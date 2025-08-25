Летние дни подходят к концу, и всё больше украинцев интересуются, какой будет погода в последнюю неделю августа. 26 августа 2025 года обещает быть насыщенным на погодные явления в разных уголках страны. Небо затянуто облаками, в некоторых областях прольются дожди, а в других порадует солнце. Такая переменчивая картина требует особого внимания — особенно для тех, кто планирует поездки, работы на открытом воздухе или мероприятия на свежем воздухе.

Детальный прогноз от DNEWS поможет заранее подготовиться к любой погодной ситуации. Ниже вы найдёте всю информацию: от температурного режима и осадков до ветра и влажности. Приведены данные как по столице, так и по всем областным центрам Украины.

Общая погодная картина по Украине

Перед тем как перейти к детальному анализу по регионам, рассмотрим общие тенденции. 26 августа на большей части территории Украины преобладает облачная и пасмурная погода. Атмосферное давление в пределах нормы, однако повышенная влажность и северо-западный ветер могут усилить ощущение прохлады. В утренние часы возможен мелкий дождь в ряде регионов.

Наблюдается понижение температуры по сравнению с предыдущими днями. Утренняя прохлада в сочетании с ветром может создать впечатление ранней осени.

Прогноз по столице: погода в Киеве

Погода в Киеве 26 августа отличается нестабильностью и влажностью. В течение суток ожидается сплошная облачность и периодические дожди. Температурный диапазон — от +12°C ночью до +19°C днём.

Детальный почасовой прогноз в Киеве

Ниже представлена разбивка погоды по часам:

00:00 — +13°C, 66% влажность, давление 744 мм, ветер юго-западный 2 м/с, облачно

— +13°C, 66% влажность, давление 744 мм, ветер юго-западный 2 м/с, облачно 03:00 — +13°C, 71% влажность, 743 мм, юго-западный ветер, облачно

— +13°C, 71% влажность, 743 мм, юго-западный ветер, облачно 06:00 — +12°C, 79% влажность, 743 мм, западный ветер, слабый дождь

— +12°C, 79% влажность, 743 мм, западный ветер, слабый дождь 09:00 — +14°C, 74% влажность, 743 мм, юго-западный ветер, мелкий дождь

— +14°C, 74% влажность, 743 мм, юго-западный ветер, мелкий дождь 12:00 — +16°C, 63% влажность, 743 мм, западный ветер, слабый дождь

— +16°C, 63% влажность, 743 мм, западный ветер, слабый дождь 15:00 — +18°C, 55% влажность, 743 мм, западный ветер, дождь

— +18°C, 55% влажность, 743 мм, западный ветер, дождь 18:00 — +18°C, 58% влажность, 743 мм, западный ветер, дождь

— +18°C, 58% влажность, 743 мм, западный ветер, дождь 21:00 — +15°C, 70% влажность, 744 мм, западный ветер, облачно

Суммарная вероятность осадков достигает 63% во второй половине дня, а уровень ультрафиолетового излучения остаётся низким — UV-индекс 2.

Длительность дня 26 августа

С каждым днём световой день укорачивается. 26 августа:

Восход солнца : 06:03:26

: 06:03:26 Закат солнца : 19:55:28

: 19:55:28 Световой день: 13 часов 52 минуты

Это следует учитывать при планировании загородных поездок и вечерних прогулок.

Температура и погодные условия в регионах

Чтобы вы могли лучше подготовиться, ниже приведён подробный прогноз по областным центрам. Погодные условия различаются в зависимости от географического положения.

Центральная Украина

Погода в центральных областях преимущественно облачная, местами возможен дождь.

Винница : +14°C, сплошная облачность, дождь

: +14°C, сплошная облачность, дождь Житомир : +14°C, сплошная облачность

: +14°C, сплошная облачность Кропивницкий : +20°C, ясно

: +20°C, ясно Полтава : +17°C, переменная облачность

: +17°C, переменная облачность Черкассы: +18°C, переменная облачность

Температурный фон комфортный, но прохладное утро требует лёгкой верхней одежды.

