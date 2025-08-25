Понедельник, 25 августа, 2025
20.4 C
Киев
type here...
Прогноз погоды на 26 августа 2025 года в Украине: осадки в центре и на западе, тепло на юге и востоке. Детальный обзор по всем регионам.
Прогноз погоды на 26 августа 2025 года в Украине: осадки в центре и на западе, тепло на юге и востоке. Детальный обзор по всем регионам.
Общество
Время чтения 1 мин.

Прогноз погоды на 26 августа 2025 года в Украине: подробный обзор по регионам

Летние дни подходят к концу, и всё больше украинцев интересуются, какой будет погода в последнюю неделю августа. 26 августа 2025 года обещает быть насыщенным на погодные явления в разных уголках страны. Небо затянуто облаками, в некоторых областях прольются дожди, а в других порадует солнце. Такая переменчивая картина требует особого внимания — особенно для тех, кто планирует поездки, работы на открытом воздухе или мероприятия на свежем воздухе.

Детальный прогноз от DNEWS поможет заранее подготовиться к любой погодной ситуации. Ниже вы найдёте всю информацию: от температурного режима и осадков до ветра и влажности. Приведены данные как по столице, так и по всем областным центрам Украины.

Общая погодная картина по Украине

Перед тем как перейти к детальному анализу по регионам, рассмотрим общие тенденции. 26 августа на большей части территории Украины преобладает облачная и пасмурная погода. Атмосферное давление в пределах нормы, однако повышенная влажность и северо-западный ветер могут усилить ощущение прохлады. В утренние часы возможен мелкий дождь в ряде регионов.

Наблюдается понижение температуры по сравнению с предыдущими днями. Утренняя прохлада в сочетании с ветром может создать впечатление ранней осени.

Прогноз по столице: погода в Киеве

Погода в Киеве 26 августа отличается нестабильностью и влажностью. В течение суток ожидается сплошная облачность и периодические дожди. Температурный диапазон — от +12°C ночью до +19°C днём.

Детальный почасовой прогноз в Киеве

Ниже представлена разбивка погоды по часам:

  • 00:00 — +13°C, 66% влажность, давление 744 мм, ветер юго-западный 2 м/с, облачно
  • 03:00 — +13°C, 71% влажность, 743 мм, юго-западный ветер, облачно
  • 06:00 — +12°C, 79% влажность, 743 мм, западный ветер, слабый дождь
  • 09:00 — +14°C, 74% влажность, 743 мм, юго-западный ветер, мелкий дождь
  • 12:00 — +16°C, 63% влажность, 743 мм, западный ветер, слабый дождь
  • 15:00 — +18°C, 55% влажность, 743 мм, западный ветер, дождь
  • 18:00 — +18°C, 58% влажность, 743 мм, западный ветер, дождь
  • 21:00 — +15°C, 70% влажность, 744 мм, западный ветер, облачно

Суммарная вероятность осадков достигает 63% во второй половине дня, а уровень ультрафиолетового излучения остаётся низким — UV-индекс 2.

Длительность дня 26 августа

С каждым днём световой день укорачивается. 26 августа:

  • Восход солнца: 06:03:26
  • Закат солнца: 19:55:28
  • Световой день: 13 часов 52 минуты

Это следует учитывать при планировании загородных поездок и вечерних прогулок.

Температура и погодные условия в регионах

Чтобы вы могли лучше подготовиться, ниже приведён подробный прогноз по областным центрам. Погодные условия различаются в зависимости от географического положения.

Центральная Украина

Погода в центральных областях преимущественно облачная, местами возможен дождь.

  • Винница: +14°C, сплошная облачность, дождь
  • Житомир: +14°C, сплошная облачность
  • Кропивницкий: +20°C, ясно
  • Полтава: +17°C, переменная облачность
  • Черкассы: +18°C, переменная облачность

Температурный фон комфортный, но прохладное утро требует лёгкой верхней одежды.

Западная Украина

Запад будет наиболее прохладным регионом страны 26 августа. Здесь преобладает сплошная облачность и осадки.

  • Львов: +11°C, сплошная облачность, мелкий дождь
  • Ивано-Франковск: +11°C, небольшая облачность
  • Ужгород: +15°C, сплошная облачность
  • Тернополь: +11°C, облачно с прояснениями, мелкий дождь
  • Ровно: +11°C, сплошная облачность, дождь
  • Луцк: +12°C, сплошная облачность
  • Хмельницкий: +11°C, сплошная облачность
  • Черновцы: +12°C, сплошная облачность, дождь

Плотные облака и дождливая атмосфера создают ощущение осеннего дня. Влажность высокая — до 80%.

Восточная Украина

На востоке — преимущественно без осадков, с переменной облачностью.

