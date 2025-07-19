Прогноз погоды на 20 июля 2025 года в Украине обещает интересные изменения, которые могут удивить своим разнообразием. В этот день, как всегда в разгаре лета, жители Украины ожидают жаркую погоду в некоторых регионах, а также вероятность дождей и гроз. В течение дня температура воздуха может колебаться, и на смену солнечной жаре могут прийти кратковременные дожди с грозами. Будьте готовы к изменчивым условиям — как и всегда в летнее время.

Давайте подробнее разберемся, что нас ждет 20 июля 2025 года в разных уголках Украины, и как лучше подготовиться к погодным условиям. Обратите внимание на температурные колебания, вероятность осадков и другие ключевые параметры, которые помогут вам спланировать день.

Погода в Украине 20 июля 2025 года

20 июля 2025 года будет воскресеньем, и это также день памяти пророка Ильи, что связано с народными приметами. Для многих этот день символизирует переход к осени, хотя в некоторых регионах лета еще будет продолжаться. Но, несмотря на жару, предсказания обещают дожди и грозы, которые могут сильно изменить картину.

Погода по регионам Украины

Для того чтобы планировать свои дела и понимать, как будет развиваться ситуация с погодой, стоит обратить внимание на прогноз по основным городам Украины.

Киев

Температура : Ночью +17°C, утром +19°C, днем +25°C, вечером +22°C.

: Ночью +17°C, утром +19°C, днем +25°C, вечером +22°C. Давление : 742 мм.

: 742 мм. Влажность : от 84% ночью до 54% днем.

: от 84% ночью до 54% днем. Ветер : от 1,3 м/с ночью до 2,9 м/с днем.

: от 1,3 м/с ночью до 2,9 м/с днем. Вероятность осадков: 81% днем, снижая до 52% вечером.

В Киеве ожидается облачная погода с дождями и грозами в первой половине дня, а к вечеру осадки прекратятся, но будет еще влажно.

Одесса

Температура : Ночью +16°C, утром +23°C, днем +29°C, вечером +24°C.

: Ночью +16°C, утром +23°C, днем +29°C, вечером +24°C. Давление : 743 мм.

: 743 мм. Влажность : от 85% ночью до 49% днем.

: от 85% ночью до 49% днем. Ветер : от 0 м/с ночью до 1,8 м/с днем.

: от 0 м/с ночью до 1,8 м/с днем. Вероятность осадков: 2% ночью, до 35% днем.

В Одессе предсказывается более сухая и теплая погода, с переменной облачностью, небольшими дождями, которые маловероятны.

Львов

Температура : Ночью +21°C, утром +28°C, днем +35°C, вечером +28°C.

: Ночью +21°C, утром +28°C, днем +35°C, вечером +28°C. Давление : 742 мм.

: 742 мм. Влажность : от 75% ночью до 28% днем.

: от 75% ночью до 28% днем. Ветер : от 2,2 м/с ночью до 2 м/с днем.

: от 2,2 м/с ночью до 2 м/с днем. Вероятность осадков: 25% днем, минимальная вероятность ночью.

Львов ожидает жаркий день с температурой до 35°C. Дожди маловероятны, однако возможны грозы в первой половине дня.

Харьков

Температура : Ночью +19°C, утром +25°C, днем +31°C, вечером +24°C.

: Ночью +19°C, утром +25°C, днем +31°C, вечером +24°C. Давление : 745 мм.

: 745 мм. Влажность : от 96% ночью до 60% днем.

: от 96% ночью до 60% днем. Ветер : от 1,6 м/с ночью до 2 м/с днем.

: от 1,6 м/с ночью до 2 м/с днем. Вероятность осадков: 13% днем, минимальная вероятность ночью.

Харьков также ожидает жаркий день с минимальной вероятностью осадков. Влажность будет высокая, что сделает день душным.

Днепр

Температура : Ночью +21°C, утром +25°C, днем +31°C, вечером +27°C.

: Ночью +21°C, утром +25°C, днем +31°C, вечером +27°C. Давление : 744 мм.

: 744 мм. Влажность : от 80% ночью до 63% днем.

: от 80% ночью до 63% днем. Ветер : от 0,7 м/с ночью до 1,5 м/с днем.

: от 0,7 м/с ночью до 1,5 м/с днем. Вероятность осадков: 2% ночью, 13% днем.

Днепр встретит жаркий день с теплым утром и днем. Шанс дождей минимален, но возможны короткие осадки.

Черновцы

Температура : Ночью +15°C, утром +18°C, днем +25°C, вечером +21°C.

: Ночью +15°C, утром +18°C, днем +25°C, вечером +21°C. Давление : 733 мм.

: 733 мм. Влажность : от 99% ночью до 54% днем.

: от 99% ночью до 54% днем. Ветер : от 1,4 м/с ночью до 3,6 м/с днем.

: от 1,4 м/с ночью до 3,6 м/с днем. Вероятность осадков: 79% днем, 52% вечером.