Западная Украина

Запад будет наиболее прохладным регионом страны 26 августа. Здесь преобладает сплошная облачность и осадки.

Львов : +11°C, сплошная облачность, мелкий дождь

: +11°C, сплошная облачность, мелкий дождь Ивано-Франковск : +11°C, небольшая облачность

: +11°C, небольшая облачность Ужгород : +15°C, сплошная облачность

: +15°C, сплошная облачность Тернополь : +11°C, облачно с прояснениями, мелкий дождь

: +11°C, облачно с прояснениями, мелкий дождь Ровно : +11°C, сплошная облачность, дождь

: +11°C, сплошная облачность, дождь Луцк : +12°C, сплошная облачность

: +12°C, сплошная облачность Хмельницкий : +11°C, сплошная облачность

: +11°C, сплошная облачность Черновцы: +12°C, сплошная облачность, дождь

Плотные облака и дождливая атмосфера создают ощущение осеннего дня. Влажность высокая — до 80%.

Восточная Украина

На востоке — преимущественно без осадков, с переменной облачностью.

Харьков : +17°C, сплошная облачность

: +17°C, сплошная облачность Донецк : +20°C, облачно с прояснениями

: +20°C, облачно с прояснениями Луганск : +22°C, сплошная облачность

: +22°C, сплошная облачность Сумы: +18°C, облачно с прояснениями

Погода благоприятна для прогулок и работы на открытом воздухе, но желательно иметь под рукой зонт — возможны кратковременные осадки.

Южная Украина и побережье

Южные регионы порадуют ясным и тёплым днём.

Одесса : +22°C, переменная облачность

: +22°C, переменная облачность Николаев : +11°C, сплошная облачность, мелкий дождь

: +11°C, сплошная облачность, мелкий дождь Херсон : +22°C, ясно

: +22°C, ясно Запорожье : +21°C, небольшая облачность

: +21°C, небольшая облачность Симферополь: +24°C, небольшая облачность

Температура наиболее комфортна, особенно в Крыму и на побережье Чёрного моря. Отличный день для отдыха у воды или прогулки по городу.

Север Украины

На севере — преимущественно переменная облачность, с прояснениями и редкими дождями.

Чернигов : +17°C, ясно

: +17°C, ясно Киев: +12…+19°C, сплошная облачность, дождь

Север отличается контрастной погодой: в столице дожди, а в Чернигове — солнечно и спокойно. Разница в погоде на расстоянии всего 150 км подчёркивает региональные особенности атмосферы.

Рекомендации на 26 августа

В условиях переменчивой погоды важно заранее подготовиться:

Водителям стоит следить за дорожным покрытием, особенно утром, когда возможна высокая влажность.

Жителям западных областей рекомендуется взять с собой зонт и тёплую кофту.

В центральных и восточных регионах — одежда по погоде, возможны кратковременные осадки.

На юге — идеальный день для отдыха на открытом воздухе.

Народные приметы на 26 августа

Согласно народному календарю, 26 августа — день Тихона. Считается, что если в этот день идёт дождь — осень будет мокрой, а если ясно — ждать сухой погоды в сентябре.

Приметы:

Много паутины в воздухе — к сухой погоде

Гуси плотно прижимаются друг к другу — к ночному похолоданию

Если в поле слышны кузнечики — ещё долго будет тепло

Наблюдения за природой дают дополнительные ориентиры и подтверждают прогноз синоптиков.

Когда снова потеплеет

Судя по долгосрочным прогнозам, уже с 28 августа ожидается потепление:

28 августа — до +23°C, облачно с прояснениями

— до +23°C, облачно с прояснениями 29 августа — ясно, до +29°C

— ясно, до +29°C 30 августа — +30°C, небольшая облачность

— +30°C, небольшая облачность 31 августа — переменная облачность, до +26°C

Следовательно, 26 августа можно считать последним прохладным днём перед возвращением жары.

Ранее мы писали о том, что возможны смерчи и торнадо в Украине: чего ждать от лета 2025 года.