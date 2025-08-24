Завтра, 25 августа 2025 года, в Украине будет переменная облачность и небольшие дожди по всей территории. Температурные колебания будут в пределах 11-20°C. В Киеве, например, ожидается переменная облачность с небольшими дождями, температура в течение дня составит 11-20°C. В других крупных городах страны погода также будет разнообразной, но в целом, жара не ожидается. Детали — в статье от DNEWS.
Погода в Киеве на 25 августа 2025 года
В Киеве 25 августа 2025 года ожидается переменная облачность с возможными небольшими дождями. В течение дня температура будет варьироваться от 11°C до 20°C. Влажность воздуха составит 79%, и вероятность осадков — 19%. Ветер — слабый, со скоростью 2 м/с.
Погода по областям Украины
Погода в центральной части Украины
- Винница: 22°C, сплошная облачность, мелкий дождь
- Днепр: 26°C, ясно
- Житомир: 19°C, сплошная облачность, мелкий дождь
- Полтава: 24°C, ясно
- Кропивницкий: 26°C, ясно
- Черкассы: 23°C, переменная облачность
- Сумы: 21°C, сплошная облачность
Погода в южных городах Украины
- Одесса: 26°C, ясно
- Николаев: 17°C, сплошная облачность, сильный дождь
- Херсон: 29°C, ясно
Погода на востоке Украины
- Донецк: 29°C, ясно
- Луганск: 31°C, ясно
- Харьков: 26°C, переменная облачность
Погода на западе Украины
- Ивано-Франковск: 18°C, сплошная облачность, дождь
- Львов: 17°C, сильный дождь
- Тернополь: 18°C, сплошная облачность, сильный дождь
- Луцк: 15°C, сплошная облачность, дождь
- Черновцы: 18°C, сплошная облачность, сильный дождь
- Ужгород: 18°C, сплошная облачность, мелкий дождь
Погода в северных городах Украины
- Чернигов: 16°C, сплошная облачность, сильный дождь
- Ровно: 17°C, сплошная облачность, сильный дождь
- Житомир: 19°C, сплошная облачность, мелкий дождь
Прогноз для западных и центральных областей
- Запорожье: 26°C, ясно
- Киев: 20°C, переменная облачность, мелкий дождь
Прогноз осадков и температуры по регионам
Температура в центральных областях, таких как Киев и Полтава, будет в пределах 19-21°C. Ожидаются кратковременные дожди, и облачность будет переменной в течение дня.
Температура и осадки в южных регионах
На юге Украины, в таких городах как Одесса и Херсон, температура достигнет 26-29°C, при ясной погоде. Однако в конце дня возможны небольшие осадки в виде дождей.
Погода на востоке и западе Украины
На востоке страны в Донецке и Луганске ожидается солнечная погода с температурой около 29°C, в то время как на западе, в Львове и Тернополе, возможны дожди с сильной облачностью и температурой 17-19°C.
Влияние погодных условий на активность
Погода на 25 августа будет комфортной для большинства людей, однако дождливые условия в некоторых областях могут повлиять на настроение и активность. Людям с аллергиями следует быть осторожными, так как повышенная влажность может усилить симптомы.
Рекомендации для активных мероприятий
Для активных прогулок и пикников лучше выбрать регионы с ясной погодой, такие как Днепр или Одесса. Если вы планируете занятия спортом или прогулки на свежем воздухе, возьмите с собой зонтик или дождевик для защиты от возможных дождей.
Прогноз на следующие дни
С 26 августа в Украине снова будет переменная облачность с дождями в некоторых областях. Температура в течение дня будет в пределах 20-26°C, с вероятностью осадков 30%.
Долгосрочный прогноз
На следующей неделе в Украине ожидаются изменения погоды: температура будет постепенно повышаться, а осадки будут уменьшаться. Некоторые регионы, такие как Киев и Харьков, будут наслаждаться ясной и теплой погодой.
Советы для подготовки к погодным условиям
Для того чтобы чувствовать себя комфортно, рекомендуется взять с собой зонтик или дождевик, особенно если вы планируете проводить время на улице. Также не забудьте о легких куртках или свитерах для утренних и вечерних часов, когда температура будет более прохладной.
Ранее мы писали о том, что такое циклон и антициклон простыми словами и зачем это знать.