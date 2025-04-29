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Прогноз погоды на 30 апреля 2025 года: каким будет последний день апреля в Украине. Температура, осадки, советы для всех регионов.
Прогноз погоды на 30 апреля 2025 года: каким будет последний день апреля в Украине. Температура, осадки, советы для всех регионов.
Общество
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Прогноз погоды на 30 апреля 2025 в Украине: каким будет последний день апреля

в последний день апреля в Украине ожидается переменчивая весенняя погода с постепенным переходом к более тёплой и солнечной атмосфере. Прогноз погоды на 30 апреля 2025 года говорит, что этот день станет настоящей границей между прохладной весной и жаркими майскими днями. Несмотря на локальные осадки и облачность в отдельных регионах, большая часть страны ощутит приближение устойчивого тепла.

Актуальный прогноз DNEWS поможет заранее спланировать день: будь то прогулка на свежем воздухе, поездка на дачу или подготовка к празднованию 1 мая.

Какая погодная ситуация сложится в Украине

На фоне ослабления влияния северных воздушных масс начнётся постепенное усиление тёплого потока.

В течение дня по стране будет наблюдаться постепенное повышение температуры, особенно в южных и восточных областях.

Основные характеристики дня

  • Температура воздуха днём: +15…+23°C
  • Температура ночью: +5…+11°C
  • Ветер: слабый, западный и юго-западный, 5–9 м/с
  • Осадки: кратковременные дожди преимущественно на западе

Погода в центральных регионах Украины

Киевская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская области

Утро встретит жителей центральных областей лёгкой облачностью, но без существенных осадков.

  • Днём температура поднимется до +17…+19°C
  • Ночью ожидается +7…+8°C
  • Ветер слабый, без порывов
  • Вероятность дождя минимальная

Рекомендация: планируйте прогулки и поездки на первую половину дня — погода будет особенно комфортной.

Прогноз для Киева и области

В столице погода будет преимущественно ясной. Небольшая облачность возможна ближе к вечеру.

  • Днём температура около +18°C
  • Ночью до +8°C
  • Осадки маловероятны

Совет: идеальный день для прогулок по паркам и набережным.

Погода на западе Украины

Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Волынская, Тернопольская области

Запад останется под влиянием фронтального раздела, поэтому здесь погода будет менее стабильной.

  • Температура днём: +14…+17°C
  • Ночью: +6…+7°C
  • Местами кратковременные дожди, особенно во второй половине дня

Предупреждение: водителям стоит учитывать возможность ухудшения видимости в дождь.

Восточная Украина: тепло и ясно

Харьковская, Донецкая, Луганская области

На востоке день порадует солнцем и комфортным теплом.

  • Днём температура до +21…+23°C
  • Ночью около +10°C
  • Осадки маловероятны, ветер слабый

Рекомендация: отличное время для активного отдыха и работы на приусадебных участках.

Южная Украина: самое тёплое место

Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым

Южные регионы получат максимум весеннего тепла и солнечного света.

  • Днём температура до +22…+24°C
  • Ночью около +11°C
  • Без осадков, лёгкий бриз

Совет: защита кожи и глаз от солнца особенно актуальна — индекс ультрафиолета высокий.

Север Украины: комфортная прохлада

Житомирская, Черниговская, Сумская области

На севере будет немного прохладнее, но без сильных осадков.

  • Днём температура +15…+17°C
  • Ночью около +5°C
  • Ветер умеренный, без сильных порывов

Рекомендация: не забывайте лёгкую ветровку для вечерних прогулок.

Погода в Карпатах

Горные районы останутся под влиянием локальных осадков.

  • Температура днём от +8 до +12°C
  • Ночью — около +4°C
  • Возможен кратковременный дождь в послеобеденное время

Предупреждение: туристам стоит учитывать возможность ухудшения видимости в горах.

Как погода повлияет на самочувствие

Стабильные атмосферные условия 30 апреля благоприятно скажутся на здоровье большинства людей.

  • Риск скачков давления минимальный
  • Хорошая переносимость температуры
  • Лёгкость в физической активности

Советы:

  • Утром одевайтесь многослойно — прохлада сохраняется
  • Пейте больше воды при длительном пребывании на солнце
  • При планировании активности — ориентируйтесь на утренние и дневные часы

Практические рекомендации на 30 апреля

Чтобы день прошёл максимально комфортно:

  • Планируйте пикники, выезды за город и прогулки
  • Захватите лёгкую куртку для вечернего времени
  • В западных областях учитывайте вероятность кратковременных дождей
  • В южных и восточных — не забывайте про солнцезащиту

30 апреля 2025 года Украина попрощается с весной под знаком умеренного тепла, солнца и лёгкой облачности. Для большинства регионов этот день станет прекрасной возможностью насладиться природой, подготовиться к майским праздникам и зарядиться позитивным настроением. Последний день апреля обещает быть лёгким, ясным и по-настоящему весенним. Ориентируйтесь прогноз погоды на 30 апреля 2025 года, и пусть ваш день будет по-настоящему солнечным!

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