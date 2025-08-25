Летние дни подходят к концу, и всё больше украинцев интересуются, какой будет погода в последнюю неделю августа. 26 августа 2025 года обещает быть насыщенным на погодные явления в разных уголках страны. Небо затянуто облаками, в некоторых областях прольются дожди, а в других порадует солнце. Такая переменчивая картина требует особого внимания — особенно для тех, кто планирует поездки, работы на открытом воздухе или мероприятия на свежем воздухе.
Детальный прогноз от DNEWS поможет заранее подготовиться к любой погодной ситуации. Ниже вы найдёте всю информацию: от температурного режима и осадков до ветра и влажности. Приведены данные как по столице, так и по всем областным центрам Украины.
Общая погодная картина по Украине
Перед тем как перейти к детальному анализу по регионам, рассмотрим общие тенденции. 26 августа на большей части территории Украины преобладает облачная и пасмурная погода. Атмосферное давление в пределах нормы, однако повышенная влажность и северо-западный ветер могут усилить ощущение прохлады. В утренние часы возможен мелкий дождь в ряде регионов.
Наблюдается понижение температуры по сравнению с предыдущими днями. Утренняя прохлада в сочетании с ветром может создать впечатление ранней осени.
Прогноз по столице: погода в Киеве
Погода в Киеве 26 августа отличается нестабильностью и влажностью. В течение суток ожидается сплошная облачность и периодические дожди. Температурный диапазон — от +12°C ночью до +19°C днём.
Детальный почасовой прогноз в Киеве
Ниже представлена разбивка погоды по часам:
- 00:00 — +13°C, 66% влажность, давление 744 мм, ветер юго-западный 2 м/с, облачно
- 03:00 — +13°C, 71% влажность, 743 мм, юго-западный ветер, облачно
- 06:00 — +12°C, 79% влажность, 743 мм, западный ветер, слабый дождь
- 09:00 — +14°C, 74% влажность, 743 мм, юго-западный ветер, мелкий дождь
- 12:00 — +16°C, 63% влажность, 743 мм, западный ветер, слабый дождь
- 15:00 — +18°C, 55% влажность, 743 мм, западный ветер, дождь
- 18:00 — +18°C, 58% влажность, 743 мм, западный ветер, дождь
- 21:00 — +15°C, 70% влажность, 744 мм, западный ветер, облачно
Суммарная вероятность осадков достигает 63% во второй половине дня, а уровень ультрафиолетового излучения остаётся низким — UV-индекс 2.
Длительность дня 26 августа
С каждым днём световой день укорачивается. 26 августа:
- Восход солнца: 06:03:26
- Закат солнца: 19:55:28
- Световой день: 13 часов 52 минуты
Это следует учитывать при планировании загородных поездок и вечерних прогулок.
Температура и погодные условия в регионах
Чтобы вы могли лучше подготовиться, ниже приведён подробный прогноз по областным центрам. Погодные условия различаются в зависимости от географического положения.
Центральная Украина
Погода в центральных областях преимущественно облачная, местами возможен дождь.
- Винница: +14°C, сплошная облачность, дождь
- Житомир: +14°C, сплошная облачность
- Кропивницкий: +20°C, ясно
- Полтава: +17°C, переменная облачность
- Черкассы: +18°C, переменная облачность
Температурный фон комфортный, но прохладное утро требует лёгкой верхней одежды.
Западная Украина
Запад будет наиболее прохладным регионом страны 26 августа. Здесь преобладает сплошная облачность и осадки.
- Львов: +11°C, сплошная облачность, мелкий дождь
- Ивано-Франковск: +11°C, небольшая облачность
- Ужгород: +15°C, сплошная облачность
- Тернополь: +11°C, облачно с прояснениями, мелкий дождь
- Ровно: +11°C, сплошная облачность, дождь
- Луцк: +12°C, сплошная облачность
- Хмельницкий: +11°C, сплошная облачность
- Черновцы: +12°C, сплошная облачность, дождь
Плотные облака и дождливая атмосфера создают ощущение осеннего дня. Влажность высокая — до 80%.
Восточная Украина
На востоке — преимущественно без осадков, с переменной облачностью.
- Харьков: +17°C, сплошная облачность
- Донецк: +20°C, облачно с прояснениями
- Луганск: +22°C, сплошная облачность
- Сумы: +18°C, облачно с прояснениями
Погода благоприятна для прогулок и работы на открытом воздухе, но желательно иметь под рукой зонт — возможны кратковременные осадки.
Южная Украина и побережье
Южные регионы порадуют ясным и тёплым днём.
- Одесса: +22°C, переменная облачность
- Николаев: +11°C, сплошная облачность, мелкий дождь
- Херсон: +22°C, ясно
- Запорожье: +21°C, небольшая облачность
- Симферополь: +24°C, небольшая облачность
Температура наиболее комфортна, особенно в Крыму и на побережье Чёрного моря. Отличный день для отдыха у воды или прогулки по городу.
Север Украины
На севере — преимущественно переменная облачность, с прояснениями и редкими дождями.
- Чернигов: +17°C, ясно
- Киев: +12…+19°C, сплошная облачность, дождь
Север отличается контрастной погодой: в столице дожди, а в Чернигове — солнечно и спокойно. Разница в погоде на расстоянии всего 150 км подчёркивает региональные особенности атмосферы.
Рекомендации на 26 августа
В условиях переменчивой погоды важно заранее подготовиться:
- Водителям стоит следить за дорожным покрытием, особенно утром, когда возможна высокая влажность.
- Жителям западных областей рекомендуется взять с собой зонт и тёплую кофту.
- В центральных и восточных регионах — одежда по погоде, возможны кратковременные осадки.
- На юге — идеальный день для отдыха на открытом воздухе.
Народные приметы на 26 августа
Согласно народному календарю, 26 августа — день Тихона. Считается, что если в этот день идёт дождь — осень будет мокрой, а если ясно — ждать сухой погоды в сентябре.
Приметы:
- Много паутины в воздухе — к сухой погоде
- Гуси плотно прижимаются друг к другу — к ночному похолоданию
- Если в поле слышны кузнечики — ещё долго будет тепло
Наблюдения за природой дают дополнительные ориентиры и подтверждают прогноз синоптиков.
Когда снова потеплеет
Судя по долгосрочным прогнозам, уже с 28 августа ожидается потепление:
- 28 августа — до +23°C, облачно с прояснениями
- 29 августа — ясно, до +29°C
- 30 августа — +30°C, небольшая облачность
- 31 августа — переменная облачность, до +26°C
Следовательно, 26 августа можно считать последним прохладным днём перед возвращением жары.