В Черновцах предсказываются дожди с высокой вероятностью в течение дня, особенно в вечерние часы. Влажность высокая, что создаст ощущение жары.

Таблица прогноза погоды для 20 июля 2025 года в городах Украины

Город Температура (°C) ночью Температура (°C) утром Температура (°C) днем Температура (°C) вечером Давление (мм) Влажность (%) Ветер (м/с) Вероятность осадков (%) Киев +17° +19° +25° +22° 742 84 1.3 81 Одесса +16° +23° +29° +24° 743 85 0 35 Львов +21° +28° +35° +28° 742 75 2.2 25 Харьков +19° +25° +31° +24° 745 96 1.6 13 Днепр +21° +25° +31° +27° 744 80 0.7 13 Черновцы +15° +18° +25° +21° 733 99 1.4 79 Запорожье +20° +24° +30° +25° 744 60 1.5 20 Хмельницкий +18° +23° +28° +22° 740 74 1.2 15 Черкассы +17° +22° +27° +23° 743 65 1.1 18 Сумы +18° +21° +26° +22° 745 68 1.4 22 Николаев +19° +23° +28° +24° 743 59 1.2 12 Кривой Рог +20° +24° +29° +25° 744 62 1.3 10 Тернополь +16° +21° +26° +22° 740 72 1.1 27 Полтава +17° +22° +28° +24° 742 63 1.4 15 Житомир +16° +21° +27° +23° 741 70 1.2 20 Винница +19° +22° +30° +25° 743 55 1.0 19 Ровно +16° +20° +25° +22° 741 79 1.5 30 Ивано-Франковск +18° +22° +28° +23° 743 60 1.3 18 Кременчуг +18° +22° +28° +24° 744 64 1.2 16 Луцк +17° +21° +26° +21° 742 75 1.4 25

Метеорологические условия на 20 июля 2025 года в Украине

Погода 20 июля, несмотря на свои резкие колебания, в большинстве случаев будет способствовать жаркому лету, которое многие так долго ждали. Однако грозы и дожди, ожидаемые в первой половине дня, могут повлиять на активные виды отдыха на открытом воздухе, такие как прогулки и пикники.

Важно помнить, что высокая влажность и жаркие температуры создадут не только комфортные условия для отдыха, но и могут привести к перегреву. Важно избегать пребывания на солнце в пик жары и пить достаточно воды.

Практичные советы для 20 июля 2025 года

Используйте солнцезащитные средства , чтобы избежать солнечных ожогов.

, чтобы избежать солнечных ожогов. Возьмите с собой зонты или дождевики , если планируете проводить день на улице, особенно в городах с высокой вероятностью дождей.

, если планируете проводить день на улице, особенно в городах с высокой вероятностью дождей. Следите за водным балансом, пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания в жаркую погоду.

Народный прогноз погоды на 20 июля

20 июля — это день памяти пророка Ильи, который в народных приметах часто ассоциируется с изменениями в природе и предвестниками осени. Этот день считается поворотом к холодам, но многие из нас знают, что жаркое лето может еще продолжаться. В народе говорят: «С Ильи начинается поворот на осень, но лето не сдастся сразу».

Народные приметы и их связь с погодой:

Если на Илью дует северный или западный ветер , то это предвестие долгой и теплой осени. Такой ветер часто приносит сухую погоду и предотвращает дождь.

, то это предвестие долгой и теплой осени. Такой ветер часто приносит сухую погоду и предотвращает дождь. Если на Илью жарко и солнечно , это обещает затяжное лето, которое может продлиться до сентября. Это также указывает на то, что в скором времени будут частые грозы и дожди, сопровождающиеся грозами.

, это обещает затяжное лето, которое может продлиться до сентября. Это также указывает на то, что в скором времени будут частые грозы и дожди, сопровождающиеся грозами. Если 20 июля идет дождь , то считается, что этот день и весь ноябрь будут дождливыми. «Какой день 20 июля, таким и ноябрь», — говорили в народе.

, то считается, что этот день и весь ноябрь будут дождливыми. «Какой день 20 июля, таким и ноябрь», — говорили в народе. Если дождь с грозой, то сено не удастся собрать без проблем , ведь дождливые дни в это время часто становятся причиной порчи сена.

, ведь дождливые дни в это время часто становятся причиной порчи сена. Сгребешь сено в кучу, так и не бойся тучи — эта пословица говорит о том, что если в этот день начались дожди, то они не будут сильно продолжительными и не принесут больших бед.

Влияние народных примет на повседневную жизнь

Если верить народным приметам, то если 20 июля будет дождливо, то стоит ожидать много осадков в дальнейшем, особенно осенью. Гроза же может указать на бурю, которая коснется не только природы, но и предвестует события, которые могут потрясти привычный порядок жизни.

Так или иначе, приметы могут быть забавным способом связи с природой, но на практике всегда важно следить за актуальными прогнозами, чтобы быть подготовленным к любым сюрпризам погоды в этот день.

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