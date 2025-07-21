22 июля 2025 года в Украине ожидается яркая, солнечная и жаркая погода. Местами температура достигнет +34°C, особенно в восточных и центральных регионах, в то время как на западе температура будет немного ниже. Этот день станет настоящим испытанием для любителей жары и отдыха на открытом воздухе. Подробности о погодных условиях по городам Украины читайте ниже в прогнозе от DNEWS.
Прогноз на 22 июля 2025 года по городам Украины
Предстоящий день будет характеризоваться комфортной жарой в дневное время и умеренно теплой ночью. Осадки маловероятны, и ветер будет слабым, что обеспечит отличные условия для летних активностей и отдыха на природе.
Киев
В столице Украины 22 июля температура днем будет колебаться от +24°C до +30°C. Ожидается, что в течение дня в Киеве будет преимущественно солнечно, с небольшими облаками. Вечером температура упадет до +24°C, и день завершится без дождей. Ветер слабый, около 1-2 м/с, а влажность будет на уровне 49%.
Запорожье
В Запорожье температура на 22 июля ожидается от +24°C ночью до +34°C в дневное время. Это будет один из самых жарких дней недели. Влажность воздуха в городе составит 38%, а вероятность осадков — минимальна. Ветер умеренный, около 3 м/с, но он не повлияет на жару.
Львов
В Львове 22 июля будет чуть прохладнее, с температурой в пределах +19°C ночью и +24°C днем. Влажность будет высокой, около 75%, но благодаря умеренному ветру (2 м/с), жара будет переноситься легче. Осадков в Львове не предсказывается, и погода в целом будет ясной с небольшими облаками.
Днепр
В Днепре температура 22 июля также будет достаточно жаркой. Ночью температура составит +24°C, а днем воздух прогреется до +34°C. Ветер в Днепре будет незначительным, а влажность в день составит 31%, что сделает день более комфортным для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
Донецк
Донецк, как и другие восточные города, будет переживать очень жаркий день. Температура ночью останется на уровне +22°C, но днем она достигнет +36°C. Ветер сильнее, чем в других городах, с скоростью до 3,7 м/с, однако вероятность осадков остается низкой. Влажность в Донецке составляет 43%.
Подробности о погоде в других городах
Ниже приведены данные по погоде на 22 июля 2025 года в других крупных городах Украины:
|Город
|Температура (ночь/день)
|Ветер, м/с
|Влажность, %
|Осадки, %
|Харьков
|+22°C / +32°C
|2.2
|55%
|5%
|Одесса
|+22°C / +28°C
|2.0
|65%
|0%
|Полтава
|+21°C / +29°C
|1.8
|60%
|3%
|Чернигов
|+20°C / +30°C
|1.9
|50%
|0%
|Черкассы
|+22°C / +32°C
|2.0
|59%
|0%
|Ужгород
|+19°C / +25°C
|1.5
|80%
|0%
|Кривой Рог
|+23°C / +34°C
|2.5
|45%
|1%
|Ровно
|+19°C / +28°C
|1.7
|70%
|5%
|Хмельницкий
|+22°C / +30°C
|1.9
|55%
|2%
|Житомир
|+20°C / +29°C
|1.5
|60%
|0%
|Сумы
|+21°C / +30°C
|1.8
|65%
|3%
|Ивано-Франковск
|+18°C / +27°C
|1.4
|75%
|0%
|Миколаїв
|+23°C / +31°C
|2.2
|50%
|2%
|Луцк
|+19°C / +27°C
|1.9
|60%
|0%
|Кропивницький
|+22°C / +32°C
|2.0
|58%
|0%
Советы по подготовке к жаркому дню
Для тех, кто планирует проводить день на открытом воздухе, важно помнить о некоторых мерах предосторожности. Во-первых, обязательно носите головной убор, чтобы избежать перегрева. Во-вторых, не забывайте пить много воды и использовать солнцезащитные средства, чтобы защитить кожу от воздействия солнечных лучей. Если вы собираетесь в поездки или на прогулки, планируйте их на утренние или вечерние часы, когда жара будет менее интенсивной.
Также важно учитывать прогнозы по каждому региону, так как погода в разных областях может значительно отличаться. Для тех, кто проживает в южных и восточных областях, например, в Запорожье или Донецке, нужно быть особенно осторожными с активными физическими нагрузками на жаре.
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