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Прогноз погоды на 20 июля 2025 года в Украине: что ожидать от температуры, осадков и ветра. Узнайте, как погода повлияет на ваш день.
Прогноз погоды на 20 июля 2025 года в Украине: что ожидать от температуры, осадков и ветра. Узнайте, как погода повлияет на ваш день.
Общество
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Прогноз погоды на 20 июля 2025 года в Украине

Прогноз погоды на 20 июля 2025 года в Украине обещает интересные изменения, которые могут удивить своим разнообразием. В этот день, как всегда в разгаре лета, жители Украины ожидают жаркую погоду в некоторых регионах, а также вероятность дождей и гроз. В течение дня температура воздуха может колебаться, и на смену солнечной жаре могут прийти кратковременные дожди с грозами. Будьте готовы к изменчивым условиям — как и всегда в летнее время.

Давайте подробнее разберемся, что нас ждет 20 июля 2025 года в разных уголках Украины, и как лучше подготовиться к погодным условиям. Обратите внимание на температурные колебания, вероятность осадков и другие ключевые параметры, которые помогут вам спланировать день.

Погода в Украине 20 июля 2025 года

20 июля 2025 года будет воскресеньем, и это также день памяти пророка Ильи, что связано с народными приметами. Для многих этот день символизирует переход к осени, хотя в некоторых регионах лета еще будет продолжаться. Но, несмотря на жару, предсказания обещают дожди и грозы, которые могут сильно изменить картину.

Погода по регионам Украины

Для того чтобы планировать свои дела и понимать, как будет развиваться ситуация с погодой, стоит обратить внимание на прогноз по основным городам Украины.

Киев

  • Температура: Ночью +17°C, утром +19°C, днем +25°C, вечером +22°C.
  • Давление: 742 мм.
  • Влажность: от 84% ночью до 54% днем.
  • Ветер: от 1,3 м/с ночью до 2,9 м/с днем.
  • Вероятность осадков: 81% днем, снижая до 52% вечером.

В Киеве ожидается облачная погода с дождями и грозами в первой половине дня, а к вечеру осадки прекратятся, но будет еще влажно.

Одесса

  • Температура: Ночью +16°C, утром +23°C, днем +29°C, вечером +24°C.
  • Давление: 743 мм.
  • Влажность: от 85% ночью до 49% днем.
  • Ветер: от 0 м/с ночью до 1,8 м/с днем.
  • Вероятность осадков: 2% ночью, до 35% днем.

В Одессе предсказывается более сухая и теплая погода, с переменной облачностью, небольшими дождями, которые маловероятны.

Львов

  • Температура: Ночью +21°C, утром +28°C, днем +35°C, вечером +28°C.
  • Давление: 742 мм.
  • Влажность: от 75% ночью до 28% днем.
  • Ветер: от 2,2 м/с ночью до 2 м/с днем.
  • Вероятность осадков: 25% днем, минимальная вероятность ночью.

Львов ожидает жаркий день с температурой до 35°C. Дожди маловероятны, однако возможны грозы в первой половине дня.

Харьков

  • Температура: Ночью +19°C, утром +25°C, днем +31°C, вечером +24°C.
  • Давление: 745 мм.
  • Влажность: от 96% ночью до 60% днем.
  • Ветер: от 1,6 м/с ночью до 2 м/с днем.
  • Вероятность осадков: 13% днем, минимальная вероятность ночью.

Харьков также ожидает жаркий день с минимальной вероятностью осадков. Влажность будет высокая, что сделает день душным.

Днепр

  • Температура: Ночью +21°C, утром +25°C, днем +31°C, вечером +27°C.
  • Давление: 744 мм.
  • Влажность: от 80% ночью до 63% днем.
  • Ветер: от 0,7 м/с ночью до 1,5 м/с днем.
  • Вероятность осадков: 2% ночью, 13% днем.

Днепр встретит жаркий день с теплым утром и днем. Шанс дождей минимален, но возможны короткие осадки.

Черновцы

  • Температура: Ночью +15°C, утром +18°C, днем +25°C, вечером +21°C.
  • Давление: 733 мм.
  • Влажность: от 99% ночью до 54% днем.
  • Ветер: от 1,4 м/с ночью до 3,6 м/с днем.
  • Вероятность осадков: 79% днем, 52% вечером.

