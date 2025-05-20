С приближением лета погодные условия в Украине становятся всё более переменчивыми. Май традиционно богат на сюрпризы — от солнечного тепла до кратковременных гроз. Завтрашний день, 21 мая 2025 года, не станет исключением. Осадки, усиление ветра и температурные контрасты заставляют планировать день с учётом метеообстановки. Особенно это важно для автомобилистов, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто работает на открытом воздухе. Детальный прогноз погоды поможет избежать неприятностей и правильно организовать своё время.

Чтобы понять, чего ждать от завтрашнего дня, DNEWS рассматривает погодную ситуацию по регионам, включая крупные города. Мы проанализируем данные по температуре воздуха, вероятности осадков, направлению и силе ветра, а также атмосферному давлению. Это даст полное представление о том, как изменится погода 21 мая.

Общая метеорологическая картина по стране

Перед тем как перейти к регионам, остановимся на общих тенденциях. Завтра ожидается прохождение атмосферного фронта с запада на восток страны. Он принесёт дожди, локальные грозы и похолодание в западных и северных областях. В южных и восточных регионах ещё удержится относительно тёплая погода, но с повышенной влажностью воздуха.

Средняя температура по стране составит от +14 до +22 градусов. Ветер преимущественно западный и северо-западный, умеренный, в порывах до 12–15 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, что может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Погода в западных регионах

Запад Украины первым ощутит влияние холодного фронта. Здесь возможны обильные дожди и значительное снижение температуры. Жителям следует быть готовыми к резкой смене погодных условий.

Львов и Львовская область

Во Львове утром будет пасмурно, с дождём. Температура воздуха +12…+14 °C, днём поднимется не выше +16 °C. Ветер западный, до 14 м/с, возможны порывы. Атмосферное давление пониженное. Влажность высокая, около 85%.

Ивано-Франковск и область

Ночью и утром возможны сильные осадки. Днём дождь ослабнет, но облачность сохранится. Температура от +11 до +15 °C. Ветер западный, умеренный. В горах ожидается понижение температуры до +7 °C, местами туман.

Закарпатская область и Ужгород

В Ужгороде утром будет облачно с прояснениями. Днём ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Температура от +14 до +19 °C. Ветер западный 5–10 м/с. Влажность около 75%, давление нестабильное.

Погода в центральных регионах

Центральная часть страны находится в зоне переменной облачности и нестабильной температуры. Вероятны кратковременные осадки и ветер.

Киев и область

В столице завтра переменная облачность. Утром возможен кратковременный дождь. Температура воздуха от +13 до +17 °C. Ветер северо-западный 7–12 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы.

Винница и область

Дождливая ночь сменится облачным днём. Температура +12…+16 °C. Ветер западный, до 10 м/с. Влажность около 80%, местами ожидается понижение давления.

Черкассы и область

С утра — кратковременные осадки. Днём погода прояснится, но останется прохладной. Температура воздуха от +14 до +18 °C. Ветер умеренный, северо-западный. Облачность переменная.

Погода в южных регионах

Южные области сохранят умеренно тёплый температурный режим, но при этом не обойдётся без дождей. Влажность высокая, а ветер усилится к вечеру.

Одесса и область

Утром в Одессе — облачно, позже — дождь. Температура +15…+20 °C. Ветер западный, 10–15 м/с. Волны на море могут достигать 1,5 м. Атмосферное давление ниже нормы.

Николаев и область

Преимущественно пасмурно, возможен дождь. Температура от +16 до +21 °C. Ветер северо-западный, порывистый. Влажность до 80%, ощущается духота.

Херсон и область

В Херсоне днём возможны локальные осадки, но в целом — умеренно тёплая погода. Температура от +17 до +22 °C. Ветер западный до 12 м/с. Давление нормальное.

Погода в восточных регионах

На востоке страны погода будет теплее и суше, но местами возможны грозы. Атмосфера останется нестабильной, особенно во второй половине дня.

Харьков и область

Погода преимущественно без осадков, но возможны кратковременные дожди к вечеру. Температура воздуха от +16 до +22 °C. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Луганская область

Завтра будет ясно утром и облачно днём. Вероятность осадков низкая. Температура воздуха +18…+23 °C. Ветер переменных направлений, слабый. Влажность умеренная.

Донецк и область

В Донецкой области сохранится тёплая погода. Утром солнце, после обеда возможна гроза. Температура воздуха от +17 до +24 °C. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с.

Погода в северных регионах

Север страны почувствует влияние прохладного фронта. Здесь будет больше облаков и вероятность осадков значительно выше, чем на востоке.

Чернигов и область

Дождь ожидается в первой половине дня. После обеда — пасмурно. Температура от +13 до +17 °C. Ветер северо-западный до 13 м/с. Влажность — около 80%.

Сумы и область

В Сумах облачно, с прояснениями, возможны кратковременные осадки. Температура воздуха от +14 до +18 °C. Ветер слабый, давление стабильное. Влажность — 75%.

Житомир и область

Ночью дождь, днём — переменная облачность. Температура от +12 до +16 °C. Ветер умеренный, северный. Атмосферное давление немного ниже нормы.

Погода в Карпатах и горах

Горные районы ожидают обильные осадки, туманы и похолодание. Особенно внимательными должны быть туристы и путешественники.

Высокогорье Карпат

На высоте более 1000 м — сильные туманы, дождь и температура от +5 до +10 °C. Видимость ограничена, ветер до 15 м/с. Возможна гроза. Тем, кто планирует походы, следует пересмотреть маршруты.

Буковель и туристические зоны

Пасмурно, дождь, ветер порывистый. Температура от +10 до +14 °C. Комфортная температура сохранится лишь в первой половине дня, затем возможны ливни.

Рекомендации по погоде на 21 мая

Завтра лучше избегать длительных прогулок в дождливых регионах. Используйте зонты и непромокаемую одежду. Людям с метеозависимостью следует быть особенно внимательными. Уровень влажности и скачки давления могут вызывать головные боли и сонливость.

Если вы планируете поездки, следите за дорожной ситуацией — особенно в Карпатах и западных областях. Не забудьте проверить давление в шинах и уровень топлива: из-за осадков возможно снижение видимости на трассах.

Для тех, кто занимается сельским хозяйством, важно учитывать уровень осадков и температуру почвы — в западных регионах возможны переувлажнения.

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