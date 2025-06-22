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Прогноз погоды на 23 июня 2025 года по всем городам Украины. Узнайте, где будет солнце, а где возможны дожди.
Прогноз погоды на 23 июня 2025 года по всем городам Украины. Узнайте, где будет солнце, а где возможны дожди.
Общество
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Прогноз погоды на 23 июня 2025 года в Украине: прогноз по 24 городам

Лето вступает в свои права, и 23 июня 2025 года в Украине можно ожидать разнообразие погодных условий. В некоторых городах будет яркое солнце и высокие температуры, в других — дожди и облачность. Важно заранее подготовиться к изменениям погоды и знать, чего ожидать в своем регионе. В этой статье DNEWS рассмотрит прогноз погоды на 23 июня 2025 года для 24 городов Украины.

Киев

Киев 23 июня порадует солнечной погодой. Утром температура около 18°C, днем — до 26°C. Ожидается переменная облачность с небольшими прояснениями. Ветер слабый, около 3 м/с.

Харьков

В Харькове в этот день будет немного облачно, но без дождей. Утром температура около 17°C, а днем столбики термометров поднимутся до 25°C. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

Одесса

Одесса встретит 23 июня без осадков и с ярким солнцем. Утром температура составит 19°C, днем — до 27°C. Ветер юго-восточный, 5 м/с, приносящий легкую свежесть.

Днепр

Днепр ожидает переменную облачность с возможностью кратковременных дождей во второй половине дня. Утром температура около 18°C, днем — до 26°C. Ветер восточный, 3 м/с.

Донецк

В Донецке будет переменная облачность. Утром температура около 17°C, а днем — до 25°C. Вечером возможны небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

Луганск

Луганск в этот день тоже будет под облаками. Утром температура около 16°C, днем — до 24°C. Ожидаются кратковременные дожди, особенно в вечернее время. Ветер восточный, 3 м/с.

Запорожье

Запорожье встретит 23 июня с ясным небом и температурой около 18°C утром. Днем температура повысится до 26°C, и осадки не ожидаются. Ветер восточный, 3 м/с.

Львов

Львовский регион также будет наслаждаться солнечным днем. Утром температура около 16°C, днем — до 24°C. Вечером возможно небольшое ухудшение погоды с дождиками. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

Кривой Рог

В Кривом Роге погода будет в основном солнечной. Утром температура около 18°C, днем — до 26°C. Вечером возможны небольшие осадки. Ветер восточный, 3 м/с.

Николаев

Николаев встретит 23 июня ясной погодой. Утром температура около 19°C, днем — до 27°C. Ветер юго-восточный, 5 м/с, осадков не предсказывается.

Мариуполь

Мариуполь в этот день ожидает солнечную погоду. Утром температура около 18°C, днем — до 26°C. Возможны кратковременные дожди в вечернее время. Ветер восточный, 3 м/с.

Херсон

Херсон будет радовать ясным небом и теплой температурой. Утром температура около 19°C, днем — до 27°C. Ветер юго-восточный, 5 м/с.

Полтава

Полтава 23 июня будет под облаками, но осадков не предсказывается. Утром температура около 17°C, днем — до 25°C. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

Чернигов

В Чернигове будет переменная облачность, но осадков не ожидается. Утром температура около 16°C, днем — до 24°C. Ветер восточный, 3 м/с.

Черкассы

Черкассы встретят день с переменной облачностью. Утром температура около 17°C, днем — до 25°C. Возможны небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

Сумы

Сумы ожидают солнечный день с температурой около 16°C утром и до 24°C днем. Осадков не будет, ветер восточный, 3 м/с.

Житомир

Житомир будет под облаками, но без дождей. Утром температура около 16°C, днем — до 24°C. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

Винница

В Виннице будет переменная облачность, и осадки не предсказываются. Утром температура около 17°C, днем — до 25°C. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

Хмельницкий

Хмельницкий встретит 23 июня переменной облачностью. Утром температура около 17°C, днем — до 25°C. Возможны небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

Черновцы

Черновцы ожидают солнечный день. Утром температура около 16°C, днем — до 24°C. Осадков не предсказывается. Ветер восточный, 3 м/с.

Тернополь

В Тернополе погода будет переменной, с возможностью кратковременных дождей. Утром температура около 16°C, днем — до 24°C. Ветер восточный, 3 м/с.

Ровно

Ровно встретит 23 июня переменной облачностью. Утром температура около 16°C, днем — до 24°C. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 3 м/с.

Ивано-Франковск

Ивано-Франковск ожидает солнечный день. Утром температура около 16°C, днем — до 24°C. Ветер восточный, 3 м/с, осадков не предсказывается.

Ужгород

Ужгород также будет радовать солнечной погодой. Утром температура около 16°C, днем — до 24°C. Ветер восточный, 3 м/с, без осадков.

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