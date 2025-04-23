24 апреля 2025 года украинцев ожидает типично весенний день с заметными региональными контрастами. Пока одни области будут наслаждаться солнцем и тёплым воздухом, другие столкнутся с порывистым ветром, дождями и понижением температуры. Далее DNEWS приводит подробный прогноз погоды на 24 апреля 2025 по регионам Украины с указанием температуры, осадков и рекомендаций.
Такой характер погоды требует повышенного внимания со стороны метеозависимых людей, автомобилистов и тех, кто работает на открытом воздухе.
Общая метеокартина на 24 апреля
В Украину продолжают поступать холодные воздушные массы с северо-запада. Атмосферные фронты продолжают перемещаться по территории страны, принося как кратковременное улучшение погоды, так и неожиданные осадки.
Они вызывают кратковременные осадки и понижение температуры, особенно в центральных и западных областях.
Основные погодные тенденции
- Умеренное понижение температуры в центре и на севере
- Кратковременные дожди в западных регионах
- Солнечные периоды на юге и востоке страны
- Порывы ветра до 14 м/с в некоторых районах
Средняя температура воздуха составит:
днём — от +11 до +17°C,
ночью — от +3 до +8°C.
Погода в центральной части Украины
Киевская, Черкасская, Полтавская и Кировоградская области окажутся в зоне переменной облачности с возможными дождями.
Прогноз по температуре и осадкам
- Киев: до +14°C днём, ночью — около +5°C. Местами кратковременные осадки.
- Черкассы: облачно с прояснениями, +13°C, без существенных осадков.
- Полтава: переменная облачность, +12°C днём, ветер северо-западный.
- Кропивницкий: около +13°C, возможен дождь ближе к вечеру.
Рекомендация дня: Планируя день, возьмите с собой зонт и легкую куртку.
Погода в Киеве и окрестностях
В столичном регионе преобладает облачная погода. Ветер усилится, но осадки не будут значительными.
- Днём — до +14°C,
- ночью — около +6°C,
- ветер — северо-западный, 7–12 м/с.
Совет: Тем, кто чувствителен к ветру, лучше ограничить прогулки в открытых пространствах.
Погода в западной Украине
Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Волынская области — самые уязвимые к осадкам.
Осадки и температурный режим
- Львов: дожди в течение дня, до +11°C, ночью — +4°C.
- Ужгород: облачно, местами дождь, температура до +13°C.
- Ивано-Франковск: днём — до +12°C, ливневые осадки с возможным усилением ветра.
- Луцк: до +10°C, дожди, ветер северный.
Внимание: Автомобилистам стоит быть особенно осторожными на мокрой дороге.
Восточная Украина: сухо и теплее
Восточные регионы остаются под влиянием антициклона, благодаря чему здесь теплее и сухо.
- Харьков: до +17°C, ясно, без осадков.
- Луганск: +18°C, преимущественно солнечно.
- Донецк: переменная облачность, +16°C, ночью — +8°C.
Рекомендация: Отличный день для прогулок и работы на даче, но не забывайте о вечернем охлаждении.
Южная Украина: стабильное весеннее тепло
Юг Украины останется наиболее тёплым регионом на 24 апреля.
- Одесса: до +18°C, солнечно, лёгкий бриз с моря.
- Николаев: +17°C, без осадков, ветер южный.
- Херсон: около +19°C, тепло и сухо.
- Крым: +20°C, солнечно, вечером лёгкая облачность.
Совет: Используйте солнцезащитные очки и головной убор — УФ-индекс уже высокий.
Север Украины: прохладно и ветрено
В северных областях сохраняется прохладная погода с возможными осадками.
- Чернигов: облачно, дождь, +11°C.
- Сумы: переменная облачность, кратковременный дождь, +12°C.
- Житомир: ветер и осадки, температура около +10°C.
Рекомендация дня: На улицу лучше выходить с тёплой одеждой, особенно утром и вечером.
Погода в Карпатах
Горные районы остаются в зоне повышенной влажности и прохлады.
- Температура днём — от +4 до +8°C,
- ночью — до 0°C.
- Возможен мокрый снег выше 1000 м над уровнем моря.
Предупреждение: Туристам следует избегать высокогорных маршрутов из-за тумана и скользких троп.
Как погода скажется на самочувствии
Погодные изменения могут вызывать:
- головные боли,
- повышенную утомляемость,
- раздражительность у метеозависимых.
Особенно в западных и северных регионах. Важно соблюдать режим дня, тепло одеваться и ограничить физические нагрузки на открытом воздухе.
Рекомендации на день
Чтобы 24 апреля прошёл без неприятных сюрпризов:
- следите за региональными сводками погоды,
- оденьтесь по погоде — особенно утром,
- избегайте длительного пребывания на сквозняках,
- садоводам — укрыть рассаду от ветра и осадков,
- автомобилистам — соблюдать осторожность на скользких участках.
24 апреля 2025 года Украина окажется под влиянием сразу нескольких атмосферных фронтов. Это приведёт к разнообразным погодным условиям: от ясного неба на юге до дождей и холода на западе и севере. Несмотря на капризный характер погоды, большинство регионов смогут наслаждаться типичной весной — если правильно подготовиться и прочитать прогноз погоды на 24 апреля 2025.
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