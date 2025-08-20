21 августа 2025 года в Украине ожидается теплая и солнечная погода. В большинстве регионов страны температура будет выше обычной для этого времени года, с максимальными значениями до +30°C и выше. Это делает день идеальным для прогулок на свежем воздухе и активного отдыха. В этой статье от DNEWS мы рассмотрим прогноз погоды для крупных городов Украины, а также народные приметы, связанные с погодой на этот день.

Данный день обещает быть жарким, с малой вероятностью осадков. Погода будет комфортной для большинства видов наружных мероприятий, от пикников до походов в парк. Тем не менее, в некоторых областях могут быть небольшие осадки, но они не испортят общую картину. Следите за обновлениями, чтобы заранее подготовиться к изменениям погоды.

Прогноз погоды на 21 августа для крупных городов Украины

В этом разделе мы рассмотрим прогноз погоды на 21 августа 2025 года для одного крупного города из каждого региона Украины. Таким образом, вы получите полное представление о погодных условиях по всей стране.

Погода в Киеве

В столице Украины 21 августа 2025 года будет солнечный и жаркий день. Минимальная температура составит +18°C, а максимальная температура достигнет +27°C. Ветер будет умеренным, а вероятность осадков в течение дня будет очень низкой. Погода будет комфортной для прогулок по городу и отдыха на свежем воздухе.

Основные данные:

Минимальная температура: +18°C

Максимальная температура: +27°C

Ветер: 1.1 м/с ночью, до 2.8 м/с днем

Давление: 743 мм рт. ст.

Влажность: 61% ночью, 42% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 28% днем, 15% вечером

Погода в Одессе

Одесса встретит 21 августа 2025 года теплым и солнечным днем. Минимальная температура составит +20°C, а максимальная температура днем достигнет +28°C. Ветер будет легким, и вероятность осадков крайне мала.

Основные данные:

Минимальная температура: +20°C

Максимальная температура: +28°C

Ветер: 2.6 м/с ночью, до 4.8 м/с днем

Давление: 753 мм рт. ст.

Влажность: 75% ночью, 58% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 9% днем

Погода в Сумах

21 августа 2025 года в Сумах будет солнечно и тепло. Минимальная температура воздуха составит +14°C, а максимальная достигнет +28°C. Ветер будет слабым, а вероятность осадков также минимальна.

Основные данные:

Минимальная температура: +14°C

Максимальная температура: +28°C

Ветер: 0.5 м/с ночью, до 2.2 м/с днем

Давление: 743 мм рт. ст.

Влажность: 77% ночью, 40% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 31% днем

Погода во Львове

Во Львове 21 августа 2025 года ожидается теплая и солнечная погода. Минимальная температура составит +15°C, а максимальная температура днем достигнет +21°C. Ветер будет легким, вероятность осадков в течение дня низкая.

Основные данные:

Минимальная температура: +15°C

Максимальная температура: +21°C

Ветер: 1.2 м/с ночью, до 1.4 м/с днем

Давление: 731 мм рт. ст.

Влажность: 79% ночью, 73% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 8% днем

Погода в Харькове

В Харькове 21 августа 2025 года ожидается жаркий день с максимальной температурой до +29°C. Минимальная температура составит +16°C. Ветер будет слабым, и вероятность осадков минимальна.

Основные данные:

Минимальная температура: +16°C

Максимальная температура: +29°C

Ветер: 0.5 м/с ночью, до 4.1 м/с днем

Давление: 745 мм рт. ст.

Влажность: 30% ночью, 79% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 2% днем

Погода в Полтаве

21 августа в Полтаве температура будет колебаться от +16°C ночью до +29°C днем. Ветер слабый, и вероятность осадков также минимальная.

Основные данные:

Минимальная температура: +16°C

Максимальная температура: +29°C

Ветер: 1.6 м/с ночью, до 4.5 м/с днем

Давление: 735 мм рт. ст.

Влажность: 73% ночью, 33% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 21% днем

Погода в Кривом Роге

В Кривом Роге 21 августа 2025 года ожидается жаркая погода. Минимальная температура составит +16°C, а максимальная достигнет +31°C. Ветер будет умеренным, и вероятность осадков на этот день низкая.

Основные данные:

Минимальная температура: +16°C

Максимальная температура: +31°C

Ветер: 0.7 м/с ночью, до 3.4 м/с днем

Давление: 751 мм рт. ст.

Влажность: 25% ночью, 66% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 2% днем

Погода в Запорожье

В Запорожье 21 августа 2025 года будет жарко и солнечно. Минимальная температура составит +19°C, а максимальная достигнет +31°C. Ветер будет слабым, а вероятность осадков в течение дня минимальная.

Основные данные:

Минимальная температура: +19°C

Максимальная температура: +31°C

Ветер: 1.4 м/с ночью, до 1.7 м/с днем

Давление: 749 мм рт. ст.

