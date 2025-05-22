Весна уверенно приближается к своему завершению, и многие уже начинают планировать летние поездки, дачные работы или просто прогулки на свежем воздухе. Погода становится ключевым фактором, от которого зависит комфорт и безопасность этих мероприятий. Любые капризы природы — от резкого похолодания до неожиданных гроз — могут повлиять на планы и настроение. В этой статье вы найдёте подробный и актуальный прогноз погоды по регионам и городам Украины на 23 мая 2025 года. DNEWS расскажет, в каких областях будет солнечно и тепло, а где возможны осадки, как изменится температура в течение дня и стоит ли ожидать усиления ветра. Это поможет лучше подготовиться к дню и сделать его максимально продуктивным и приятным.

Общий обзор погодной ситуации на 23 мая 2025 года

На 23 мая синоптики прогнозируют разнообразную и местами нестабильную погоду на территории страны. Основное влияние окажет атмосферный фронт, который движется с запада на восток, принося облачность, локальные дожди и ветреную погоду. Однако в южных и восточных регионах сохранится сухой и тёплый климат, характерный для поздней весны.

Температурный фон варьируется от +14°С в северных и западных областях до +28°С в южных районах. Во многих городах дневные значения превысят +24°С, особенно в степных и прибрежных регионах. Ветер будет умеренным, но местами возможны порывы до 10–12 м/с. В отдельных районах прогнозируются кратковременные грозы, сопровождающиеся усилением ветра. Такой контраст между регионами требует внимательного отношения к прогнозу погоды в каждом отдельном случае.

Погода в Центральной Украине

Центральные области страны окажутся в переходной зоне между прохладным фронтом и устойчивым тёплым воздухом. Здесь ожидается умеренно тёплая погода, временами возможны осадки, особенно во второй половине дня. Общий фон погоды благоприятен для прогулок, однако не стоит забывать о зонтe.

Киев и Киевская область

В столице утро начнётся с переменной облачности, а днём возможны кратковременные осадки. Температура воздуха утром составит около +13°С, днём повысится до +21°С. Ветер северо-западный, 5–7 м/с, при порывах — до 9 м/с. Влажность воздуха останется на уровне 60–70%, что придаст лёгкую свежесть. В пригородах может быть немного прохладнее, особенно в затенённых местах и ближе к водоёмам. Возможны локальные прояснения, особенно вечером, после прохождения фронта.

Полтава и область

День обещает быть преимущественно ясным. Утром — около +12°С, днём воздух прогреется до +23°С. Ветер северный, слабый, 3–5 м/с. Атмосферное давление стабильное, что положительно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Осадков не ожидается, влажность умеренная. Это создаёт комфортные условия для работы на улице и отдыха.

Погода в Западной Украине

Запад страны окажется под воздействием влажного фронта, что обуславливает облачность, дожди и понижение температуры. Жителям стоит подготовиться к изменчивым погодным условиям в течение дня. Возможны грозы с кратковременными усилениями ветра.

Львов и Львовская область

В первой половине дня ожидается облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. После обеда вероятны грозы. Температура воздуха составит от +11°С утром до +17°С днём. Ветер северо-западный, 6–8 м/с, при грозах — порывы до 12 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, что может сказаться на самочувствии. Осадки локальные, но местами могут быть интенсивными.

Ивано-Франковск и область

Во второй половине дня вероятны кратковременные ливни. Утром температура около +10°С, днём до +16°С. Ветер северо-западный, до 9 м/с. Возможна высокая влажность воздуха — до 80%. Облачность сохранится на протяжении всего дня, с редкими прояснениями к вечеру. Пешеходам стоит быть готовыми к мокрым тротуарам и порывам ветра.

Погода в Восточной Украине

Восточные области порадуют ясной и тёплой погодой. Здесь преобладает влияние тёплой воздушной массы, и вероятность осадков минимальна. Это идеальные условия для активного отдыха и прогулок.

Харьков и Харьковская область

Ожидается солнечный день с лёгкой облачностью. Температура воздуха утром — около +15°С, днём — до +25°С. Ветер южный, слабый, 3–5 м/с. Влажность воздуха низкая, что сделает день сухим и комфортным. Облака не принесут осадков, поэтому день подойдёт для прогулок и поездок на природу. В вечерние часы сохранится тёплый фон.

