнее, чем в южных регионах: ночью +13°C, днем до +21°C. Вероятность дождя — 62%.
Особенности погоды в Днепре:
- Давление низкое — 733 мм рт. ст.
- Ветер до 4.1 м/с
- Ощущается как +21°C
Рекомендации:
Лучше перенести активный отдых на утро, пока нет дождя.
Погода в Запорожье 19 июля 2025 года
Запорожье встретит жителей теплой погодой: ночью +20°C, днем до +29°C. Осадков не ожидается, вероятность дождя всего 10%.
Особенности погоды в Запорожье:
- Влажность 45% днем
- Ветер 2.8 м/с
- Ощущается как +31°C
Рекомендации:
Хороший день для прогулок по набережной.
Погода в Ивано-Франковске 19 июля 2025 года
В Ивано-Франковске будет прохладно: ночью +12°C, днем до +20°C. Возможен дождь с вероятностью 58%.
Особенности погоды:
- Ветер до 3.5 м/с
- Давление 735 мм рт. ст.
- Ощущается как +20°C
Рекомендации:
Возьмите зонт и теплую одежду для вечера.
Погода в Чернигове 19 июля 2025 года
Чернигов ожидает облачная погода: ночью +15°C, днем до +22°C. Вероятность дождя — 70%.
Особенности погоды:
- Ветер 3.2 м/с
- Давление 738 мм рт. ст.
- Ощущается как +22°C
Рекомендации:
День лучше провести в помещении из-за дождей.
Погода в Виннице 19 июля 2025 года
В Виннице будет переменная облачность: ночью +16°C, днем до +24°C. Возможен кратковременный дождь (40%).
Особенности погоды:
- Ветер 2.5 м/с
- Давление 740 мм рт. ст.
- Ощущается как +24°C
Рекомендации:
Подойдет для прогулок, но с зонтом на всякий случай.
Погода в Житомире 19 июля 2025 года
Житомир встретит прохладным утром (+14°C) и теплым днем (+23°C). Вероятность дождя — 50%.
Особенности погоды:
- Ветер 3.0 м/с
- Давление 737 мм рт. ст.
- Ощущается как +23°C
Рекомендации:
Лучше запланировать дела на первую половину дня.
Погода в Полтаве 19 июля 2025 года
В Полтаве ожидается +19°C ночью и +26°C днем. Дождь маловероятен (20%).
Особенности погоды:
- Ветер 2.0 м/с
- Давление 742 мм рт. ст.
- Ощущается как +28°C
Рекомендации:
Идеально для поездок на природу.
Погода в Черкассах 19 июля 2025 года
Черкассы: ночью +18°C, днем +25°C. Возможен кратковременный дождь (35%).
Особенности погоды:
- Ветер 2.7 м/с
- Давление 739 мм рт. ст.
- Ощущается как +26°C
Рекомендации:
Хороший день для экскурсий по городу.
Погода в Сумах 19 июля 2025 года
В Сумах будет +17°C ночью и +24°C днем. Вероятность дождя — 45%.
Особенности погоды:
- Ветер 3.3 м/с
- Давление 736 мм рт. ст.
- Ощущается как +25°C
Рекомендации:
Подойдет для прогулок в парках.
Погода в Тернополе 19 июля 2025 года
Тернополь: ночью +13°C, днем +20°C. Вероятность дождя — 55%.
Особенности погоды:
- Ветер 2.9 м/с
- Давление 734 мм рт. ст.
- Ощущается как +20°C
Рекомендации:
День подойдет для посещения музеев и кафе.
Погода в Луцке 19 июля 2025 года
Луцк: ночью +15°C, днем +22°C. Возможен дождь (50%).
Особенности погоды:
- Ветер 2.8 м/с
- Давление 736 мм рт. ст.
- Ощущается как +22°C
Рекомендации:
Можно запланировать прогулку, но с зонтом.
Погода в Хмельницком 19 июля 2025 года
Хмельницкий: ночью +14°C, днем +21°C. Вероятность дождя — 50%.
Особенности погоды:
- Ветер 3.0 м/с
- Давление 737 мм рт. ст.
- Ощущается как +21°C
Рекомендации:
Хороший день для неспешных прогулок.
Погода в Ужгороде 19 июля 2025 года
Ужгород: ночью +16°C, днем +24°C. Дождь маловероятен (20%).
Особенности погоды:
- Ветер 1.8 м/с
- Давление 742 мм рт. ст.
- Ощущается как +25°C
Рекомендации:
Отличный день для поездки в горы.
Народные приметы на 19 июля
В старину в этот день наблюдали за природой:
- Яркий закат предвещал ясную погоду
- Густое варенье из смородины сулило жару
19 июля 2025 года погода в Украине будет разнообразной:
- Юг (Одесса, Харьков, Запорожье) — жарко и сухо
- Запад (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь) — прохладно и дождливо
- Центр (Киев, Чернигов, Винница) — переменная облачность с осадками
Планируйте день с учетом прогноза, и пусть погода не станет для вас сюрпризом!
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