Лето в самом разгаре, и украинцы готовятся к ещё одному жаркому дню. Прогноз погоды на 23 июля 2025 года по регионам Украины обещает разнообразие погодных условий – от комфортной прохлады на западе до настоящей жары на юге и востоке. Понимание погодной картины поможет лучше спланировать день: выбрать время для прогулки, избежать перегрева и правильно организовать отдых или рабочие дела. DNEWS подготовил подробный метеорологический обзор для каждого региона страны, основываясь на актуальных данных, включая температуру воздуха, вероятность осадков, влажность, силу ветра и исторические погодные рекорды.

Кроме того, вы узнаете, где стоит ожидать кратковременные дожди, где – ощутимый ветер, а где – рекордную жару. Этот материал будет полезен как дачникам и автомобилистам, так и тем, кто планирует поездки, мероприятия на открытом воздухе или просто не хочет оказаться под внезапным ливнем. Погода в Украине в июле меняется стремительно, поэтому стоит быть в курсе каждого температурного нюанса. Прогноз будет особенно полезен жителям и гостям Киева, Днепра, Донецка, Львова, Харькова и других областных центров. Перейдём к детальному региональному анализу на 23 июля.

Центральный регион: стабильное тепло и умеренные ветра

Несмотря на летнюю жару, центр Украины порадует умеренно комфортной погодой. Метеоусловия будут стабильными, без резких перепадов давления или опасных погодных явлений.

Температурный фон и влажность воздуха

Днём в центральных областях, включая Киев, ожидается температура около +28°C, утром – +22°C, а ночью – около +20°C. Влажность воздуха в столице варьируется от 90% в ночное время до 43% днём, что придаёт погоде ощущение лёгкой духоты в утренние часы. Давление в течение суток останется стабильным – 742 мм рт. ст., что говорит об отсутствии атмосферных возмущений.

Ветер и вероятность осадков

Скорость ветра будет колебаться от 2 м/с ночью до 4.1 м/с в дневные часы. Вероятность осадков днём в Киеве – 29%, преимущественно кратковременные, без угрозы гроз. Облака временами будут заслонять солнце, но общая картина – ясная и солнечная.

Восточный регион: жара и вероятность грозовых дождей

Восток Украины традиционно жаркий в июле. На 23 июля 2025 года прогнозируется высокая температура с характерной влажностью и возможными локальными осадками.

Температурные экстремумы и ощущение жары

В Харьковской области дневная температура поднимется до +26°C, при этом «по ощущениям» будет казаться даже немного выше. Утром температура составит около +24°C, а ночью – +22°C. Влажность остаётся на высоком уровне – 87% ночью и 67% днём, что усиливает восприятие жары.

Давление, ветер и осадки

Атмосферное давление устойчивое – около 742–743 мм. Ветер будет умеренным, до 3.8 м/с в дневные часы. Однако стоит обратить внимание на вероятность осадков – днём возможны дожди с вероятностью до 83%, вечером – около 24%. В Донецкой области картина аналогичная: жара до +31°C и высокая влажность. Дождь вероятен во второй половине дня – до 66% вероятности.

Южный регион: палящее солнце и слабый ветер

Юг Украины 23 июля будет особенно жарким. Ожидается типичное для этого региона сочетание высоких температур и сухого воздуха.

Температура и солнце

В Запорожской области температура поднимется до +33°C. Ночью – +25°C, утром – +26°C. Солнце взойдёт в 05:05 и будет светить до 20:25, обеспечивая почти 15 часов солнечного дня. УФ-индекс будет высоким, поэтому необходимо использовать солнцезащитные средства.

Атмосферные условия и ветер

Давление стабильное – 746 мм рт. ст. Влажность умеренная: около 33–62% в течение суток. Ветер – лёгкий, от 2.3 до 4.6 м/с, без сильных порывов. Вероятность осадков днём – 49%, но в целом преобладает ясная, сухая погода. Идеальный день для пляжа, если соблюдать меры предосторожности от перегрева.

Западный регион: прохлада и комфортная влажность

На западе Украины температурный режим будет наиболее мягким и комфортным. Для тех, кто не любит жару, этот регион предложит благоприятные условия.

Мягкий климат и умеренные температуры

Во Львовской области днём температура составит около +25°C, ночью – +16°C. Утро встретит +19°C, вечер – около +21°C. Влажность сохраняется на уровне 50–92%, что создаёт ощущение свежести, особенно в утренние и вечерние часы.

Осадки и ветровая активность

Вероятность осадков днём составляет около 35%, возможны кратковременные дожди, особенно во второй половине дня. Давление чуть ниже нормы – 734–735 мм, но без резких скачков. Ветер слабый, до 4.8 м/с в дневное время. Запад Украины предлагает максимально сбалансированные погодные условия на 23 июля.

Северный регион: стабильная температура и переменная облачность

На севере Украины, включая Киевскую и Черниговскую области, день будет тёплым, но без изнурительной жары. Облачность переменная, возможны кратковременные осадки.

Умеренное лето и температурная динамика

Средняя температура днём – около +28°C, утром – +22°C, ночью – +20°C. Давление 742 мм, влажность до 90% ночью и около 43% днём. Погодные условия благоприятны как для работы, так и для активного отдыха.

Вероятность осадков и ветер

Осадки вероятны в течение дня с вероятностью до 29%. Ветер до 4.1 м/с – ощутимый, но не штормовой. Такие условия идеально подходят для загородных поездок, прогулок, работы на даче и отдыха у воды.

Юго-Восточный регион: высокая температура и влажность

Юго-восток страны традиционно находится под влиянием жаркого континентального климата. Погода на 23 июля подтвердит это – жара, высокая влажность и ветер.

Температура и влажность

В Днепре температура достигнет +30°C днём, ночью – +24°C, утром – +25°C. Влажность воздуха в среднем от 45 до 74%, что усиливает субъективное ощущение жары.

Осадки, давление и ветер

Давление стабильное – 743 мм рт. ст., ветер умеренный – до 5.3 м/с. Осадки возможны, особенно в дневное время: вероятность дождя достигает 55%. Вечером – 3%. Небольшие ливни могут пройти локально, особенно на открытых территориях.

Исторические погодные рекорды 23 июля

Прогноз всегда интереснее на фоне исторических данных. За последние 130 лет максимальная температура в Украине 23 июля достигала:

+39°C – Днепр (1931)

+38°C – Харьков (1931)

+36°C – Донецк и Запорожье (2012)

+34°C – Киев (2001)

+33°C – Львов (2015, 2022)

Минимальные температуры, зафиксированные в этот день:

+4°C – Львов (1951)

+5°C – Киев (1904)

+7°C – Харьков (1968)

+10°C – Донецк, Запорожье, Днепр (1904–1983)

Эти цифры подчёркивают, насколько разной может быть погода в Украине в конце июля.

23 июля 2025 года большая часть Украины окажется во власти летнего тепла. Центр и север предложат умеренные и комфортные условия, запад — лёгкую прохладу, а восток и юг — традиционную жару. Жителям и путешественникам стоит помнить о базовых мерах безопасности:

Пейте больше воды при высокой температуре.

Избегайте длительного пребывания на солнце с 12 до 16 часов.

Используйте головные уборы и солнцезащитные очки.

Планируйте поездки, ориентируясь на вероятность осадков в вашем регионе.

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