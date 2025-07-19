Прогноз погоды на 20 июля 2025 года в Украине обещает интересные изменения, которые могут удивить своим разнообразием. В этот день, как всегда в разгаре лета, жители Украины ожидают жаркую погоду в некоторых регионах, а также вероятность дождей и гроз. В течение дня температура воздуха может колебаться, и на смену солнечной жаре могут прийти кратковременные дожди с грозами. Будьте готовы к изменчивым условиям — как и всегда в летнее время.
Давайте подробнее разберемся, что нас ждет 20 июля 2025 года в разных уголках Украины, и как лучше подготовиться к погодным условиям. Обратите внимание на температурные колебания, вероятность осадков и другие ключевые параметры, которые помогут вам спланировать день.
Погода в Украине 20 июля 2025 года
20 июля 2025 года будет воскресеньем, и это также день памяти пророка Ильи, что связано с народными приметами. Для многих этот день символизирует переход к осени, хотя в некоторых регионах лета еще будет продолжаться. Но, несмотря на жару, предсказания обещают дожди и грозы, которые могут сильно изменить картину.
Погода по регионам Украины
Для того чтобы планировать свои дела и понимать, как будет развиваться ситуация с погодой, стоит обратить внимание на прогноз по основным городам Украины.
Киев
- Температура: Ночью +17°C, утром +19°C, днем +25°C, вечером +22°C.
- Давление: 742 мм.
- Влажность: от 84% ночью до 54% днем.
- Ветер: от 1,3 м/с ночью до 2,9 м/с днем.
- Вероятность осадков: 81% днем, снижая до 52% вечером.
В Киеве ожидается облачная погода с дождями и грозами в первой половине дня, а к вечеру осадки прекратятся, но будет еще влажно.
Одесса
- Температура: Ночью +16°C, утром +23°C, днем +29°C, вечером +24°C.
- Давление: 743 мм.
- Влажность: от 85% ночью до 49% днем.
- Ветер: от 0 м/с ночью до 1,8 м/с днем.
- Вероятность осадков: 2% ночью, до 35% днем.
В Одессе предсказывается более сухая и теплая погода, с переменной облачностью, небольшими дождями, которые маловероятны.
Львов
- Температура: Ночью +21°C, утром +28°C, днем +35°C, вечером +28°C.
- Давление: 742 мм.
- Влажность: от 75% ночью до 28% днем.
- Ветер: от 2,2 м/с ночью до 2 м/с днем.
- Вероятность осадков: 25% днем, минимальная вероятность ночью.
Львов ожидает жаркий день с температурой до 35°C. Дожди маловероятны, однако возможны грозы в первой половине дня.
Харьков
- Температура: Ночью +19°C, утром +25°C, днем +31°C, вечером +24°C.
- Давление: 745 мм.
- Влажность: от 96% ночью до 60% днем.
- Ветер: от 1,6 м/с ночью до 2 м/с днем.
- Вероятность осадков: 13% днем, минимальная вероятность ночью.
Харьков также ожидает жаркий день с минимальной вероятностью осадков. Влажность будет высокая, что сделает день душным.
Днепр
- Температура: Ночью +21°C, утром +25°C, днем +31°C, вечером +27°C.
- Давление: 744 мм.
- Влажность: от 80% ночью до 63% днем.
- Ветер: от 0,7 м/с ночью до 1,5 м/с днем.
- Вероятность осадков: 2% ночью, 13% днем.
Днепр встретит жаркий день с теплым утром и днем. Шанс дождей минимален, но возможны короткие осадки.
Черновцы
- Температура: Ночью +15°C, утром +18°C, днем +25°C, вечером +21°C.
- Давление: 733 мм.
- Влажность: от 99% ночью до 54% днем.
- Ветер: от 1,4 м/с ночью до 3,6 м/с днем.
- Вероятность осадков: 79% днем, 52% вечером.
В Черновцах предсказываются дожди с высокой вероятностью в течение дня, особенно в вечерние часы. Влажность высокая, что создаст ощущение жары.
