в последний день апреля в Украине ожидается переменчивая весенняя погода с постепенным переходом к более тёплой и солнечной атмосфере. Прогноз погоды на 30 апреля 2025 года говорит, что этот день станет настоящей границей между прохладной весной и жаркими майскими днями. Несмотря на локальные осадки и облачность в отдельных регионах, большая часть страны ощутит приближение устойчивого тепла.

Актуальный прогноз DNEWS поможет заранее спланировать день: будь то прогулка на свежем воздухе, поездка на дачу или подготовка к празднованию 1 мая.

Какая погодная ситуация сложится в Украине

На фоне ослабления влияния северных воздушных масс начнётся постепенное усиление тёплого потока.

В течение дня по стране будет наблюдаться постепенное повышение температуры, особенно в южных и восточных областях.

Основные характеристики дня

Температура воздуха днём: +15…+23°C

Температура ночью: +5…+11°C

Ветер: слабый, западный и юго-западный, 5–9 м/с

Осадки: кратковременные дожди преимущественно на западе

Погода в центральных регионах Украины

Киевская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская области

Утро встретит жителей центральных областей лёгкой облачностью, но без существенных осадков.

Днём температура поднимется до +17…+19°C

Ночью ожидается +7…+8°C

Ветер слабый, без порывов

Вероятность дождя минимальная

Рекомендация: планируйте прогулки и поездки на первую половину дня — погода будет особенно комфортной.

Прогноз для Киева и области

В столице погода будет преимущественно ясной. Небольшая облачность возможна ближе к вечеру.

Днём температура около +18°C

Ночью до +8°C

Осадки маловероятны

Совет: идеальный день для прогулок по паркам и набережным.

Погода на западе Украины

Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Волынская, Тернопольская области

Запад останется под влиянием фронтального раздела, поэтому здесь погода будет менее стабильной.

Температура днём: +14…+17°C

Ночью: +6…+7°C

Местами кратковременные дожди, особенно во второй половине дня

Предупреждение: водителям стоит учитывать возможность ухудшения видимости в дождь.

Восточная Украина: тепло и ясно

Харьковская, Донецкая, Луганская области

На востоке день порадует солнцем и комфортным теплом.

Днём температура до +21…+23°C

Ночью около +10°C

Осадки маловероятны, ветер слабый

Рекомендация: отличное время для активного отдыха и работы на приусадебных участках.

Южная Украина: самое тёплое место

Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым

Южные регионы получат максимум весеннего тепла и солнечного света.

Днём температура до +22…+24°C

Ночью около +11°C

Без осадков, лёгкий бриз

Совет: защита кожи и глаз от солнца особенно актуальна — индекс ультрафиолета высокий.

Север Украины: комфортная прохлада

Житомирская, Черниговская, Сумская области

На севере будет немного прохладнее, но без сильных осадков.

Днём температура +15…+17°C

Ночью около +5°C

Ветер умеренный, без сильных порывов

Рекомендация: не забывайте лёгкую ветровку для вечерних прогулок.

Погода в Карпатах

Горные районы останутся под влиянием локальных осадков.

Температура днём от +8 до +12°C

Ночью — около +4°C

Возможен кратковременный дождь в послеобеденное время

Предупреждение: туристам стоит учитывать возможность ухудшения видимости в горах.

Как погода повлияет на самочувствие

Стабильные атмосферные условия 30 апреля благоприятно скажутся на здоровье большинства людей.

Риск скачков давления минимальный

Хорошая переносимость температуры

Лёгкость в физической активности

Советы:

Утром одевайтесь многослойно — прохлада сохраняется

Пейте больше воды при длительном пребывании на солнце

При планировании активности — ориентируйтесь на утренние и дневные часы

Практические рекомендации на 30 апреля

Чтобы день прошёл максимально комфортно:

Планируйте пикники, выезды за город и прогулки

Захватите лёгкую куртку для вечернего времени

В западных областях учитывайте вероятность кратковременных дождей

В южных и восточных — не забывайте про солнцезащиту

30 апреля 2025 года Украина попрощается с весной под знаком умеренного тепла, солнца и лёгкой облачности. Для большинства регионов этот день станет прекрасной возможностью насладиться природой, подготовиться к майским праздникам и зарядиться позитивным настроением. Последний день апреля обещает быть лёгким, ясным и по-настоящему весенним. Ориентируйтесь прогноз погоды на 30 апреля 2025 года, и пусть ваш день будет по-настоящему солнечным!

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