Луганская область

На протяжении всего дня ясно. Температура воздуха поднимется от +14°С утром до +24°С днём. Ветер южный, 4 м/с, атмосферное давление в пределах нормы. Уровень осадков практически нулевой. Условия идеально подойдут для занятий спортом на свежем воздухе и сельскохозяйственных работ.

Погода в Южной Украине

Юг страны останется самым тёплым регионом в этот день. Здесь прогнозируется по-летнему жаркая погода с минимальной вероятностью осадков. Влажность умеренная, а ветер слабый — что делает климат максимально комфортным.

Одесса и Одесская область

С утра до вечера ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха утром +16°С, днём — до +26°С. Ветер юго-западный, 4–6 м/с. Уровень ультрафиолета может быть высоким, особенно в полуденные часы. Рекомендуется использовать солнцезащитные средства. У побережья ощущается лёгкий морской бриз, создающий приятную прохладу.

Херсон и область

День обещает быть жарким и солнечным. Температура утром около +17°С, днём — до +28°С. Ветер юго-западный, до 6 м/с. Вероятность осадков крайне низкая. Солнечные лучи будут активны, поэтому важно помнить о защите кожи. Ночью температура не опустится ниже +16°С, что сохранит тепло и вечером.

Погода в Северной Украине

На севере страны погодные условия будут переменчивыми. Утром возможна облачность, а днём — кратковременные осадки. Температура останется умеренной, без резких скачков.

Чернигов и Черниговская область

Утро начнётся с пасмурной погоды. К полудню возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +12°С утром до +19°С днём. Ветер северо-западный, 6–7 м/с. Влажность воздуха будет умеренной — около 65–70%. Осадки будут кратковременными, но могут сопровождаться ветром. Вечером ожидается прояснение.

Сумы и область

Переменная облачность сохранится в течение всего дня. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью — около +10°С, днём — до +18°С. Ветер северный, 3–5 м/с, давление стабильное. Комфортная погода для прогулок в парках и скверах.

Погода в Северо-Западной Украине

Северо-западные области окажутся на границе влажного и прохладного воздуха. Здесь ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки и умеренные температуры.

Ровно и область

В течение дня облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки ближе к вечеру. Температура воздуха от +13°С до +18°С. Ветер северо-западный, 5–6 м/с. Атмосферное давление близко к норме. Влажность повысится до 75%. Вечером возможен слабый туман в низинах.

Житомир и область

Осадки маловероятны, но облачность сохранится. Температура утром — около +11°С, днём — до +20°С. Ветер северный, 4–6 м/с. Комфортная температура позволит провести большую часть дня на свежем воздухе. Рекомендуется лёгкая ветровка.

Погода в Юго-Восточной Украине

Юго-восток порадует устойчивым тёплым климатом. Днём будет по-летнему жарко, а осадков не предвидится. Это наилучшие условия для активного отдыха и поездок на природу.

Запорожье и область

Солнечно, безоблачно, без осадков. Утром +16°С, днём — до +27°С. Ветер южный, 3–5 м/с. Низкая влажность создаст ощущение сухого тепла. Уровень ультрафиолета высокий, поэтому важно соблюдать меры предосторожности на солнце.

Днепр и область

Тёплая и ясная погода сохранится на протяжении всего дня. Температура утром — +15°С, днём — до +26°С. Ветер юго-западный, 5 м/с. Комфортные погодные условия идеально подойдут для пикников и прогулок в городских парках.

Погода в Карпатах

Карпаты будут находиться под влиянием западного фронта. Здесь сохранится влажный и прохладный климат. Возможны осадки и усиление ветра в горных районах.

Ужгород и Закарпатская область

День начнётся с облачности и возможных дождей. После обеда — прояснение. Температура от +12°С до +18°С. Ветер западный, 6–8 м/с. Влажность высокая, до 85%. Дождь будет кратковременным, но может сопровождаться усилением ветра.

Яремче и горные районы

В горной местности вероятны грозы и кратковременные ливни. Днём не выше +16°С, ветер до 10 м/с. В вечернее время похолодает до +9°С. Влажность повышенная, местами туман. Рекомендуется тёплая непромокаемая одежда при выходе в горы.

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