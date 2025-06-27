В Украине 28 июня 2025 года будет разнообразная погода, которая порадует одних и оставит в раздумьях других. По всей территории страны можно ожидать как жаркие, так и дождливые дни. Прогноз от синоптиков обещает переменчивые погодные условия, которые стоит учитывать, планируя свои мероприятия на этот день. В статье DNEWS представлен подробный прогноз для 24 крупных городов Украины. Узнайте, как подготовиться к любым неожиданностям.

Прогноз погоды на 28 июня для Киева

Согласно прогнозу, в Киеве 28 июня 2025 года ожидается теплый и солнечный день. Температура воздуха днем будет колебаться между 24 и 28 градусами тепла. Вечером температура опустится до 16-18 градусов, что сделает вечер комфортным для прогулок. Осадки маловероятны, и вероятность дождя крайне низка, поэтому можно ожидать ясное и приятное утро.

Прогноз погоды на 28 июня для Харькова

В Харькове 28 июня будет жарко. Температура воздуха днем поднимется до 30 градусов тепла, а вечером останется около 22-24 градусов. Однако вероятность дождя невелика, и большая часть дня будет сухой и солнечной. Если вы планируете проводить время на улице, не забудьте про защиту от солнца.

Прогноз погоды на 28 июня для Одессы

В Одессе 28 июня также будет жарко, с температурами в пределах 25-28 градусов днем. Вечером температура снизится до 18-20 градусов. Местами возможны кратковременные дожди, но в основном день будет солнечным. Это идеальные условия для прогулок по побережью.

Прогноз погоды на 28 июня для Львова

Львов, как и другие западные города, будет наслаждаться теплым днем. Температура воздуха днем составит около 26 градусов, а вечером опустится до комфортных 17-18 градусов. В течение дня осадки маловероятны, но вечер может принести легкие дожди.

Прогноз погоды на 28 июня для Днепра

В Днепре температура воздуха днем 28 июня поднимется до 28-30 градусов. Ожидается ясное небо, и дожди маловероятны. Вечером температура останется на уровне 22-24 градусов. Это будет теплый день, подходящий для активного отдыха на свежем воздухе.

Прогноз погоды на 28 июня для Запорожья

Запорожье 28 июня будет ощущать жару — температура днем будет колебаться от 28 до 32 градусов. Осадки не ожидаются, и в целом день будет солнечным. Вечером температура немного снизится, но оставаться теплой.

Прогноз погоды на 28 июня для Чернигова

Чернигов 28 июня будет наслаждаться хорошей погодой. Днем температура воздуха составит около 26-28 градусов. Ожидается солнечный день без осадков, что делает его идеальным для прогулок по городу. Вечером температура немного опустится.

Прогноз погоды на 28 июня для Хмельницкого

В Хмельницком 28 июня также ожидается теплая погода с температурой около 26 градусов днем и 18-20 градусов вечером. Вероятность дождя низкая, и в течение дня будет много солнечных часов. Это отличное время для активных уличных мероприятий.

Прогноз погоды на 28 июня для Черновцов

Черновцы будут наслаждаться ясным и теплыми днями. Температура днем составит около 27-29 градусов, а к вечеру немного снизится до 20-22 градусов. Осадки маловероятны, и день будет подходящим для активного отдыха на свежем воздухе.

Прогноз погоды на 28 июня для Сум

В Сумах 28 июня ожидается жаркая погода. Температура днем будет варьироваться от 27 до 29 градусов, а в вечернее время — около 18-20 градусов. Осадков не предсказывается, и весь день пройдет под знаком солнечной погоды.

Прогноз погоды на 28 июня для Полтавы

В Полтаве 28 июня будет солнечным днем с температурой 26-28 градусов. Вечером температура опустится до 18 градусов. Дожди маловероятны, и в целом день будет подходить для активных мероприятий на свежем воздухе.

Прогноз погоды на 28 июня для Ровно

Ровно ожидает теплую погоду с температурами днем 24-26 градусов. Вечером температура останется комфортной для прогулок и составит около 18-20 градусов. Осадки маловероятны, и день будет солнечным.

Прогноз погоды на 28 июня для Тернополя

В Тернополе 28 июня также будет жарко. Ожидается температура около 27-29 градусов днем и около 18 градусов вечером. Осадки исключены, и весь день будет сухим и солнечным, подходящим для отдыха на улице.

Прогноз погоды на 28 июня для Винницы

В Виннице 28 июня температура днем будет колебаться между 26 и 28 градусами. Осадков не предсказывается, и день обещает быть солнечным. Вечером температура немного опустится до 18-20 градусов.

Прогноз погоды на 28 июня для Луцка

В Луцке ожидается температура 25-27 градусов днем, а вечером температура составит около 18 градусов. Осадки маловероятны, и день будет ярким и солнечным, идеально подходящим для прогулок по городу.

Прогноз погоды на 28 июня для Житомира

В Житомире в этот день ожидается ясная и теплая погода. Днем температура составит 26-28 градусов, а вечером будет немного прохладнее — 18-20 градусов. Вероятность дождя в этот день минимальна.

Прогноз погоды на 28 июня для Ивано-Франковска

В Ивано-Франковске 28 июня будет тепло и без осадков. Ожидается температура в пределах 24-26 градусов днем, а к вечеру температура снизится до 18 градусов. Прогнозы на дождь в этот день не предсказываются.

Прогноз погоды на 28 июня для Кропивницкого

В Кропивницком 28 июня будет жарким и солнечным днем. Температура составит около 28 градусов, а вечером температура опустится до 18-20 градусов. Осадки маловероятны, и весь день пройдет под солнечным небом.

Прогноз погоды на 28 июня для Мелитополя

В Мелитополе 28 июня также будет жарко с температурой днем 30-32 градуса. Осадков не ожидается, и весь день будет солнечным и жарким. Вечером температура снизится до 22 градусов.

Прогноз погоды на 28 июня для Севастополя

Севастополь 28 июня будет наслаждаться ясным небом и температурой около 28 градусов днем. Вечером температура составит около 20 градусов. Осадки не предсказываются, и день будет идеальным для прогулок по побережью.

Прогноз погоды на 28 июня для Симферополя

Симферополь ожидает ясный и теплый день с температурой днем 28-30 градусов. Вечером температура опустится до 22 градусов. Осадки маловероятны, и в целом день будет солнечным и сухим.

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