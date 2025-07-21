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Погода на 22 июля 2025 года в Украине: жара до +36°C, мало осадков, идеальные условия для летних прогулок.
Погода на 22 июля 2025 года в Украине: жара до +36°C, мало осадков, идеальные условия для летних прогулок.
Общество
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Прогноз погоды на 22 июля 2025 года в Украине

22 июля 2025 года в Украине ожидается яркая, солнечная и жаркая погода. Местами температура достигнет +34°C, особенно в восточных и центральных регионах, в то время как на западе температура будет немного ниже. Этот день станет настоящим испытанием для любителей жары и отдыха на открытом воздухе. Подробности о погодных условиях по городам Украины читайте ниже в прогнозе от DNEWS.

Прогноз на 22 июля 2025 года по городам Украины

Предстоящий день будет характеризоваться комфортной жарой в дневное время и умеренно теплой ночью. Осадки маловероятны, и ветер будет слабым, что обеспечит отличные условия для летних активностей и отдыха на природе.

Киев

В столице Украины 22 июля температура днем будет колебаться от +24°C до +30°C. Ожидается, что в течение дня в Киеве будет преимущественно солнечно, с небольшими облаками. Вечером температура упадет до +24°C, и день завершится без дождей. Ветер слабый, около 1-2 м/с, а влажность будет на уровне 49%.

Запорожье

В Запорожье температура на 22 июля ожидается от +24°C ночью до +34°C в дневное время. Это будет один из самых жарких дней недели. Влажность воздуха в городе составит 38%, а вероятность осадков — минимальна. Ветер умеренный, около 3 м/с, но он не повлияет на жару.

Львов

В Львове 22 июля будет чуть прохладнее, с температурой в пределах +19°C ночью и +24°C днем. Влажность будет высокой, около 75%, но благодаря умеренному ветру (2 м/с), жара будет переноситься легче. Осадков в Львове не предсказывается, и погода в целом будет ясной с небольшими облаками.

Днепр

В Днепре температура 22 июля также будет достаточно жаркой. Ночью температура составит +24°C, а днем воздух прогреется до +34°C. Ветер в Днепре будет незначительным, а влажность в день составит 31%, что сделает день более комфортным для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Донецк

Донецк, как и другие восточные города, будет переживать очень жаркий день. Температура ночью останется на уровне +22°C, но днем она достигнет +36°C. Ветер сильнее, чем в других городах, с скоростью до 3,7 м/с, однако вероятность осадков остается низкой. Влажность в Донецке составляет 43%.

Подробности о погоде в других городах

Ниже приведены данные по погоде на 22 июля 2025 года в других крупных городах Украины:

ГородТемпература (ночь/день)Ветер, м/сВлажность, %Осадки, %
Харьков+22°C / +32°C2.255%5%
Одесса+22°C / +28°C2.065%0%
Полтава+21°C / +29°C1.860%3%
Чернигов+20°C / +30°C1.950%0%
Черкассы+22°C / +32°C2.059%0%
Ужгород+19°C / +25°C1.580%0%
Кривой Рог+23°C / +34°C2.545%1%
Ровно+19°C / +28°C1.770%5%
Хмельницкий+22°C / +30°C1.955%2%
Житомир+20°C / +29°C1.560%0%
Сумы+21°C / +30°C1.865%3%
Ивано-Франковск+18°C / +27°C1.475%0%
Миколаїв+23°C / +31°C2.250%2%
Луцк+19°C / +27°C1.960%0%
Кропивницький+22°C / +32°C2.058%0%

Советы по подготовке к жаркому дню

Для тех, кто планирует проводить день на открытом воздухе, важно помнить о некоторых мерах предосторожности. Во-первых, обязательно носите головной убор, чтобы избежать перегрева. Во-вторых, не забывайте пить много воды и использовать солнцезащитные средства, чтобы защитить кожу от воздействия солнечных лучей. Если вы собираетесь в поездки или на прогулки, планируйте их на утренние или вечерние часы, когда жара будет менее интенсивной.

Также важно учитывать прогнозы по каждому региону, так как погода в разных областях может значительно отличаться. Для тех, кто проживает в южных и восточных областях, например, в Запорожье или Донецке, нужно быть особенно осторожными с активными физическими нагрузками на жаре.

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