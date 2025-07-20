21 июля 2025 года в Украине ожидаются интересные изменения в погодных условиях. Лето в самом разгаре. И прогноз обещает разнообразие погодных явлений, которые будут актуальны как для жителей крупных городов, так и для сельских регионов. В этом материале от DNEWS мы подробно расскажем, какой будет погода в различных уголках Украины.

В этот день температура воздуха в Украине будет варьироваться от +20°C до +28°C в дневное время. А в ночные часы температура понизится до комфортных +15°C — +18°C. Важно помнить, что в отдельных областях возможны резкие изменения погодных условий, что может повлиять на комфорт жителей и туристов.

Прогноз погоды на 21 июля по регионам Украины

Прогноз погоды на 21 июля зависит от региона. В южных областях Украины, таких как Одесса и Херсон, температура воздуха будет на максимальных значениях — около 28°C. В западных областях, таких как Львов, температура будет немного прохладнее — около 22°C, а также возможны кратковременные дожди.

На востоке Украины, в частности в Харькове и Донецке, температура будет колебаться в пределах 24-26°C. А в центральных областях, например в Киеве, днем можно ожидать температуру 25-27°C. Это создаст комфортные условия для активного отдыха на свежем воздухе.

Ожидаются ли дожди и грозы 21 июля 2025 года

21 июля в некоторых областях Украины возможны дожди и грозы. Так, в западных областях, таких как Закарпатье и Ивано-Франковск, ожидаются кратковременные дожди. Они могут сопровождаться грозами. В центральной и восточной части Украины осадки маловероятны. Но в вечернее время возможен небольшой дождь. В Киеве и Черкассах температура останется комфортной. А вероятность дождя минимальна.

Температура в крупных городах Украины 21 июля 2025 года

В крупных городах Украины температура будет варьироваться в пределах 25-28°C. В Киеве ожидается температура 25-27°C. Это идеально подходит для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. В Одессе, Николаеве и Запорожье температура может достигнуть 28°C, в то время как в Днепре и Харькове температура составит около 25°C, что тоже создаст комфортные условия для городской жизни.

Особенности погоды в горных районах Украины

В горных районах Украины, таких как Карпаты, температура будет ниже, чем в равнинных областях. В дневное время в высокогорьях температура составит около 15-18°C, а ночью температура может опускаться до 10-12°C. Осадки в Карпатах также возможны, и местами будут наблюдаться кратковременные грозы. Для туристов, планирующих походы, важно помнить о резких изменениях погоды в горах.

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