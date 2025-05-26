Погода — не просто тема для разговора, а важный аспект нашей повседневной жизни. От неё напрямую зависят многие планы: деловые встречи, поездки, прогулки, дачные работы и даже самочувствие. Когда днём неожиданно начинается ливень или усиливается ветер, это может повлиять на настроение и нарушить привычный ритм. Именно поэтому точный прогноз погоды на сегодня так востребован — он помогает лучше подготовиться к условиям окружающей среды и чувствовать себя уверенно в течение дня.

Сегодня, 27 мая 2025 года, Украина окажется под влиянием различных атмосферных фронтов. В одних регионах будет наблюдаться солнечное затишье и жара, а в других пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Подробный прогноз от DNEWS по всем основным областям страны позволит понять, как правильно распланировать день, будь то рабочие задачи или отдых на свежем воздухе.

Общая метеорологическая картина

По данным синоптиков, 27 мая в Украине ожидается переменчивая погода с разной интенсивностью осадков и температурным фоном. На западе, севере и в центре пройдут дожди, местами возможны грозы, а в некоторых районах ожидается усиление ветра. На юге и востоке страны будет преобладать сухая и жаркая погода, что создаёт контраст между регионами.

Температура воздуха ночью по всей стране составит от +12°C до +17°C. Днём потеплеет до +19…+24°C в большинстве регионов, а на юге и востоке местами воздух прогреется до +28…+30°C. Ветер преимущественно юго-восточный, с порывами до 15–20 м/с, особенно на Левобережной Украине. Атмосферное давление остаётся стабильным, без резких перепадов.

Центральная Украина

Центральные области Украины сегодня окажутся в зоне контрастных погодных явлений. В отдельных городах возможны кратковременные осадки и облачность, в то время как другие будут наслаждаться тёплой, почти летней погодой. Такое распределение создаёт интересную динамику в течение дня.

Киев

В столице Украины 27 мая прогнозируется облачная погода с кратковременными дождями. Утро начнётся с мороси, к обеду возможен перерыв в осадках, но к вечеру дожди вернутся с большей интенсивностью. Температура воздуха составит от +14°C ночью до +21°C днём, при умеренном юго-восточном ветре до 12 м/с.

Давление остаётся в пределах нормы, колебаний не ожидается. Влажность воздуха составит около 70–80%, что сделает погоду немного душной. Такая метеорологическая обстановка может сказаться на чувствительных к погоде людях.

Винница

В Виннице на протяжении всего дня будет облачно с прояснениями. Утром возможен лёгкий дождь, который к полудню прекратится, однако ближе к вечеру снова может появиться облачность с повышенной вероятностью осадков. Температура днём поднимется до +19°C, ночью опустится до +13°C.

Ветер будет южным, слабым, до 6 м/с. Влажность — около 75%, атмосферное давление стабильное. В целом, день будет прохладным, но без экстремальных погодных условий.

Днепр

В Днепре 27 мая ожидается жаркая и сухая погода без осадков. С самого утра будет ясно, а к обеду возможна небольшая облачность, которая никак не повлияет на общее впечатление. Температура воздуха ночью составит +19°C, днём поднимется до +29°C, ветер слабый — 3–5 м/с.

Уровень ультрафиолетового излучения будет высоким, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные средства. Атмосферное давление нормальное, влажность — около 50%. Погодные условия идеально подойдут для прогулок и активного отдыха.

Западная Украина

Запад страны окажется под влиянием холодного фронта, приносящего с собой облачность, дожди и понижение температуры. Особенно это почувствуют жители горных и приграничных областей. Несмотря на пасмурность, сильных осадков не ожидается.

Львов

Во Львове с самого утра будет пасмурно, а в течение дня ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит около +10°C, днём не поднимется выше +18…+19°C. Ветер северо-западный, умеренный, порывами до 10 м/с.

Облачность будет плотной, солнце появится лишь ближе к закату. Атмосферное давление слегка понижено, возможны головные боли у метеозависимых. Влажность около 85%, что создаст ощущение сырости и прохлады.

Ужгород

В Ужгороде, несмотря на облачное небо, существенных осадков не прогнозируется. С утра будет пасмурно, но к обеду возможны небольшие прояснения. Температура днём составит +21°C, ночью около +15°C.

Ветер южный, 5–8 м/с, с возможными порывами. Давление стабильное, влажность на уровне 70–75%. В целом, день будет комфортным, особенно для тех, кто предпочитает мягкую весеннюю погоду.

Восточная Украина

Восток Украины порадует тёплой и сухой погодой без осадков. Здесь ощущается влияние континентального тёплого воздуха, который приносит с собой повышение температуры и ясное небо. Такие условия особенно характерны для второй половины мая.

Харьков

В Харькове 27 мая будет облачно с прояснениями, без осадков. Утро начнётся с лёгкой облачности, но уже к полудню небо прояснится, и температура поднимется до +28°C. Ночью воздух остынет до +18°C, ветер слабый, юго-восточный.

Атмосферное давление нормальное, влажность около 60%. День обещает быть комфортным для прогулок и поездок за город. Тем, кто чувствителен к жаре, стоит избегать активной деятельности в обеденные часы.

Запорожье

В Запорожье также установится сухая и жаркая погода. Небо будет почти безоблачным с самого утра, и солнечное тепло будет ощущаться до самого вечера. Температура днём поднимется до +29°C, ночью опустится до +20°C.

Ветер восточный, 4–6 м/с, атмосферное давление стабильное. Уровень солнечной активности будет высоким, рекомендуется надевать головные уборы и пить больше воды. Это отличный день для отдыха на природе и активного образа жизни.

Южная Украина

Южные области окажутся в зоне высокой температуры и умеренной влажности. В некоторых районах возможны кратковременные дожди, но в целом день будет тёплым и стабильным. Такое распределение погоды характерно для начала лета.

Одесса

В Одессе 27 мая погода будет облачной и дождливой. Утренний дождь усилится во второй половине дня, и до вечера будут сохраняться осадки средней интенсивности. Температура воздуха составит +15°C ночью и +20°C днём.

Ветер северо-восточный, 8–10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Влажность воздуха высокая — до 85%, атмосферное давление слегка пониженное. Несмотря на дождь, температура останется комфортной, особенно в вечерние часы.

Николаев

В Николаеве прогнозируется переменная облачность с незначительной вероятностью кратковременных дождей во второй половине дня. Температура днём поднимется до +26°C, ночью будет около +17°C. Ветер южный, до 7 м/с.

Давление в пределах нормы, влажность около 65%. Солнечные периоды будут преобладать, что сделает день тёплым и приятным. Хорошая возможность провести время на свежем воздухе.

27 мая 2025 года в Украине прогнозируется разнообразная погода в зависимости от региона. Запад и север будут подвержены влиянию дождей и прохладных воздушных масс, в то время как восток и юг страны окажутся в зоне тёплого и сухого климата. Центральная Украина — на границе двух фронтов, где погода будет меняться в течение дня. Знание точного прогноза позволит лучше спланировать свои дела, независимо от места проживания.

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