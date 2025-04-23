24 апреля 2025 года украинцев ожидает типично весенний день с заметными региональными контрастами. Пока одни области будут наслаждаться солнцем и тёплым воздухом, другие столкнутся с порывистым ветром, дождями и понижением температуры. Далее DNEWS приводит подробный прогноз погоды на 24 апреля 2025 по регионам Украины с указанием температуры, осадков и рекомендаций.

Такой характер погоды требует повышенного внимания со стороны метеозависимых людей, автомобилистов и тех, кто работает на открытом воздухе.

Общая метеокартина на 24 апреля

В Украину продолжают поступать холодные воздушные массы с северо-запада. Атмосферные фронты продолжают перемещаться по территории страны, принося как кратковременное улучшение погоды, так и неожиданные осадки.

Они вызывают кратковременные осадки и понижение температуры, особенно в центральных и западных областях.

Основные погодные тенденции

Умеренное понижение температуры в центре и на севере

Кратковременные дожди в западных регионах

Солнечные периоды на юге и востоке страны

Порывы ветра до 14 м/с в некоторых районах

Средняя температура воздуха составит:

днём — от +11 до +17°C,

ночью — от +3 до +8°C.

Погода в центральной части Украины

Киевская, Черкасская, Полтавская и Кировоградская области окажутся в зоне переменной облачности с возможными дождями.

Прогноз по температуре и осадкам

Киев: до +14°C днём, ночью — около +5°C. Местами кратковременные осадки.

Черкассы: облачно с прояснениями, +13°C, без существенных осадков.

Полтава: переменная облачность, +12°C днём, ветер северо-западный.

Кропивницкий: около +13°C, возможен дождь ближе к вечеру.

Рекомендация дня: Планируя день, возьмите с собой зонт и легкую куртку.

Погода в Киеве и окрестностях

В столичном регионе преобладает облачная погода. Ветер усилится, но осадки не будут значительными.

Днём — до +14°C,

ночью — около +6°C,

ветер — северо-западный, 7–12 м/с.

Совет: Тем, кто чувствителен к ветру, лучше ограничить прогулки в открытых пространствах.

Погода в западной Украине

Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Волынская области — самые уязвимые к осадкам.

Осадки и температурный режим

Львов: дожди в течение дня, до +11°C, ночью — +4°C.

Ужгород: облачно, местами дождь, температура до +13°C.

Ивано-Франковск: днём — до +12°C, ливневые осадки с возможным усилением ветра.

Луцк: до +10°C, дожди, ветер северный.

Внимание: Автомобилистам стоит быть особенно осторожными на мокрой дороге.

Восточная Украина: сухо и теплее

Восточные регионы остаются под влиянием антициклона, благодаря чему здесь теплее и сухо.

Харьков: до +17°C, ясно, без осадков.

Луганск: +18°C, преимущественно солнечно.

Донецк: переменная облачность, +16°C, ночью — +8°C.

Рекомендация: Отличный день для прогулок и работы на даче, но не забывайте о вечернем охлаждении.

Южная Украина: стабильное весеннее тепло

Юг Украины останется наиболее тёплым регионом на 24 апреля.

Одесса: до +18°C, солнечно, лёгкий бриз с моря.

Николаев: +17°C, без осадков, ветер южный.

Херсон: около +19°C, тепло и сухо.

Крым: +20°C, солнечно, вечером лёгкая облачность.

Совет: Используйте солнцезащитные очки и головной убор — УФ-индекс уже высокий.

Север Украины: прохладно и ветрено

В северных областях сохраняется прохладная погода с возможными осадками.

Чернигов: облачно, дождь, +11°C.

Сумы: переменная облачность, кратковременный дождь, +12°C.

Житомир: ветер и осадки, температура около +10°C.

Рекомендация дня: На улицу лучше выходить с тёплой одеждой, особенно утром и вечером.

Погода в Карпатах

Горные районы остаются в зоне повышенной влажности и прохлады.

Температура днём — от +4 до +8°C,

ночью — до 0°C.

Возможен мокрый снег выше 1000 м над уровнем моря.

Предупреждение: Туристам следует избегать высокогорных маршрутов из-за тумана и скользких троп.

Как погода скажется на самочувствии

Погодные изменения могут вызывать:

головные боли,

повышенную утомляемость,

раздражительность у метеозависимых.

Особенно в западных и северных регионах. Важно соблюдать режим дня, тепло одеваться и ограничить физические нагрузки на открытом воздухе.

Рекомендации на день

Чтобы 24 апреля прошёл без неприятных сюрпризов:

следите за региональными сводками погоды,

оденьтесь по погоде — особенно утром,

избегайте длительного пребывания на сквозняках,

садоводам — укрыть рассаду от ветра и осадков,

автомобилистам — соблюдать осторожность на скользких участках.

24 апреля 2025 года Украина окажется под влиянием сразу нескольких атмосферных фронтов. Это приведёт к разнообразным погодным условиям: от ясного неба на юге до дождей и холода на западе и севере. Несмотря на капризный характер погоды, большинство регионов смогут наслаждаться типичной весной — если правильно подготовиться и прочитать прогноз погоды на 24 апреля 2025.

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