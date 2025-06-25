Прогноз погоды на 26 июня 2025 года в Украине обещает быть разнообразным и непредсказуемым. В разных городах страны температура, осадки и другие атмосферные условия могут сильно отличаться. Подготовьтесь к летним переменам и узнайте, как именно будет выглядеть погода в вашем городе. В этой статье DNEWS разберет особенности прогноза погоды для 24 украинских городов, чтобы вы могли заранее планировать свои дела.

Прогноз погоды в Киеве

Киев 26 июня 2025 года встретит жителей жарким днем. Ожидается, что температура в столице поднимется до 29°C. Вечером возможно небольшое похолодание, но в целом погода будет комфортной. Ветер будет слабым, а облачность — переменной. Дождей не предсказывается, поэтому это отличный день для прогулок по городу.

Погода в Киеве в этот день будет довольно стабильной, но стоит помнить о возможных вечерних грозах. В целом, день будет ясным, с небольшими облаками, которые не должны сильно повлиять на температурные показатели.

Прогноз для Одессы

Одесса 26 июня порадует своих жителей жарким и солнечным днем. Температура в дневные часы составит около 30°C, а к вечеру температура немного снизится, но останется комфортной для отдыха у моря. Ожидается, что ветер будет умеренным, а осадки маловероятны.

Для жителей Одессы этот день будет отличным для пляжного отдыха и вечерних прогулок вдоль набережной. Умеренные ветры помогут создать комфортные условия для всех, кто решит провести день на свежем воздухе.

Прогноз для Львова

Львов 26 июня будет в основном облачным, но без дождей. Температура днем составит около 27°C. Ветер будет слабым, а влажность в воздухе повысится, что сделает погоду в городе довольно душной. Однако вечернее похолодание принесет облегчение, и температура снизится до комфортных значений.

Для жителей Львова это будет прекрасный день для прогулок по историческим улицам города. Дневная жара будет умеренной, а вечер подарит долгожданное охлаждение.

Прогноз для Харькова

Харьков 26 июня встретит своих жителей жарким днем с температурой около 32°C. В течение дня возможны кратковременные дожди, однако они не должны сильно повлиять на погоду в городе. Вечером температура постепенно снизится, а воздух станет свежим и приятным.

Жителям Харькова стоит быть готовыми к жаркому и влажному дню. Однако в вечернее время воздух будет приятным, и можно будет насладиться прохладой.

Прогноз для Днепра

Днепр 26 июня окажется под влиянием высоких температур, и днем температура достигнет 30°C. Ожидаются небольшие дожди во второй половине дня, что сделает погоду немного более влажной. Ветер будет слабым, а облачность переменной.

Этот день будет подходящим для тех, кто предпочитает отдых на свежем воздухе, но стоит помнить о возможности дождей. Вечером температура немного снизится, и станет приятно прохладно.

Прогноз для Запорожья

Запорожье 26 июня будет также жарким. Температура днем будет колебаться в пределах 31°C, но дожди не ожидаются. Ветер будет слабым, и облачность переменной. Вечером температура начнет снижаться до комфортных значений.

Для жителей Запорожья этот день будет хорош для активного отдыха на природе. Дожди маловероятны, и погода будет вполне благоприятной для длительных прогулок.

Прогноз для Черкасс

Черкассы 26 июня будут переживать жаркий день с температурой до 30°C. Дожди маловероятны, однако воздух будет влажным, что придаст дню некоторую душность. Вечером температура немного снизится, и будет вполне комфортно для отдыха на улице.

Для жителей Черкасс это будет отличный день для посещения парков и прогулок на свежем воздухе. Погода будет стабильной, и можно не беспокоиться о дождях.

Прогноз для Полтавы

Полтава 26 июня 2025 года будет наслаждаться солнечным днем. Температура в городе составит около 28°C, и хотя дожди маловероятны, возможна небольшая облачность. Ветер будет слабым, а влажность воздуха — средней.

Этот день будет приятным для прогулок по центру города или пикников в парках. Погода будет достаточно комфортной для длительного пребывания на улице, и не ожидается сильной жары.

Прогноз для Чернигова

Чернигов 26 июня встретит своих жителей с температурой около 28°C. В течение дня будет облачно, но без осадков. Ветер слабый, а воздух в целом будет влажным. К вечеру температура снизится до более комфортных значений.

Это будет приятный день для прогулок по городу или активного отдыха на природе. Облачность не помешает тем, кто решит провести время на свежем воздухе.

Прогноз для Ивано-Франковска

Ивано-Франковск 26 июня будет в основном ясным и солнечным. Температура в дневное время составит около 27°C. Ветер будет слабым, а осадки не ожидаются. Вечером температура немного понизится, что сделает погоду комфортной для вечерних прогулок.

Этот день будет прекрасным для того, чтобы насладиться природой в окрестностях города. Погода не будет слишком жаркой, и можно будет наслаждаться летними прогулками.

Прогноз для Луганска

Луганск 26 июня встретит жителей жарким днем, с температурой до 32°C. Облачность будет переменной, но осадков не предсказывается. Ветер будет слабым, и высокая влажность может сделать день довольно душным. Вечером температура немного снизится.

Для жителей Луганска этот день будет хорош для активного отдыха, но стоит готовиться к жаркой погоде.

Прогноз для Сум

Сумы 26 июня будут подвержены жарким условиям, с температурой около 30°C. Ветер будет слабым, а облачность переменной. Дожди маловероятны, и весь день обещает быть ясным.

Для жителей Сум это будет отличный день для прогулок на свежем воздухе или активного отдыха в парках города.

Прогноз для Хмельницкого

Хмельницкий 26 июня 2025 года будет жарким. Температура днем составит около 30°C, и дожди не ожидаются. Ветер будет слабым, и облачность будет переменной. Вечером температура немного снизится.

Этот день будет хорош для посещения парков и прогулок на свежем воздухе, так как погода будет стабильной и достаточно теплой.

Прогноз для Тернополя

Тернополь 26 июня встретит жителей теплым днем с температурой около 28°C. Ожидается, что в течение дня не будет дождей, а облачность будет переменной. Ветер будет слабым.

Для жителей Тернополя это будет прекрасный день для прогулок по городу или на природе. Температура будет комфортной и не слишком высокой.

Прогноз для Ровно

Ровно 26 июня будет переживать жаркий день с температурой около 30°C. Дожди маловероятны, однако облачность может быть переменной. Ветер будет слабым, и вечером температура немного снизится.

Этот день будет хорош для активного отдыха на свежем воздухе и прогулок по городу.

Прогноз для Житомира

Житомир 26 июня будет в основном солнечным, с температурой около 29°C. Дожди не ожидаются, а облачность будет переменной. Ветер будет слабым, и температура к вечеру немного снизится.

Для жителей Житомира это будет хороший день для отдыха на свежем воздухе и активных прогулок по городу.

Прогноз для Миколаєва

Николаев 26 июня будет жарким, с температурой до 31°C. Ветер будет умеренным, а облачность переменной. Дожди не предсказываются. Вечером температура снизится, и день завершится комфортной прохладой.

Это будет хороший день для прогулок по городу и отдыха на природе, но стоит подготовиться к жарким условиям.

Прогноз для Кропивницького

Кропивницький 26 июня встретит жарким днем с температурой около 30°C. Ожидаются переменные облака и небольшой ветер. Дожди не предсказываются, и вечер принесет некоторое охлаждение.

Для жителей Кропивницького это будет отличный день для прогулок на свежем воздухе и отдыха на природе.

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