20 августа 2025 года в Украине будет сопровождаться переменной погодой, с умеренными температурными колебаниями и ясными периодами. Прогноз обещает разнообразие в разных областях, от жары в южных регионах до умеренной температуры в центральной части страны. В статье от DNEWS представим подробный прогноз по основным регионам Украины, а также поделимся полезной информацией о том, как лучше подготовиться к изменению погодных условий.

На 20 августа 2025 года, по данным метеорологов, ожидается, что температура в Киеве, Запорожье, Днепре и других крупных городах будет комфортной для большинства жителей страны. Ночные и утренние часы будут прохладными, а в дневное время температура будет достигать оптимальных значений для летнего времени.

Температура в Киеве, например, утром составит около +19°C, а в дневное время – около +25°C, что создаст идеальные условия для прогулок и проведения времени на свежем воздухе. В других областях, таких как Запорожье, Днепр, Полтава и Харьков, температура будет схожей, с небольшими различиями в зависимости от местоположения. Ожидается ясная погода, с возможностью небольших осадков в вечерние часы.

Прогноз погоды в Киеве на 20 августа

В столице Украины температура утром в среду составит около +19°C, а к полудню поднимется до +25°C. Ветер будет слабым, с интенсивностью около 2 м/с, и вероятность осадков – 2%. Это делает 20 августа отличным днем для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Давление будет в пределах 743-746 мм рт. ст., а влажность воздуха колеблется от 39% до 72% в течение дня. Солнце будет восходить в 05:54 и заходить в 20:07, что дает достаточно времени для активного дня на улице.

Прогноз погоды в других городах Украины

Каждый город Украины в этот день будет переживать различные погодные условия. Прогноз температуры и осадков будет варьироваться в зависимости от региона. Давайте подробнее рассмотрим, что же ожидает жителей в разных частях страны.

Запорожье

В Запорожье ожидается температура около +17°C в утренние часы и +28°C днем. Давление 748 мм рт. ст., а влажность снизится до 25% в полдень. Существует минимальная вероятность осадков, что указывает на стабильную и солнечную погоду в течение дня.

Днепр

Температура в Днепре будет варьироваться от +18°C утром до +28°C днем, с максимально комфортными условиями для отдыха и путешествий. Давление останется на уровне 745 мм рт. ст., а влажность составит около 26%. Осадков не ожидается, что способствует ясной и солнечной погоде в течение дня.

Харьков

В Харькове 20 августа температура утром будет около +19°C, днем поднимется до +27°C. Влажность будет колебаться от 35% до 60%, а осадки не прогнозируются. Это хорошая погода для прогулок по городу и посещения парков.

Львов

Температура в Львове будет немного прохладней: утром +17°C, а днем до +26°C. Ветер не будет сильным, а вероятность осадков – 2%. Это делает день идеальным для прогулок по историческим улицам города.

Ивано-Франковск

Температура в Ивано-Франковске на 20 августа составит +12°C утром и +28°C в дневное время. Влажность будет колебаться от 36% до 59%. Осадки маловероятны, и жители города могут рассчитывать на солнечную погоду в течение дня.

Черновцы

В Черновцах температура будет немного более прохладной, чем в остальных городах Украины, с минимальными значениями около +16°C и максимальными до +26°C. Давление останется стабильным на уровне 743-746 мм рт. ст., и влажность в течение дня колеблется от 42% до 60%. Вероятность осадков также минимальна.

Ровно

Температура в Ровно составит +17°C утром и +25°C днем. Давление 740 мм рт. ст., а влажность будет колебаться от 33% до 66%. Ветер не будет сильным, а вероятность осадков – 2%. Прогноз обещает ясный день, что будет способствовать прекрасной погоде для активного отдыха на улице.

Винница

Температура в Виннице утром составит +16°C, а днем поднимется до +26°C. Давление в пределах 737-739 мм рт. ст., влажность от 33% до 52%. Осадки не ожидаются в течение дня, и ожидается ясная и солнечная погода.

Кривой Рог

Температура в Кривом Роге утром составит +15°C, а днем поднимется до +29°C. Давление останется на уровне 753 мм рт. ст., а влажность составит от 26% до 41%. Осадки маловероятны, и день будет отличаться ясной погодой.

Херсон

Температура в Херсоне утром будет около +18°C, а днем +30°C. Влажность составит 30-50%, а вероятность осадков почти нулевая. Ветер будет умеренным, и в течение дня погода будет комфортной для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Николаев

В Николаеве ожидается температура от +17°C утром до +29°C днем. Давление в пределах 760 мм рт. ст., а влажность будет колебаться от 26% до 59%. Прогноз на день обещает комфортные погодные условия для активного отдыха на улице.

Чернигов

В Чернигове температура утром будет около +18°C, днем поднимется до +25°C. Влажность воздуха составит от 30% до 60%. Осадки маловероятны, и погода будет ясной, что позволяет провести день на свежем воздухе.

Рекомендации

Для тех, кто планирует провести день на улице, рекомендуется учитывать температуру в различных регионах и подготовиться к комфортному летнему дню. Обязательно носите легкую одежду и головной убор, чтобы защититься от солнца, а также возьмите с собой бутылку воды, чтобы поддерживать водный баланс. Вечером, несмотря на умеренную температуру, стоит взять с собой дополнительную одежду, так как температура может понизиться до 20°C.

