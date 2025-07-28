Последняя неделя июля обещает быть не только жаркой, но и атмосферно напряжённой. 29 июля 2025 года по всей территории Украины наблюдаются экстремальные температуры, локальные грозы, резкие скачки давления и ощутимый ветер. Если вы планируете поездку, отдых или просто прогулку — стоит заранее ознакомиться с метеоусловиями, чтобы избежать неприятных сюрпризов. В этой статье от DNEWS мы детально разберём прогноз погоды на 29 июля по крупнейшим регионам страны: от жаркого юга до прохладного запада. Также вы узнаете о рекордах температур, вероятности осадков, силе ветра и других метеофакторах, которые могут повлиять на ваш день.
Обзор погоды по Украине на 29 июля
Погода на 29 июля в Украине демонстрирует ярко выраженные климатические контрасты. В южных и центральных регионах сохраняется изнуряющая жара до +38°C, в то время как западные области встречают прохладный день с максимумом в +18°C. День характеризуется разницей в атмосферном давлении, влажности и ветровой нагрузке по областям. В большинстве городов ожидается сухая погода, но запад и часть северных регионов попадут под влияние дождевых фронтов.
Перед тем как перейти к детальному прогнозу по городам, отметим: 29 июля — это дата с исторически высокими температурами, в некоторых регионах рекорды достигали +38°C. Именно в такие дни важно соблюдать водный режим, защищаться от солнца и ограничивать пребывание на открытом воздухе в обеденное время.
Прогноз погоды в центральных и северных городах
Центр и север Украины находятся под влиянием высокого давления. Однако жаркая погода тут сочетается с резким снижением влажности в дневные часы.
Погода в Киеве
В столице Украины 29 июля будет действительно жарко. Минимальная температура ночью — +22°C, дневная достигнет +32°C. С восходом солнца в 05:21 начнётся стремительный прогрев, пик жары ожидается к 15:00. Влажность днём опустится до 32%, а давление будет постепенно снижаться — с 740 мм до 738 мм рт. ст.
Погода в Чернигове
В Чернигове прогнозируется схожая погода: утро начнётся с +23°C, а к обеду столбик термометра поднимется до +32°C. Однако здесь велика вероятность кратковременных осадков — до 20% ночью и 11% днём. Давление стабильное — 746 мм рт. ст. на протяжении дня.
Южные регионы под натиском жары
На юге Украины 29 июля фиксируются наиболее высокие температурные значения. Жаркая воздушная масса движется с юго-востока, прогревая воздух до +38°C и выше.
Погода в Николаеве
Один из самых жарких городов дня. Температура поднимается до +38°C при ощущаемой температуре +41°C. Ветер умеренный — до 4.9 м/с, влажность в середине дня — всего 34%. Утро и вечер будут теплыми, но относительно комфортными — +26…+31°C. Давление держится на уровне 751–752 мм рт. ст.
Погода в Одессе
В Одессе жара более сдержанная: максимум +28°C, минимальная ночная температура — +25°C. Но из-за высокой влажности (до 82% ночью) жара ощущается тяжелее. Осадков практически не ожидается. Море прогрето, но высокая температура может повлиять на комфортность пребывания на пляже.
Восток и юго-восток: пик летней жары
Восточные города демонстрируют климатический максимум — именно здесь 29 июля фиксируются температуры от +36°C и выше.
Погода в Харькове
Утро в Харькове начнётся с +22°C, а днём температура поднимется до +33°C. Влажность минимальна (22% днём), поэтому жара переносится не так тяжело. Давление в пределах нормы — 744–743 мм. Ветер до 4.5 м/с. Вероятность осадков не превышает 2%.
Погода в Донецке
Здесь жара достигает +36°C. Утро и вечер тёплые — +23° и +30° соответственно. Атмосферное давление 741 мм, а влажность — около 25%. Осадков не ожидается. День будет сухим и солнечным, но потенциально утомительным.
Центральная жара: Кропивницкий, Днепр, Кривой Рог
В центральной части страны сохраняется наиболее устойчивая жара. Давление здесь высокое, но влажность очень низкая, что создаёт опасные метеоусловия.
Погода в Кропивницком
Температура в Кропивницком достигает +38°C. С утра уже +28°C, а к обеду — пик. При этом ощущаемая температура выше +39°C. Ветер усиливается до 6.5 м/с во второй половине дня. Вероятность осадков остаётся низкой — до 5%.
Погода в Днепре
Максимальная температура +36°C, при утреннем +28° и вечернем +32°. Давление стабильное — 741 мм рт. ст., влажность падает до 22%. Ветер умеренный, около 5 м/с. Жара здесь сухая, но длительная. Местные власти рекомендуют ограничить активность на открытом воздухе.
Погода в Кривом Роге
Здесь жара ещё интенсивнее — до +38°C, особенно в обеденное время. Утром +30°C, вечером — около +33°C. Давление выше среднего — 746 мм, ветер — до 4.9 м/с. Влажность низкая — всего 23%. В тени ощущается как в пустыне.
Запад: прохлада и дожди
Западные области — настоящий контраст остальной страны. Здесь температура не превышает +20°C, а вероятность осадков — от 60 до 98%.
Погода во Львове
Самый прохладный областной центр 29 июля. Температура на уровне +16…+18°C в течение всего дня. Давление — 732 мм, влажность высокая — до 99%. Ветер умеренный, до 3 м/с. Осадки возможны в течение всего дня, особенно после обеда.
Погода в Ивано-Франковске
Температура колеблется между +17°C утром и максимумом в +18°C. Сильные осадки — до 98% днём. Влажность свыше 90%. Ветер — до 4.8 м/с. День пройдёт под облаками и дождём, так что зонтик обязателен.
Погода в Черновцах
Утром +17°C, днём — +20°C. Высокая влажность — до 98%. Осадки — практически гарантированы. Давление — стабильно на уровне 740 мм. Облачно и прохладно, особенно на фоне остальных регионов.
Таблица температур по городам Украины на 29 июля
|Город
|Мин. °C
|Макс. °C
|Ветер м/с
|Осадки %
|Киев
|+22
|+32
|3.1
|26
|Львов
|+16
|+18
|3.0
|60
|Днепр
|+24
|+36
|5.0
|2
|Донецк
|+23
|+36
|4.7
|2
|Кривой Рог
|+25
|+38
|4.9
|3
|Одесса
|+25
|+28
|4.0
|2
|Харьков
|+22
|+33
|4.5
|2
|Запорожье
|+24
|+37
|4.6
|3
|Чернигов
|+20
|+32
|4.2
|11
|Кропивницкий
|+24
|+38
|6.5
|5
|Ивано-Франковск
|+17
|+18
|4.8
|98
|Черновцы
|+17
|+20
|3.9
|98
|Николаев
|+26
|+38
|4.9
|2
|Сумы
|+22
|+33
|2.7
|2
Народные приметы и метеотренды
По народным наблюдениям, после 29 июля ночи становятся прохладнее, жара идёт на убыль. Также в этот день, по старым приметам, птицы замолкают, что символизирует окончание середины лета. С точки зрения метеонаблюдений, с конца июля температура в большинстве регионов начинает постепенно снижаться, особенно ночью.
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