Влажность: 20% ночью, 56% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 2% днем

Погода в Черновцах

Черновцы 21 августа 2025 года будут наслаждаться теплыми летними днями. Минимальная температура составит +17°C, а максимальная температура будет +29°C. Ветер будет умеренным, а вероятность осадков будет низкой.

Основные данные:

Минимальная температура: +17°C

Максимальная температура: +29°C

Ветер: 0.6 м/с ночью, до 2.9 м/с днем

Давление: 743 мм рт. ст.

Влажность: 58% ночью, 73% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 10% днем

Погода в Ровно

В Ровно 21 августа 2025 года также ожидается теплая и солнечная погода. Минимальная температура составит +14°C, а максимальная температура днем достигнет +23°C. Ветер будет слабым, и вероятность осадков минимальна.

Основные данные:

Минимальная температура: +14°C

Максимальная температура: +23°C

Ветер: 1.2 м/с ночью, до 1.4 м/с днем

Давление: 737 мм рт. ст.

Влажность: 53% ночью, 33% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 8% днем

Погода в Виннице

В Виннице 21 августа 2025 года будет солнечная погода. Минимальная температура составит +16°C, а максимальная температура достигнет +29°C. Ветер будет легким, а вероятность осадков также низкая.

Основные данные:

Минимальная температура: +16°C

Максимальная температура: +29°C

Ветер: 3.2 м/с ночью, до 4.1 м/с днем

Давление: 735 мм рт. ст.

Влажность: 65% ночью, 61% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 21% днем

Погода в Херсоне

Херсон 21 августа 2025 года будет наслаждаться солнечным днем с минимальной температурой +18°C и максимальной температурой +32°C. Ветер будет легким, а вероятность осадков крайне мала.

Основные данные:

Минимальная температура: +18°C

Максимальная температура: +32°C

Ветер: 1.0 м/с ночью, до 5.5 м/с днем

Давление: 756 мм рт. ст.

Влажность: 68% ночью, 56% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 22% днем

Погода в Донецке

Донецк 21 августа 2025 года ожидает теплый и солнечный день с максимальной температурой +31°C. Минимальная температура составит +18°C. Ветер будет слабым, и вероятность осадков минимальна.

Основные данные:

Минимальная температура: +18°C

Максимальная температура: +31°C

Ветер: 1.5 м/с ночью, до 3.1 м/с днем

Давление: 743 мм рт. ст.

Влажность: 21% ночью, 49% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 2% днем

Погода в Ивано-Франковске

Ивано-Франковск 21 августа 2025 года встретит солнечным днем с минимальной температурой +13°C и максимальной температурой +23°C. Ветер будет умеренным, а вероятность осадков минимальна.

Основные данные:

Минимальная температура: +13°C

Максимальная температура: +23°C

Ветер: 1.6 м/с ночью, до 1.4 м/с днем

Давление: 734 мм рт. ст.

Влажность: 60% ночью, 72% днем

Вероятность осадков: 2% ночью, 10% днем

Таблица с прогнозами для всех городов

Город Минимальная температура Максимальная температура Ветер (м/с) Давление (мм рт. ст.) Влажность (%) Вероятность осадков (%) Киев +18°C +27°C 1.1-2.8 743 42-61 2-28 Одесса +20°C +28°C 2.6-4.8 753 58-75 2-9 Сумы +14°C +28°C 0.5-2.2 743 40-77 2-31 Львов +15°C +21°C 1.2-1.4 731 73-79 2-8 Харьков +16°C +29°C 0.5-4.1 745 30-79 2-2 Полтава +16°C +29°C 1.6-4.5 735 33-73 2-21 Кривой Рог +16°C +31°C 0.7-3.4 751 25-66 2-2 Запорожье +19°C +31°C 1.4-1.7 749 20-56 2-2 Черновцы +17°C +29°C 0.6-2.9 743 58-73 2-10 Ровно +14°C +23°C 1.2-1.4 737 53-73 2-8 Винница +16°C +29°C 3.2-4.1 735 61-65 2-21 Херсон +18°C +32°C 1.0-5.5 756 56-68 2-22 Донецк +18°C +31°C 1.5-3.1 743 21-49 2-2 Ивано-Франковск +13°C +23°C 1.6-1.4 734 60-72 2-10

Народный прогноз погоды

Народный прогноз для 21 августа предсказывает, что если погода будет ясной и солнечной, то сентябрь будет теплым и солнечным. Если же в этот день будет дождь или пасмурно, то можно ожидать ненастье и даже бабье лето. Особое внимание стоит обратить на утренний иней: если иней на траве или деревьях, то следующий год будет богатым на урожай. Также если на рябине много ягод, то это предвестие того, что морозы наступят довольно скоро.

Прогноз погоды на 21 августа 2025 года в Украине обещает быть отличным для отдыха и активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Теплые и солнечные дни во многих городах создают идеальные условия для пикников, прогулок и путешествий. Однако не забывайте об основных рекомендациях по защите от солнечных лучей и потребности в достаточном количестве воды, чтобы избежать перегрева.

Ранее мы писали о том, что такое циклон и антициклон простыми словами и зачем это знать.