  • Харьков: +17°C, сплошная облачность
  • Донецк: +20°C, облачно с прояснениями
  • Луганск: +22°C, сплошная облачность
  • Сумы: +18°C, облачно с прояснениями

Погода благоприятна для прогулок и работы на открытом воздухе, но желательно иметь под рукой зонт — возможны кратковременные осадки.

Южная Украина и побережье

Южные регионы порадуют ясным и тёплым днём.

  • Одесса: +22°C, переменная облачность
  • Николаев: +11°C, сплошная облачность, мелкий дождь
  • Херсон: +22°C, ясно
  • Запорожье: +21°C, небольшая облачность
  • Симферополь: +24°C, небольшая облачность

Температура наиболее комфортна, особенно в Крыму и на побережье Чёрного моря. Отличный день для отдыха у воды или прогулки по городу.

Север Украины

На севере — преимущественно переменная облачность, с прояснениями и редкими дождями.

  • Чернигов: +17°C, ясно
  • Киев: +12…+19°C, сплошная облачность, дождь

Север отличается контрастной погодой: в столице дожди, а в Чернигове — солнечно и спокойно. Разница в погоде на расстоянии всего 150 км подчёркивает региональные особенности атмосферы.

Рекомендации на 26 августа

В условиях переменчивой погоды важно заранее подготовиться:

  • Водителям стоит следить за дорожным покрытием, особенно утром, когда возможна высокая влажность.
  • Жителям западных областей рекомендуется взять с собой зонт и тёплую кофту.
  • В центральных и восточных регионах — одежда по погоде, возможны кратковременные осадки.
  • На юге — идеальный день для отдыха на открытом воздухе.

Народные приметы на 26 августа

Согласно народному календарю, 26 августа — день Тихона. Считается, что если в этот день идёт дождь — осень будет мокрой, а если ясно — ждать сухой погоды в сентябре.

Приметы:

  • Много паутины в воздухе — к сухой погоде
  • Гуси плотно прижимаются друг к другу — к ночному похолоданию
  • Если в поле слышны кузнечики — ещё долго будет тепло

Наблюдения за природой дают дополнительные ориентиры и подтверждают прогноз синоптиков.

Когда снова потеплеет

Судя по долгосрочным прогнозам, уже с 28 августа ожидается потепление:

  • 28 августа — до +23°C, облачно с прояснениями
  • 29 августа — ясно, до +29°C
  • 30 августа — +30°C, небольшая облачность
  • 31 августа — переменная облачность, до +26°C

Следовательно, 26 августа можно считать последним прохладным днём перед возвращением жары.

Ранее мы писали о том, что возможны смерчи и торнадо в Украине: чего ждать от лета 2025 года.

Горячее за неделю

Общество

В Полтавской области прозвучала радиационная тревога: что сообщили в ОВА

0
Ночная радиационная тревога в Полтавской области оказалась ложной — в ОВА сообщили о техническом сбое в системе оповещения.
Статьи

Что лучше ChatGPT, Grok или DeepSeek: сравнение и рекомендации

0
Сравнение ChatGPT, Grok и DeepSeek: преимущества, отличия, таблица, примеры использования и рекомендации для разных пользователей.
Общество

Прогноз погоды на 25 августа 2025 года в Украине

0
Прогноз погоды на 25 августа 2025 в Украине: переменная облачность, мелкий дождь, температура 11-20°C. Узнайте, какая погода в вашем городе.
Культура

Симбочку и ещё 6 топовых украинских блогеров заблокировали в Instagram: за что пострадали аккаунты

0
Instagram заблокировал Симбочку и других блогеров за рекламу казино. Что именно нарушили аккаунты и как государство борется с рекламой?
Культура

Какой праздник 22 августа — народные приметы, церковные праздники, день в истории

0
22 августа — день памяти апостола Матфея, народные приметы, именины, церковные традиции и праздники в разных странах.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Проверенный гороскоп на 26 августа 2025 года для всех знаков Зодиака
Следующая статья
Как защитить багаж в аэропорту и не перепутать чемодан среди сотен других

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Прогноз погоды на 20 августа 2025 года в Украине: что ждать от погоды

0
Прогноз погоды на 20 августа 2025 года в Украине: температурные колебания, вероятность осадков, лучшие рекомендации для отдыха.

Как засолить сало в домашних условиях: 5 проверенных способов

0
Проверенные способы засолки сала помогут добиться насыщенного вкуса, плотной текстуры и длительного хранения без лишних хлопот.

В Украине стартовала программа «Пакет школьника»: как получить 5 000 гривен через «Дію»

0
Родители первоклассников могут получить 5 000 гривен через приложение "Дія" для покупки школьных принадлежностей, одежды и обуви.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.