Таблица прогноза погоды для 20 июля 2025 года в городах Украины
|Город
|Температура (°C) ночью
|Температура (°C) утром
|Температура (°C) днем
|Температура (°C) вечером
|Давление (мм)
|Влажность (%)
|Ветер (м/с)
|Вероятность осадков (%)
|Киев
|+17°
|+19°
|+25°
|+22°
|742
|84
|1.3
|81
|Одесса
|+16°
|+23°
|+29°
|+24°
|743
|85
|0
|35
|Львов
|+21°
|+28°
|+35°
|+28°
|742
|75
|2.2
|25
|Харьков
|+19°
|+25°
|+31°
|+24°
|745
|96
|1.6
|13
|Днепр
|+21°
|+25°
|+31°
|+27°
|744
|80
|0.7
|13
|Черновцы
|+15°
|+18°
|+25°
|+21°
|733
|99
|1.4
|79
|Запорожье
|+20°
|+24°
|+30°
|+25°
|744
|60
|1.5
|20
|Хмельницкий
|+18°
|+23°
|+28°
|+22°
|740
|74
|1.2
|15
|Черкассы
|+17°
|+22°
|+27°
|+23°
|743
|65
|1.1
|18
|Сумы
|+18°
|+21°
|+26°
|+22°
|745
|68
|1.4
|22
|Николаев
|+19°
|+23°
|+28°
|+24°
|743
|59
|1.2
|12
|Кривой Рог
|+20°
|+24°
|+29°
|+25°
|744
|62
|1.3
|10
|Тернополь
|+16°
|+21°
|+26°
|+22°
|740
|72
|1.1
|27
|Полтава
|+17°
|+22°
|+28°
|+24°
|742
|63
|1.4
|15
|Житомир
|+16°
|+21°
|+27°
|+23°
|741
|70
|1.2
|20
|Винница
|+19°
|+22°
|+30°
|+25°
|743
|55
|1.0
|19
|Ровно
|+16°
|+20°
|+25°
|+22°
|741
|79
|1.5
|30
|Ивано-Франковск
|+18°
|+22°
|+28°
|+23°
|743
|60
|1.3
|18
|Кременчуг
|+18°
|+22°
|+28°
|+24°
|744
|64
|1.2
|16
|Луцк
|+17°
|+21°
|+26°
|+21°
|742
|75
|1.4
|25
Метеорологические условия на 20 июля 2025 года в Украине
Погода 20 июля, несмотря на свои резкие колебания, в большинстве случаев будет способствовать жаркому лету, которое многие так долго ждали. Однако грозы и дожди, ожидаемые в первой половине дня, могут повлиять на активные виды отдыха на открытом воздухе, такие как прогулки и пикники.
Важно помнить, что высокая влажность и жаркие температуры создадут не только комфортные условия для отдыха, но и могут привести к перегреву. Важно избегать пребывания на солнце в пик жары и пить достаточно воды.
Практичные советы для 20 июля 2025 года
- Используйте солнцезащитные средства, чтобы избежать солнечных ожогов.
- Возьмите с собой зонты или дождевики, если планируете проводить день на улице, особенно в городах с высокой вероятностью дождей.
- Следите за водным балансом, пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания в жаркую погоду.
Народный прогноз погоды на 20 июля
20 июля — это день памяти пророка Ильи, который в народных приметах часто ассоциируется с изменениями в природе и предвестниками осени. Этот день считается поворотом к холодам, но многие из нас знают, что жаркое лето может еще продолжаться. В народе говорят: «С Ильи начинается поворот на осень, но лето не сдастся сразу».
Народные приметы и их связь с погодой:
- Если на Илью дует северный или западный ветер, то это предвестие долгой и теплой осени. Такой ветер часто приносит сухую погоду и предотвращает дождь.
- Если на Илью жарко и солнечно, это обещает затяжное лето, которое может продлиться до сентября. Это также указывает на то, что в скором времени будут частые грозы и дожди, сопровождающиеся грозами.
- Если 20 июля идет дождь, то считается, что этот день и весь ноябрь будут дождливыми. «Какой день 20 июля, таким и ноябрь», — говорили в народе.
- Если дождь с грозой, то сено не удастся собрать без проблем, ведь дождливые дни в это время часто становятся причиной порчи сена.
- Сгребешь сено в кучу, так и не бойся тучи — эта пословица говорит о том, что если в этот день начались дожди, то они не будут сильно продолжительными и не принесут больших бед.
Влияние народных примет на повседневную жизнь
Если верить народным приметам, то если 20 июля будет дождливо, то стоит ожидать много осадков в дальнейшем, особенно осенью. Гроза же может указать на бурю, которая коснется не только природы, но и предвестует события, которые могут потрясти привычный порядок жизни.
Так или иначе, приметы могут быть забавным способом связи с природой, но на практике всегда важно следить за актуальными прогнозами, чтобы быть подготовленным к любым сюрпризам погоды в этот день.
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