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Прогноз погоды на 30 июля 2025 года в Украине: температура, осадки, рекорды и особенности в разных городах.
Прогноз погоды на 30 июля 2025 года в Украине: температура, осадки, рекорды и особенности в разных городах.
Общество
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Прогноз погоды на 30 июля 2025 года в Украине

Прогноз погоды на 30 июля 2025 года в Украине обещает быть разнообразным. В этот день температурные колебания в различных регионах страны будут ощутимыми. Прогнозируемая температура варьируется от комфортных значений до довольно жарких и даже экстримальных значений в отдельных городах. Детали — в материале от DNEWS.

Ожидаемые погодные условия в крупных городах Украины

В этот день в крупных городах Украины погода будет сильно различаться. Кто-то будет наслаждаться летним теплом и ясным небом, в то время как другие регионы столкнутся с дождями и грозами. Важно учитывать прогнозы для конкретных областей, чтобы лучше подготовиться к изменениям в погодных условиях.

Киев

В столице температура 30 июля будет варьироваться от +20°C ночью до +23°C днем. Погода будет переменной, с возможными дождями во второй половине дня. Ветер будет слабым, около 2 м/с, влажность составит 58–78%.

Ивано-Франковск

Температура в Ивано-Франковске составит от +15°C ночью до +24°C днем. Утром будет высокая влажность (85%), но осадки маловероятны. Погода будет солнечной и комфортной для прогулок.

Чернигов

В Чернигове температура 30 июля составит от +21°C ночью до +24°C днем. Ожидаются переменные облачности и небольшие дожди в течение дня. Влажность в среднем около 70%.

Днепр

В Днепре температура днем будет +34°C, а ночью +25°C. Прогнозируется ясная погода, но также не исключены кратковременные дожди. Вероятность осадков — около 20%.

Харьков

В Харькове температура составит от +23°C ночью до +34°C днем. Ожидаются ясные условия с небольшой облачностью и легким ветром.

Одесса

В Одессе температура будет варьироваться от +22°C ночью до +28°C днем. Летняя жара будет компенсироваться морским бризом. Влажность составит около 60%.

Запорожье

В Запорожье температура в этот день достигнет +35°C днем и +25°C ночью. Погода будет ясной, но с шансом на дождь во второй половине дня.

Львов

В Львове температура составит от +15°C ночью до +21°C днем. Ожидается ясная погода с минимальной вероятностью осадков. Влажность будет относительно высокой, около 75%.

Кривой Рог

В Кривом Роге температура 30 июля составит от +24°C ночью до +32°C днем. Осадки маловероятны, но возможны легкие дожди в вечернее время.

Черновцы

В Черновцах температура составит от +17°C ночью до +23°C днем. Влажность будет высокой, но дожди маловероятны.

Николаев

В Николаеве температура будет варьироваться от +24°C ночью до +32°C днем. Погода будет жаркой, но с возможностью кратковременных дождей.

Прогноз по часам 30 июля

  • Ночь (3:00): В Киеве температура +20°C, в Ивано-Франковске — +15°C, в Чернигове — +21°C.
  • Утро (9:00): В Киеве температура +20°C, в Ивано-Франковске — +17°C, в Чернигове — +21°C.
  • День (15:00): В Киеве температура +23°C, в Ивано-Франковске — +24°C, в Чернигове — +24°C.
  • Вечер (21:00): В Киеве температура +20°C, в Ивано-Франковске — +19°C, в Чернигове — +21°C.

Температурные рекорды за последние 130 лет

  • Киев: Максимум — +39°C (1936), минимум — +8°C (1904).
  • Ивано-Франковск: Максимум — +33°C (1956), минимум — +6°C (1952).
  • Чернигов: Максимум — +36°C (2002), минимум — +9°C (1979).
  • Днепр: Максимум — +38°C (1928), минимум — +12°C (1940).
  • Харьков: Максимум — +35°C (1957), минимум — +8°C (1947).
  • Одесса: Максимум — +35°C (1972), минимум — +11°C (1979).
  • Запорожье: Максимум — +36°C (2002), минимум — +11°C (1990).
  • Львов: Максимум — +30°C (1994), минимум — +6°C (1987).
  • Кривой Рог: Максимум — +38°C (1928), минимум — +12°C (1940).
  • Черновцы: Максимум — +34°C (2005), минимум — +11°C (1948).
  • Николаев: Максимум — +38°C (2002), минимум — +13°C (2006).

Народный прогноз

На 30 июля традиционно ожидаются грозы, что предсказывает дождливую осень. Народные приметы говорят о том, что если в этот день будет дождливо, то осень будет похожа на последние два дня июля.

Погода на 30 июля 2025 года в Украине будет разнообразной. Солнечные и жаркие дни будут сменяться дождями и грозами, особенно в некоторых областях. Подготовьтесь к изменчивым условиям, но в целом, это будет типичный летний день с возможными кратковременными дождями и повышенной влажностью.

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