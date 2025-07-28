Последняя неделя июля обещает быть не только жаркой, но и атмосферно напряжённой. 29 июля 2025 года по всей территории Украины наблюдаются экстремальные температуры, локальные грозы, резкие скачки давления и ощутимый ветер. Если вы планируете поездку, отдых или просто прогулку — стоит заранее ознакомиться с метеоусловиями, чтобы избежать неприятных сюрпризов. В этой статье от DNEWS мы детально разберём прогноз погоды на 29 июля по крупнейшим регионам страны: от жаркого юга до прохладного запада. Также вы узнаете о рекордах температур, вероятности осадков, силе ветра и других метеофакторах, которые могут повлиять на ваш день.

Обзор погоды по Украине на 29 июля

Погода на 29 июля в Украине демонстрирует ярко выраженные климатические контрасты. В южных и центральных регионах сохраняется изнуряющая жара до +38°C, в то время как западные области встречают прохладный день с максимумом в +18°C. День характеризуется разницей в атмосферном давлении, влажности и ветровой нагрузке по областям. В большинстве городов ожидается сухая погода, но запад и часть северных регионов попадут под влияние дождевых фронтов.

Перед тем как перейти к детальному прогнозу по городам, отметим: 29 июля — это дата с исторически высокими температурами, в некоторых регионах рекорды достигали +38°C. Именно в такие дни важно соблюдать водный режим, защищаться от солнца и ограничивать пребывание на открытом воздухе в обеденное время.

Прогноз погоды в центральных и северных городах

Центр и север Украины находятся под влиянием высокого давления. Однако жаркая погода тут сочетается с резким снижением влажности в дневные часы.

Погода в Киеве

В столице Украины 29 июля будет действительно жарко. Минимальная температура ночью — +22°C, дневная достигнет +32°C. С восходом солнца в 05:21 начнётся стремительный прогрев, пик жары ожидается к 15:00. Влажность днём опустится до 32%, а давление будет постепенно снижаться — с 740 мм до 738 мм рт. ст.

Погода в Чернигове

В Чернигове прогнозируется схожая погода: утро начнётся с +23°C, а к обеду столбик термометра поднимется до +32°C. Однако здесь велика вероятность кратковременных осадков — до 20% ночью и 11% днём. Давление стабильное — 746 мм рт. ст. на протяжении дня.

Южные регионы под натиском жары

На юге Украины 29 июля фиксируются наиболее высокие температурные значения. Жаркая воздушная масса движется с юго-востока, прогревая воздух до +38°C и выше.

Погода в Николаеве

Один из самых жарких городов дня. Температура поднимается до +38°C при ощущаемой температуре +41°C. Ветер умеренный — до 4.9 м/с, влажность в середине дня — всего 34%. Утро и вечер будут теплыми, но относительно комфортными — +26…+31°C. Давление держится на уровне 751–752 мм рт. ст.

Погода в Одессе

В Одессе жара более сдержанная: максимум +28°C, минимальная ночная температура — +25°C. Но из-за высокой влажности (до 82% ночью) жара ощущается тяжелее. Осадков практически не ожидается. Море прогрето, но высокая температура может повлиять на комфортность пребывания на пляже.

Восток и юго-восток: пик летней жары

Восточные города демонстрируют климатический максимум — именно здесь 29 июля фиксируются температуры от +36°C и выше.

Погода в Харькове

Утро в Харькове начнётся с +22°C, а днём температура поднимется до +33°C. Влажность минимальна (22% днём), поэтому жара переносится не так тяжело. Давление в пределах нормы — 744–743 мм. Ветер до 4.5 м/с. Вероятность осадков не превышает 2%.

Погода в Донецке

Здесь жара достигает +36°C. Утро и вечер тёплые — +23° и +30° соответственно. Атмосферное давление 741 мм, а влажность — около 25%. Осадков не ожидается. День будет сухим и солнечным, но потенциально утомительным.

Центральная жара: Кропивницкий, Днепр, Кривой Рог

В центральной части страны сохраняется наиболее устойчивая жара. Давление здесь высокое, но влажность очень низкая, что создаёт опасные метеоусловия.

Погода в Кропивницком

Температура в Кропивницком достигает +38°C. С утра уже +28°C, а к обеду — пик. При этом ощущаемая температура выше +39°C. Ветер усиливается до 6.5 м/с во второй половине дня. Вероятность осадков остаётся низкой — до 5%.

Погода в Днепре

Максимальная температура +36°C, при утреннем +28° и вечернем +32°. Давление стабильное — 741 мм рт. ст., влажность падает до 22%. Ветер умеренный, около 5 м/с. Жара здесь сухая, но длительная. Местные власти рекомендуют ограничить активность на открытом воздухе.

Погода в Кривом Роге

Здесь жара ещё интенсивнее — до +38°C, особенно в обеденное время. Утром +30°C, вечером — около +33°C. Давление выше среднего — 746 мм, ветер — до 4.9 м/с. Влажность низкая — всего 23%. В тени ощущается как в пустыне.

Запад: прохлада и дожди

Западные области — настоящий контраст остальной страны. Здесь температура не превышает +20°C, а вероятность осадков — от 60 до 98%.

Погода во Львове

Самый прохладный областной центр 29 июля. Температура на уровне +16…+18°C в течение всего дня. Давление — 732 мм, влажность высокая — до 99%. Ветер умеренный, до 3 м/с. Осадки возможны в течение всего дня, особенно после обеда.

Погода в Ивано-Франковске

Температура колеблется между +17°C утром и максимумом в +18°C. Сильные осадки — до 98% днём. Влажность свыше 90%. Ветер — до 4.8 м/с. День пройдёт под облаками и дождём, так что зонтик обязателен.

Погода в Черновцах

Утром +17°C, днём — +20°C. Высокая влажность — до 98%. Осадки — практически гарантированы. Давление — стабильно на уровне 740 мм. Облачно и прохладно, особенно на фоне остальных регионов.

Таблица температур по городам Украины на 29 июля

Город Мин. °C Макс. °C Ветер м/с Осадки % Киев +22 +32 3.1 26 Львов +16 +18 3.0 60 Днепр +24 +36 5.0 2 Донецк +23 +36 4.7 2 Кривой Рог +25 +38 4.9 3 Одесса +25 +28 4.0 2 Харьков +22 +33 4.5 2 Запорожье +24 +37 4.6 3 Чернигов +20 +32 4.2 11 Кропивницкий +24 +38 6.5 5 Ивано-Франковск +17 +18 4.8 98 Черновцы +17 +20 3.9 98 Николаев +26 +38 4.9 2 Сумы +22 +33 2.7 2

Народные приметы и метеотренды

По народным наблюдениям, после 29 июля ночи становятся прохладнее, жара идёт на убыль. Также в этот день, по старым приметам, птицы замолкают, что символизирует окончание середины лета. С точки зрения метеонаблюдений, с конца июля температура в большинстве регионов начинает постепенно снижаться, особенно ночью.

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