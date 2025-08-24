Завтра, 25 августа 2025 года, в Украине будет переменная облачность и небольшие дожди по всей территории. Температурные колебания будут в пределах 11-20°C. В Киеве, например, ожидается переменная облачность с небольшими дождями, температура в течение дня составит 11-20°C. В других крупных городах страны погода также будет разнообразной, но в целом, жара не ожидается. Детали — в статье от DNEWS.

Погода в Киеве на 25 августа 2025 года

В Киеве 25 августа 2025 года ожидается переменная облачность с возможными небольшими дождями. В течение дня температура будет варьироваться от 11°C до 20°C. Влажность воздуха составит 79%, и вероятность осадков — 19%. Ветер — слабый, со скоростью 2 м/с.

Погода по областям Украины

Погода в центральной части Украины

Винница: 22°C, сплошная облачность, мелкий дождь

22°C, сплошная облачность, мелкий дождь Днепр: 26°C, ясно

26°C, ясно Житомир: 19°C, сплошная облачность, мелкий дождь

19°C, сплошная облачность, мелкий дождь Полтава: 24°C, ясно

24°C, ясно Кропивницкий: 26°C, ясно

26°C, ясно Черкассы: 23°C, переменная облачность

23°C, переменная облачность Сумы: 21°C, сплошная облачность

Погода в южных городах Украины

Одесса: 26°C, ясно

26°C, ясно Николаев: 17°C, сплошная облачность, сильный дождь

17°C, сплошная облачность, сильный дождь Херсон: 29°C, ясно

Погода на востоке Украины

Донецк: 29°C, ясно

29°C, ясно Луганск: 31°C, ясно

31°C, ясно Харьков: 26°C, переменная облачность

Погода на западе Украины

Ивано-Франковск: 18°C, сплошная облачность, дождь

18°C, сплошная облачность, дождь Львов: 17°C, сильный дождь

17°C, сильный дождь Тернополь: 18°C, сплошная облачность, сильный дождь

18°C, сплошная облачность, сильный дождь Луцк: 15°C, сплошная облачность, дождь

15°C, сплошная облачность, дождь Черновцы: 18°C, сплошная облачность, сильный дождь

18°C, сплошная облачность, сильный дождь Ужгород: 18°C, сплошная облачность, мелкий дождь

Погода в северных городах Украины

Чернигов: 16°C, сплошная облачность, сильный дождь

16°C, сплошная облачность, сильный дождь Ровно: 17°C, сплошная облачность, сильный дождь

17°C, сплошная облачность, сильный дождь Житомир: 19°C, сплошная облачность, мелкий дождь

Прогноз для западных и центральных областей

Запорожье: 26°C, ясно

26°C, ясно Киев: 20°C, переменная облачность, мелкий дождь

Прогноз осадков и температуры по регионам

Температура в центральных областях, таких как Киев и Полтава, будет в пределах 19-21°C. Ожидаются кратковременные дожди, и облачность будет переменной в течение дня.

Температура и осадки в южных регионах

На юге Украины, в таких городах как Одесса и Херсон, температура достигнет 26-29°C, при ясной погоде. Однако в конце дня возможны небольшие осадки в виде дождей.

Погода на востоке и западе Украины

На востоке страны в Донецке и Луганске ожидается солнечная погода с температурой около 29°C, в то время как на западе, в Львове и Тернополе, возможны дожди с сильной облачностью и температурой 17-19°C.

Влияние погодных условий на активность

Погода на 25 августа будет комфортной для большинства людей, однако дождливые условия в некоторых областях могут повлиять на настроение и активность. Людям с аллергиями следует быть осторожными, так как повышенная влажность может усилить симптомы.

Рекомендации для активных мероприятий

Для активных прогулок и пикников лучше выбрать регионы с ясной погодой, такие как Днепр или Одесса. Если вы планируете занятия спортом или прогулки на свежем воздухе, возьмите с собой зонтик или дождевик для защиты от возможных дождей.

Прогноз на следующие дни

С 26 августа в Украине снова будет переменная облачность с дождями в некоторых областях. Температура в течение дня будет в пределах 20-26°C, с вероятностью осадков 30%.

Долгосрочный прогноз

На следующей неделе в Украине ожидаются изменения погоды: температура будет постепенно повышаться, а осадки будут уменьшаться. Некоторые регионы, такие как Киев и Харьков, будут наслаждаться ясной и теплой погодой.

Советы для подготовки к погодным условиям

Для того чтобы чувствовать себя комфортно, рекомендуется взять с собой зонтик или дождевик, особенно если вы планируете проводить время на улице. Также не забудьте о легких куртках или свитерах для утренних и вечерних часов, когда температура будет более прохладной.