В Черновцах предсказываются дожди с высокой вероятностью в течение дня, особенно в вечерние часы. Влажность высокая, что создаст ощущение жары.

Таблица прогноза погоды для 20 июля 2025 года в городах Украины

ГородТемпература (°C) ночьюТемпература (°C) утромТемпература (°C) днемТемпература (°C) вечеромДавление (мм)Влажность (%)Ветер (м/с)Вероятность осадков (%)
Киев+17°+19°+25°+22°742841.381
Одесса+16°+23°+29°+24°74385035
Львов+21°+28°+35°+28°742752.225
Харьков+19°+25°+31°+24°745961.613
Днепр+21°+25°+31°+27°744800.713
Черновцы+15°+18°+25°+21°733991.479
Запорожье+20°+24°+30°+25°744601.520
Хмельницкий+18°+23°+28°+22°740741.215
Черкассы+17°+22°+27°+23°743651.118
Сумы+18°+21°+26°+22°745681.422
Николаев+19°+23°+28°+24°743591.212
Кривой Рог+20°+24°+29°+25°744621.310
Тернополь+16°+21°+26°+22°740721.127
Полтава+17°+22°+28°+24°742631.415
Житомир+16°+21°+27°+23°741701.220
Винница+19°+22°+30°+25°743551.019
Ровно+16°+20°+25°+22°741791.530
Ивано-Франковск+18°+22°+28°+23°743601.318
Кременчуг+18°+22°+28°+24°744641.216
Луцк+17°+21°+26°+21°742751.425

Метеорологические условия на 20 июля 2025 года в Украине

Погода 20 июля, несмотря на свои резкие колебания, в большинстве случаев будет способствовать жаркому лету, которое многие так долго ждали. Однако грозы и дожди, ожидаемые в первой половине дня, могут повлиять на активные виды отдыха на открытом воздухе, такие как прогулки и пикники.

Важно помнить, что высокая влажность и жаркие температуры создадут не только комфортные условия для отдыха, но и могут привести к перегреву. Важно избегать пребывания на солнце в пик жары и пить достаточно воды.

Практичные советы для 20 июля 2025 года

  • Используйте солнцезащитные средства, чтобы избежать солнечных ожогов.
  • Возьмите с собой зонты или дождевики, если планируете проводить день на улице, особенно в городах с высокой вероятностью дождей.
  • Следите за водным балансом, пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания в жаркую погоду.

Народный прогноз погоды на 20 июля

20 июля — это день памяти пророка Ильи, который в народных приметах часто ассоциируется с изменениями в природе и предвестниками осени. Этот день считается поворотом к холодам, но многие из нас знают, что жаркое лето может еще продолжаться. В народе говорят: «С Ильи начинается поворот на осень, но лето не сдастся сразу».

Народные приметы и их связь с погодой:

  • Если на Илью дует северный или западный ветер, то это предвестие долгой и теплой осени. Такой ветер часто приносит сухую погоду и предотвращает дождь.
  • Если на Илью жарко и солнечно, это обещает затяжное лето, которое может продлиться до сентября. Это также указывает на то, что в скором времени будут частые грозы и дожди, сопровождающиеся грозами.
  • Если 20 июля идет дождь, то считается, что этот день и весь ноябрь будут дождливыми. «Какой день 20 июля, таким и ноябрь», — говорили в народе.
  • Если дождь с грозой, то сено не удастся собрать без проблем, ведь дождливые дни в это время часто становятся причиной порчи сена.
  • Сгребешь сено в кучу, так и не бойся тучи — эта пословица говорит о том, что если в этот день начались дожди, то они не будут сильно продолжительными и не принесут больших бед.

Влияние народных примет на повседневную жизнь

Если верить народным приметам, то если 20 июля будет дождливо, то стоит ожидать много осадков в дальнейшем, особенно осенью. Гроза же может указать на бурю, которая коснется не только природы, но и предвестует события, которые могут потрясти привычный порядок жизни.

Так или иначе, приметы могут быть забавным способом связи с природой, но на практике всегда важно следить за актуальными прогнозами, чтобы быть подготовленным к любым сюрпризам погоды в этот день.

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